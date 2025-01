A atriz brasileira Fernanda Torres foi premiada com o Globo de Ouro de melhor atriz por sua atuação no filme "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles. Fernanda fez história e se tornou a primeira brasileira a ganhar na categoria. Ela competia com as atrizes Angelina Jolie, Nicole Kidman, Tilda Swinton, Kate Winslet e Pamela Anderson. Ao receber a estatueta das mãos de Viola Davis nesta madrugada nos Estados Unidos, Fernanda relembrou que sua mãe, Fernanda Montenegro, esteve no palco do Globo de Ouro 25 anos atrás, concorrendo por "Central do Brasil". Baseado no livro de Marcelo Rubens Paiva, publicado em 2015, "Ainda Estou Aqui" narra a história de Eunice Paiva, mãe do escritor, que enfrenta a violência do regime militar depois da prisão e do desaparecimento do marido. Saiba mais.

Chuvas deixam mais de 40 cidades em emergência em Minas Gerais. As fortes chuvas que atingem a região Sudeste do país já provocaram mortes e destruição em municípios de Minas Gerais. O Instituto Nacional de Meteorologia aponta que 41 cidades estão em situação de emergência ou calamidade pública e outros 600 municípios mineiros estão sob alerta de perigo potencial. Onze pessoas já morreram em decorrência do atual período chuvoso e o número de desabrigados — com necessidade de abrigo público — é de 173. Há ainda 1.225 pessoas desalojadas no estado.

Apenas 1 em cada 4 inquéritos por queimada e desmatamento aponta responsáveis. Segundo dados da Polícia Federal levantados pela Folha, desde 2019 foram instauradas 5.406 investigações para apurar esses tipos de violação e apenas em 1.385 o processo chegou a algum indiciamento. Ou seja, 75% dos casos não responsabilizam ninguém. O indiciamento é a primeira etapa do processo de responsabilização, mas é essencial para que haja punição pelos crimes, é quando a polícia aponta a possível autoria com base em suas investigações. A PF informou que a taxa de solução de crimes ambientais atualmente (não exclusivamente queimadas e desmatamento) é de 89,5%.

Nevascas cancelam voos em países da Europa e nos EUA. Fortes tempestades de inverno atingiram vários países da Europa e parte dos Estados Unidos neste domingo provocando transtornos para milhões de pessoas. Aeroportos da Holanda, Inglaterra, País de Gales, Espanha e Alemanha ficaram fechados, voos sofreram atrasos e foram cancelados. Nos Estados Unidos, a rede CNN disse que há estimativa de que mais de 70 milhões de pessoas serão afetadas e muitas enfrentarão condições perigosas no leste do país por conta das nevascas que devem atingir ao menos 12 estados. Espera-se ainda que as temperaturas caiam, em alguns lugares para cerca de -18 ºC. Saiba mais.

Jogador do Corinthians é indiciado por homicídio culposo na Argentina. Rodrigo Garro foi indiciado após audiência realizada ontem em La Pampa. O meio-campista, que é argentino, prestou novo depoimento sobre o acidente que culminou na morte de um motociclista. Segundo a imprensa local, não houve agravante por constatação de álcool no sangue do jogador. A quantidade apontada no teste (0,5 grama por litro) realizado no dia do acidente foi considerada baixa. O jogador aguardará o julgamento em liberdade e pode retornar para o Brasil. Ele deve se reapresentar ao Corinthians com o restante do elenco nesta terça. Caso seja condenado, Garro pode ter pena de dois a cinco anos de prisão e ser proibido de dirigir por cinco a dez anos. O julgamento ainda não tem data definida. Saiba mais.