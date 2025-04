Apesar de todos os esforços, o Brasil não recebeu até agora nenhuma garantia por parte da administração de Donald Trump de que o país será poupado das tarifas recíprocas que serão cobradas a partir de amanhã de todos os países que fazem negócios com os Estados Unidos. Outros países estão na mesma situação e, segundo o colunista do UOL Jamil Chade, diplomatas, negociadores e mercados estão em clima de tensão. De acordo com Chade, nos últimos dias o Itamaraty liderou uma missão para Washington DC na esperança de convencer a Casa Branca a não incluir o país no tarifaço. Mas diplomatas ouvidos pela coluna disseram que a delegação voltou sem um acordo e o governo já considera que as tarifas podem ser inevitáveis. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse ontem que a imposição de tarifas ao Brasil seria "injustificável" por conta "das décadas de parceria" entre os dois países. Haddad disse, no entanto, que a economia brasileira está preparada para enfrentar uma eventual guerra de tarifas porque a balança comercial está estável e equilibrada. Saiba mais.

Temporal deixa ABC paulista embaixo d'água e para trens. Uma forte chuva atingiu ontem cidades do chamado ABC paulista - na Região Metropolitana de São Paulo - causando estragos e paralisando o transporte público. A Defesa Civil estadual enviou alerta severo de tempestade às 14h47 para os moradores de Santo André, São Bernardo, São Caetano do Sul e Mauá. A chuva provocou desabamentos, alagamentos e o fechamento de linhas de trem e metrô. Devido à previsão de chuva forte nos próximos dias, a Defesa Civil estendeu a Operação Chuvas até o próximo dia 15 de abril. Saiba mais.

Calor extremo faz aumentar denúncias no MPT. Os recordes de temperatura no Brasil nos primeiros meses de ano provocaram uma alta expressiva nas denúncias ao Ministério Público do Trabalho relativas à exposição ao calor e ao desconforto térmico no ambiente de trabalho. Até mesmo consumidores estão registrando queixas sobre as condições a que estão expostos profissionais em lojas de varejo. A construção civil é outro setor apontado como crítico, assim como o de motoristas por aplicativo. De janeiro até ontem foram feitas 427 denúncias, o que representa quase 60% do total registrado em todo 2024. Federações e sindicatos que representam empregadores afirmam que buscam minimizar o desconforto e reconhecem a mudança climática como algo urgente. Leia mais.

1º dia de greve de entregadores de app chega a todas as capitais, diz categoria. Segundo o sindicato que representa os entregadores, a paralisação teve adesão em cerca de 70 cidades, incluindo todas as capitais. Os trabalhadores reivindicam melhores condições de trabalho e reajuste e prometem novos atos para hoje. Entidades que representam bares e restaurantes relatam que a greve não teve toda essa adesão, mas que os próprios estabelecimentos se prepararam para realizar as entregas. A Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, entidade que representa oficialmente plataformas de entrega, como Uber, 99 Taxi e iFood, diz que respeita o direito de manifestação e informa que suas empresas associadas mantêm canais de diálogo contínuo com os entregadores. Leia mais.

Justiça anula resolução que permitia a farmácia receitar medicamentos. A decisão anula medida tomada pelo Conselho Federal de Farmácia do dia 17 de março, que permitia à categoria receitar remédios, incluindo os de venda restrita, além de autorizar outros procedimentos médicos. Um juiz federal do DF concedeu uma liminar pedida pelo Conselho Federal de Medicina e disse que "só o médico tem competência técnica, profissional e legal para avaliar uma hipótese diagnóstica e firmar um diagnóstico e o tratamento terapêutico", e que a resolução do órgão do setor farmacêutico é um "ato administrativo precário", que não pode alargar o campo de atuação dos farmacêuticos, pois suas competências já estão fixadas em lei. Entenda.