O governo de Donald Trump confirmou ontem que irá prosseguir com a cobrança das tarifas de 25% sobre aço e alumínio de "todos os parceiros comerciais, sem exceções ou isenções", a partir de hoje. O Canadá foi o maior fornecedor de aço, em volume, para os americanos no ano passado, com 20,9% do total, seguido pelo Brasil (16%, com 3,88 milhões de toneladas) e o México (11,1%). Produtos semiacabados de aço estão entre os principais produtos exportados pelo Brasil aos EUA, ao lado de petróleo bruto, produtos semiacabados de ferro e aeronaves. Segundo a colunista do UOL Letícia Casado, o Brasil decidiu negociar as tarifas de maneira discreta. O objetivo do governo é revogar a sobretaxa aplicada ou definir novas cotas de importação. Segundo a colunista, a orientação em Brasília é que o governo não deve ficar acuado nem cair nas provocações de Donald Trump e entrar no embate "toma lá, dá cá". Saiba mais.

Ucrânia aceita cessar-fogo de 30 dias no conflito com a Rússia. Após nove horas de reunião na Arábia Saudita, negociadores da Ucrânia e dos Estados Unidos divulgaram um comunicado que informa que Kiev se compromete a aceitar um cessar-fogo por um mês em troca do início de negociações de paz. O conflito já dura três anos e é a primeira vez que um dos lados aceita uma trégua para discutir a paz. A proposta partiu o governo dos Estados Unidos, Donald Trump diz estar otimista e um comunicado do governo disse que "os EUA irão comunicar a Rússia que a reciprocidade é a chave para chegar à paz". Trump pretende ligar até sexta-feira para o presidente Vladimir Putin. O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, disse que "a Ucrânia está pronta para a paz". Ele declarou que o país aceita a proposta, que foi considerada positiva, e que está pronto para dar esse passo. Saiba mais.

STF amplia foro privilegiado para após fim do mandato do réu. Por 7 votos a 4, o Supremo Tribunal Federal decidiu ontem fixar que o processo de um político investigado pode continuar na Corte mesmo após o fim do mandato se o crime tiver sido cometido durante o exercício da função de parlamentar. Pela regra atual, se um ministro, senador ou deputado pratica um crime sem relação com o cargo, o processo corre na primeira instância. Caso o crime tenha relação com o mandato que ele exerce, ele deve ser investigado e julgado pelo STF, mas só enquanto durar o mandato. Pelo novo entendimento, o caso permanece no Supremo mesmo depois do fim do mandato. Entenda.

Número de mortes por covid-19 no Brasil ainda é alto. Segundo dados do Ministério da Saúde analisados pela plataforma SP Covid Info Tracker, de janeiro a 1º de março de 2025, a covid matou 761 pessoas no país. São 13 mortes por dia e 89 por semana. O número é 57,46% menor se comparado ao total do mesmo período do ano passado, quando houve 1.789 mortes — cerca de 30 por dia e 209 por semana. Ao observar as nove últimas semanas epidemiológicas de 2024 e as nove iniciais de 2025, o levantamento constatou um aumento de 21% nas mortes ocorridas no Brasil. Para o coordenador da plataforma, a doença continua perigosa. Os números estão altos e a expectativa é de aumento. Veja todos os números.

Governo de Portugal cai pela segunda vez em menos de dois anos. O primeiro-ministro Luís Montenegro foi obrigado a abandonar o cargo ontem, depois que a Assembleia da República rejeitou uma moção de confiança de seu governo. Seu mandato durou menos de um ano e o presidente Marcelo Rebelo de Sousa convocará novas eleições para meados de maio. Montenegro, que é do Partido Social Democrata, foi acusado de conflito de interesses envolvendo uma empresa familiar e apresentou a monção para que fosse destituído e não enfrentasse uma Comissão Parlamentar de Inquérito, que poderia envolver a sua família. Ele deverá se candidatar de novo no pleito de maio e pretende dar a volta por cima com o apoio das urnas. Saiba mais.