O ministro Flávio Dino liberou ontem parte dos R$ 4,2 bilhões em emendas parlamentares que estavam bloqueadas pelo STF. Poderão ser executadas as emendas de comissão empenhadas até 23 de dezembro. Ele permitiu ainda a movimentação dos recursos de emendas já depositados nos fundos de saúde municipais até 10 de janeiro de 2025 e emendas impositivas para a saúde até o fim do ano. Dino fez a liberação após receber petição da Câmara dos Deputados respondendo aos questionamentos do STF, mas manteve críticas sobre o tema e disse que, ao examinar as petições, verificou "o ápice de uma balbúrdia quanto ao processo orçamentário". O ministro afirma que "o processo legal orçamentário não comporta a 'invenção' de tipos de emenda sem suporte normativo" e bloqueou definitivamente o empenho das emendas além das exceções listadas na decisão. Entenda.

Avião sai da pista, bate contra muro na Coreia do Sul e mata 179. A aeronave comercial explodiu na pista do Aeroporto Internacional de Muan, na manhã de ontem. Apenas dois tripulantes sobreviveram ao acidente. O Boeing 737-800 decolou de Bancoc, na Tailândia, com destino a Muan. Uma apuração preliminar indicou que o acidente foi causado por "contato com pássaros, o que resultou em uma falha no trem de pouso" enquanto o avião tentava aterrissar. Um vídeo compartilhado pela imprensa sul-coreana mostra a aeronave derrapando pela pista, aparentemente sem o trem de pouso acionado, antes de se chocar contra uma parede e explodir. Veja o vídeo.

São Paulo registra o maior número de mortes no trânsito em 9 anos. Mesmo sem os dados de dezembro contabilizados, a capital paulista já alcança o maior número de óbitos no trânsito dos últimos 9 anos. Segundo o Infosiga — ferramenta que reúne as estatísticas oficiais de sinistros no trânsito —, foram 5.593 mortes entre janeiro e novembro em todo o estado. A capital concentra 16,7% dos casos, com 935 mortes no mesmo período. O ano de 2015, quando teve início a série histórica, segue como o mais violento, com 1.101. Os motociclistas são as vítimas mais numerosas: 427, ou 41% do total. A Prefeitura de São Paulo informou que "vem desenvolvendo uma série de medidas para ampliar a segurança de todos os usuários do viário urbano" e que a CET investiu, desde 2021, mais de R$ 185 milhões em medidas de educação de trânsito. Veja todos os dados.

Morre aos 100 anos o ex-presidente dos EUA Jimmy Carter. O democrata morreu em sua casa, onde recebia cuidados paliativos após uma série de internações hospitalares. Carter se consagrou mundialmente como líder pacifista após deixar a presidência. Em 2002, foi o ganhador do prêmio Nobel da Paz por seu trabalho em favor da paz e dos direitos humanos. O ex-presidente sempre tentou se diferenciar pela simplicidade. Em sua posse como 39º presidente americano usou terno comum e fez a pé, de mãos dadas com a mulher e a filha, o caminho de 2,4 km entre o Congresso e a Casa Branca pela avenida Pensilvânia. Leia mais sobre ele.

Médica de Alagoas morre em incêndio em hotel na Tailândia. Carolina Canales de Albuquerque, de 24 anos, estava hospedada no Hotel The Ember, em Bangkok, capital do país, com seu companheiro e tinha volta marcada para o Brasil hoje. Segundo informações preliminares, seu noivo, o estudante de medicina Fernando Ressurreição, também de 26 anos, conseguiu escapar do fogo pulando de uma janela. Ele teve uma fratura na perna, mas está fora de perigo. Carolina teria inalado muita fumaça e não teria conseguido deixar o hotel. Ao todo, 47 pessoas foram resgatadas pelos bombeiros e três morreram. A embaixada do Brasil na Tailândia está mobilizada e em contato com as autoridades locais. Saiba mais.