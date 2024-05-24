No mês em que a sobretaxa de 50% sobre produtos brasileiros entrou em vigor, as exportações para os Estados Unidos caíram 18,5% na comparação com mesmo período do ano passado, segundo dados da balança comercial divulgados ontem pelo Ministério do Desenvolvimento, Comércio, Indústria e Serviços. Os dados mostram o Brasil vendeu US$ 2,76 bilhões no período para os EUA, ante US$ 3,39 bilhões no mesmo mês de 2024. Apesar desta queda, houve alta de 3,9% das exportações totais do Brasil no mês de agosto. Os dados indicam um forte crescimento nas vendas externas para a China, de 31% em agosto na comparação com o mesmo período do ano anterior, México (+43,82%) e Argentina (+40,37%). Os produtos que tiveram maior queda nas vendas para os EUA foram aeronaves e partes, com recuo de 84,9% na comparação com mesmo período de 2024, produtos semiacabados de ferro e aço (-23,4%), óleos combustíveis de petróleo (-37%), açúcares e melaço (-88,4%), e carne (-32,4%). Leia mais. Centrão ameaça sair do governo Lula, mas quer manter ministérios e estatais. A federação União Progressista, formada por União Brasil e PP, anunciou no início da semana o desembarque do governo Lula e prometeu apoiar uma candidatura presidencial de direita de oposição ao presidente. Mas o grupo não pretende abrir mão do controle de empresas públicas como a Caixa Econômica Federal, a Codevasf (Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba), a Telebras e diretorias dos Correios. Além disso, políticos das duas siglas também têm indicações em cargos regionais. Quando anunciou a saída do governo, a federação determinou que políticos com mandato que ocupam cargos na Esplanada devem sair do governo até o dia 30 de setembro, mas depois a ordem foi outra, e se restringiu a "detentores de mandatos", abrindo brechas para a manutenção de indicações políticas. Ex-assessor de Alexandre de Moraes é denunciado pelo MP-SP por atrapalhar investigação. O perito Eduardo Tagliaferro foi denunciado pelo procurador-geral de Justiça de São Paulo acusado de agir para embaraçar uma investigação contra um juiz suspeito de desviar dinheiro de execuções fiscais realizadas na Justiça. O juiz, suspeito de arquitetar um esquema de execuções fraudulentas na 2ª Vara Cível de Itapevi, era amigo de Tagliaferro e procurou o perito quando fraudes passaram a ser investigadas, Segundo a acusação, Tagliaferro teria orientado os investigados sobre como apagar o registro de conversas de seus aparelhos celulares para evitar terem seus diálogos expostos caso fossem alvo de buscas. A defesa do perito nega as acusações. O processo tramita sob sigilo na Justiça paulista. Entenda. Seleção brasileira de futebol vence o Chile por 3 a 0. O primeiro elenco escolhido inteiramente pelo técnico italiano Carlo Ancelotti brilhou no Maracanã e venceu a partida das Eliminatórias da Copa do Mundo com gols de Estêvão, Paquetá e Bruno Guimarães. A seleção foi para o intervalo com 1 a 0 no placar e ampliou já no meio da segunda etapa. Atuando em casa, com quatro atacantes de origem e sem Neymar e Vini Jr., o Brasil entregou o que a escalação sugeria: um time totalmente no ataque. Com o resultado, o Brasil assumiu a segunda colocação do torneio com 28 pontos. O Chile segue na lanterna com apenas dez. A seleção volta a campo na próxima terça-feira, às 20h30, contra a Bolívia, em El Alto, para fechar as Eliminatórias. Saiba como foi o jogo. Tribunal pune o jogador Bruno Henrique com 12 jogos de suspensão em caso de manipulação. O atacante do Flamengo foi condenado ontem pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva a 12 jogos de suspensão, além de multa de R$ 60 mil, por envolvimento em manipulação de resultados de jogos visando apostas online. Bruno Henrique foi considerado culpado no artigo 243-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que fala em "atuar, de forma contrária à ética desportiva, com o fim de influenciar o resultado de partida". O processo analisou a atuação de Bruno Henrique diante do cartão amarelo que tomou em partida contra o Santos, pelo Brasileirão 2023, e das conversas com o irmão, Wander, flagradas na investigação sobre manipulação feita pela Polícia Federal. Entenda a punição. Morre aos 91 anos o estilista italiano Giorgio Armani. O grupo Armani anunciou ontem o falecimento de seu idealizador e fundador. Em julho, o estilista publicou uma mensagem ao completar 91 anos para dizer que estaria de volta em setembro, depois que um problema de saúde o obrigou a perder os desfiles de moda de Milão e Paris. Foi a primeira vez em sua carreira que ele não apareceu ao final do desfile de sua marca. A causa da morte não foi divulgada. Armani ficou mundialmente conhecido por sua alfaiataria refinada, ele terá um velório aberto no fim de semana e depois a cerimônia de sepultamento será restrita a familiares, a seu pedido. Saiba mais sobre ele.