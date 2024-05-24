O presidente Lula disse ontem que assinará hoje uma medida provisória para criar uma linha de crédito de R$ 30 bilhões para amparar empresas afetadas pela sobretaxa de 50% a produtos brasileiros imposta pelos Estados Unidos. "É o começo, uma politica de crédito que a gente está pensando para ajudar as pequenas empresas, como quem exporta tilápia, mel...", disse em entrevista à Bandnews. O anúncio completo do plano está previsto para ocorrer no Palácio do Planalto, às 11h30, e Lula disse que convidou para participar do evento os presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Hugo Motta. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o texto foi definido na noite de segunda em reunião entre Lula, ele e os ministros Gleisi Hoffmann, Rui Costa, Mauro Vieira, além do advogado-geral da União, Jorge Messias. Além da linha de crédito citada pelo presidente, também já se falou de medidas que incluem a compra pelo governo de produtos perecíveis excedentes e a prorrogação do pagamento de impostos e tributos para as empresas afetadas. Saiba mais. Eduardo Bolsonaro vai a Washington novamente em busca de mais sanções. O deputado Federal e o empresário Paulo Figueiredo, ex-comentarista político no Brasil, devem se reunir hoje em Washington com representantes do governo dos Estados Unidos para discutir a situação política do Brasil e a possibilidade de novas sanções contra autoridades brasileiras. De acordo com a colunista do UOL Letícia Casado, Eduardo e Figueiredo prepararam relatórios para atualizar as autoridades norte-americanas sobre consequências e desdobramentos da situação política no Brasil, após a imposição da lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes. O documento inclui informações sobre as pesquisas de opinião e um prognóstico do que deve acontecer no país nos próximos meses, além das medidas que eles consideram adequadas em relação ao país. Saiba mais. Defesa de Bolsonaro apresenta hoje últimas alegações no processo do golpe. As defesas do ex-presidente e dos outros réus do chamado 'núcleo crucial' da trama golpista têm até o fim do dia para entregar as alegações finais dos réus para defender suas inocências. Esse é o último passo antes do julgamento e ocorre em meio à pressão que o o STF sofre do governo dos Estados Unidos e de parlamentares que querem a anistia dos envolvidos. De acordo com advogados ouvidos pela Folha de S.Paulo, no entanto, as defesas não devem citar a crise instaurada pelo governo Trump porque consideram que o assunto gera mais desgaste para os réus. Após a entrega das alegações finais das defesas, o ministro Alexandre de Moraes vai preparar seu relatório, com os detalhes de cada fase da ação penal, e seu voto, com a análise das provas colhidas no processo contra cada um dos réus. Saiba mais. Dólar fecha no menor valor em mais de um ano, e Bolsa dispara. A moeda norte-americana fechou ontem em queda acentuada de 1,02%, cotada a R$ 5,387, o menor valor desde 14 de junho de 2024. A queda no Brasil seguiu o exterior, o índice DXY, que compara a moeda a uma cesta de outras seis divisas fortes, caiu 0,46%. Os investidores repercutiram dados da inflação do Brasil e dos EUA. A brasileira ficou em 0,26% em julho, acelerando menos do que o previsto por economistas. Nos Estados Unidos, o índice de preços ao consumidor subiu 0,2% e reforçou as expectativas de corte de juros pelo banco central americano na próxima reunião. Já a Bolsa brasileira fechou em forte alta de 1,66%, um desempenho marcado por balanços positivos, com as ações da Sabesp e do BTG Pactual registrando altas de até 12% durante o dia, após as empresas registrarem lucros no segundo trimestre. Brasil perde área equivalente à Bolívia em áreas naturais em 40 anos. Dados da nova coleção do MapBiomas divulgados hoje mostram que o Brasil perdeu, em média, 2,9 milhões de hectares de áreas naturais por ano entre 1985 e 2024, totalizando uma redução de 111,7 milhões de hectares. Essa área corresponde a 13% do território nacional e é maior que a Bolívia. A formação florestal foi o tipo de cobertura nativa que mais perdeu área, uma redução de 62,8 milhões de hectares (-15%); em segundo lugar vem a formação savânica (Cerrado), que perdeu 37,4 milhões de hectares (-25%). Pastagem e agricultura foram os usos da terra que mais se expandiram. A área ocupada com pastagem cresceu 68%, e com a agricultura, 236%. O estudo ainda destaca que nos últimos 40 anos o Brasil expandiu a ocupação do território com mais intensidade que nos 500 anos desde a colonização portuguesa. Veja todos os dados. Governo prepara projeto de lei sobre proteção de crianças. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse ontem que o governo federal vai encaminhar ao Congresso Nacional um projeto de lei de proteção de crianças e adolescentes na internet. Em paralelo, a Câmara dos Deputados definiu a criação de um grupo de trabalho e a realização de uma comissão geral para discutir a sexualização e a exploração das crianças nas redes sociais. O ministro disse que o vídeo em que o influenciador Felipe Bressanim Pereira, o Felca, trata da adultização de crianças nas redes sociais alertou para o crime, e que o presidente Lula é favorável à regulamentação e à fiscalização das plataformas digitais. Na Câmara, a ideia é que, em 30 dias, um grupo de trabalho formado por especialistas e parlamentares discuta projetos de proteção aos jovens no ambiente online. Há cerca de 60 textos protocolados na Casa sobre o tema. Depois da discussão os parlamentares devem construir um texto conjunto. Saiba mais. Rebeca Andrade anuncia que não disputará mais provas de solo. A ginasta brasileira, de 26 anos, informou ontem que a decisão de não competir mais no solo foi motivada por dores e pela necessidade de preservar a saúde após cinco cirurgias no joelho. "Quando a gente entende nossos limites, é muito importante respeitá-los", disse ela, que é dona de seis medalhas olímpicas. A atleta disse ainda que planeja disputar o Mundial de Ginástica Artística deste ano, em outubro, na Indonésia, mas que o foco de sua preparação será para os Mundiais de 2026 e 2027 —sobretudo o segundo, que vale vaga para os Jogos Olímpicos de 2028, em Los Angeles. Leia mais.