O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu ontem com os presidentes da Câmara, Hugo Motta, e do Senado, Davi Alcolumbre, e alguns líderes partidários para apresentar medidas alternativas à alta do IOF, que foi determinada por decreto há 15 dias. Haddad anunciou que combinou com os congressistas que o governo vai enviar uma Medida Provisória com as novas medidas tributárias e também será publicado um novo decreto com as mudanças no IOF, substituindo o anterior. Algumas alíquotas desse decreto serão eliminadas ou reduzidas e, para compensar, o governo e os parlamentares concordaram em aumentar a tributação das bets, das fintechs e de alguns títulos de crédito, além de cortar benefícios tributários, para garantir as receitas necessárias ao equilíbrio do Orçamento. Com as mudanças, a arrecadação do IOF neste ano deve ficar em R$ 7 bilhões, o que representa uma redução de 63% em relação aos R$ 19,1 bilhões que estavam previstos. O acordo ainda tem que ser referendado pelo presidente Lula. Leia mais.

STF começa hoje a interrogar Bolsonaro e outros 7 réus. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal interroga hoje o ex-ajudante de ordem de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, na ação que investiga a tentativa de golpe de Estado após a eleição de Lula, em 2022. Nesta fase do processo, o STF vai ouvir todos os réus da ação e o primeiro é Cid, porque ele foi delator. No decorrer da semana também serão interrogados - por ordem alfabética - Alexandre Ramagem, Almir Garnier, Anderson Torres, Augusto Heleno, Jair Bolsonaro, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Souza Braga Netto. Todos eles são do chamado "núcleo crucial" da trama golpista. As audiências serão presenciais na sala de sessões da Primeira Turma do STF, que foi adaptada para receber a todos como uma espécie de tribunal do júri. Os depoimentos serão transmitidos ao vivo pela TV Justiça a partir das 14h. Saiba mais.

Grupo de ativistas a caminho de Gaza diz que foi atacado por Israel. A Flotilha da Liberdade, iniciativa que pretendia levar ajuda humanitária a Gaza e carregava 12 ativistas a bordo, incluindo a ativista sueca Greta Thunberg e o brasileiro Thiago Ávila, anunciou na noite de ontem que a embarcação Madleen foi interceptada e atacada por militares israelenses. O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, havia ordenado que o Exército impedisse a chegada do veleiro, que partiu da Itália em 1º de junho. A equipe de apoio da Flotinha disse que "a comunicação com o Madleen foi perdida", que "militares israelenses abordaram o navio", e que a tripulação foi "sequestrada pelas forças israelenses". O Ministério das Relações Exteriores de Israel afirmou, no entanto, que a Marinha desviou a rota do navio para a costa israelense e que os tripulantes estão em segurança. Saiba mais.

Guarda Nacional chega a Los Angeles a mando de Trump para conter protestos. Uma parte dos cerca de 2.000 soldados enviados pelo governo de Donald Trump chegou à cidade ontem para conter os protestos contra as operações anti-imigração e elevou a tensão nas ruas. Em uma medida inédita nas últimas décadas, o presidente da República assumiu o controle das forças de segurança do estado da Califórnia e sua atitude foi considerada "deliberadamente provocadora" pelo governador democrata Gavin Newsom. No terceiro dia de protestos contra a prisão de dezenas de migrantes em uma cidade com forte presença latina, agentes federais lançaram bombas de efeito moral e gás lacrimogêneo contra uma multidão. Em posts em sua rede social, Trump disse que o governador da Califórnia e a prefeita de Los Angeles "não conseguem fazer seus trabalhos" e, por isso, o governo "intervirá e resolverá o problema". Leia mais.

Com um gol de Cristiano Ronaldo, Portugal é campeão da Liga das Nações. Em um duelo decidido nos pênaltis, Portugal venceu a Espanha ontem, depois e empatar em 2 a 2 no tempo regulamentar e na prorrogação. Zubimendí e Oyarzabal marcaram para os espanhóis; Nuno Mendes e Cristiano Ronaldo fizeram os dois gols portugueses. Nas penalidades, Portugal saiu vitorioso por 5 a 3. Cristiano Ronaldo chegou a 938 gols na carreira. O terceiro lugar da Liga das Nações ficou com a França, que venceu a Alemanha em 2 a 0 com gols de Mbappé e Olise. Saiba como foi a final.

Carlos Alcaraz vence Jannik Sinner na final mais longa da história de Roland Garros. O italiano - que é o número um do mundo - começou o jogo vencendo os dois primeiros sets. Mas o espanhol conseguiu superar o adversário, salvou três match points e venceu por 3 a 2 em 5h29min de jogo. É a segunda vez que Alcaraz conquista o campeonato e, ao derrotar Sinner ontem, ele mantém sua invencibilidade em finais de slam, com cinco vitórias. O tenista também foi campeão do US Open em 2022, de Wimbledon em 2023 e 2024 e de Roland Garros no ano passado. Com 22 anos de idade, Alcaraz se torna o terceiro mais jovem homem da história a vencer cinco slams na carreira. Saiba como foi a partida.