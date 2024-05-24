O ministro do STF Alexandre de Moraes determinou ontem que policiais penais do Distrito Federal tenham equipes de prontidão em tempo integral próximo ao condomínio onde Jair Bolsonaro cumpre prisão domiciliar em Brasília devido a 'risco de fuga'. O ministro atendeu a uma sugestão feita pela Procuradoria-Geral da República dada, por sua vez, em resposta a um pedido do deputado federal Lindbergh Farias, que disse ter informações "seguras" de que o ex-presidente planeja pedir asilo político à Embaixada dos EUA. Segundo o documento, a medida é necessária para afastar os riscos de que o ex-presidente tente fugir do país às vésperas do julgamento sobre a trama golpista, previsto para começar em 2 de setembro. Ele diz também que o endurecimento da medida é razoável diante da descoberta da Polícia Federal de que o ex-presidente tinha em seu celular uma minuta de pedido de asilo político para o presidente da Argentina, Javier Milei. Saiba mais. Moraes dá 5 dias para PGR decidir sobre denúncia contra Bolsonaro e Eduardo. O ministro do STF fixou ontem um prazo para que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre o oferecimento de denúncia contra Jair Bolsonaro e seu filho Eduardo Bolsonaro por terem atuado para tentar pressionar o STF no processo da trama golpista. O procurador-geral não será punido se não respeitar rigorosamente o prazo, a ideia é que o período sirva para orientar administrativamente a PGR para se manifestar rapidamente. A PF indiciou os dois no último dia 15 de agosto pelos crimes de coação no curso do processo e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O julgamento de Bolsonaro e outros sete réus acusados de tentativa de golpe de Estado está marcado para começar na próxima terça-feira e Moares teme que Eduardo continue agindo nos Estados Unidos para tentar livrar o pai do julgamento. Em reunião ministerial, Lula cobra fidelidade de ministros do centrão. O presidente Lula fez ontem a segunda reunião ministerial do ano e sugeriu que os ministros do centrão deixem o governo caso não se sintam confortáveis para defendê-lo. Ao final do encontro, ao fazer um discurso político, o presidente se dirigiu diretamente aos ministros do União Brasil e do PP para cobrar que eles se posicionem durante atos de oposição organizados por seus partidos. Segundo relatos ouvidos pela Folha de S.Paulo, Lula afirmou que não gostaria de constranger ninguém, mas tampouco de ser constrangido, e citou a participação de ministros em evento com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, a quem o presidente se referiu como candidato à Presidência em 2026. Lula também falou sobre a derrota no governo no Congresso e reconheceu como um erro político o descuido que levou a oposição a ocupar os principais cargos da CPI do INSS. Saiba mais sobre o encontro. UOL News entrevista Fernando Haddad hoje, às 11h. Os jornalistas do UOL Carla Araújo e Josias de Souza entrevistam nesta manhã, ao vivo, o ministro da Fazenda Fernando Haddad, direto de Brasília. Na pauta estarão o impacto na economia brasileira do tarifaço imposto pelo governo dos Estados Unidos a produtos brasileiros e as políticas fiscais do governo Lula. A entrevista será transmitida a partir das 11h na homepage do UOL e no Canal UOL no YouTube ou na TV, com reprise às 19h. Justiça reduz penas dos quatro condenados pelo incêndio na boate Kiss. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiu ontem reduzir as penas dos sócios da boate Kiss, Elissandro Callegaro Spohr e Mauro Londero Hoffmann, e dos os integrantes da Banda Gurizada Fandangueira, Marcelo de Jesus dos Santos e Luciano Bonilha Leão, todos condenados pelo incêndio que matou 242 pessoas na boate da cidade de Santa Maria, em 2013. As penas variavam de 18 a 22 anos de prisão e agora baixaram para 12 anos. A relatora, desembargadora Rosane Wanner da Silva Bordasch, acolheu parcialmente os recursos das defesas e concordou que o Tribunal do Juri ultrapassou a rigidez necessária na sentença, reduziu as penas e manteve a prisão. A defesa das vítimas ainda poderá entrar com recurso contra a decisão. Perícia conclui que saúde de Carla Zambelli não preocupa e que ela pode continuar presa na Itália. A perícia médica realizada a pedido da Corte de Apelação de Roma concluiu que a deputada federal licenciada pode seguir detida na Itália e até ser transferida ao Brasil sem risco grave. A reportagem do UOL teve acesso exclusivo ao documento, que afirma que as condições clínicas da deputada permitem sua permanência na penitenciária feminina de Rebibbia. A defesa de Zambelli insiste em pedido de liberdade ou prisão domiciliar durante o processo de extradição, e o julgamento dessa ação acontece hoje. Os advogados argumentam que o histórico clínico torna insustentável a permanência em regime fechado. Caberá à Corte de Apelação de Roma decidir. A médica que assinou o laudo, no entanto, aponta que as enfermidades apresentadas são compatíveis com o regime carcerário e não representam risco imediato. Saiba mais. EUA adotam nova regra para entrevista de visto. O Departamento de Estado dos EUA anunciou ontem que candidatos a visto com menos de 14 anos e mais de 79 agora também passarão por entrevistas para obter vistos de não imigrante — que inclui o de turismo. A mudança entre em vigor em 2 de setembro. Até então, visitantes destas faixas etárias não eram obrigados a passar pela conversa com um oficial consular, eram avaliados apenas pelo formulário e documentos. A exigência vale para candidatos de todos os países dos quais os EUA exigem visto, como é o caso do Brasil, mas há algumas exceções à regra. Veja tudo o que muda.