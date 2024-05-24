O presidente Lula autorizou na noite de ontem que o Itamaraty dê início ao processo para adoção de medidas da Lei da Reciprocidade contra os Estados Unidos, em resposta às taxas de 50% aplicadas a produtos importados do Brasil. O ministro Mauro Vieira acionou a Câmara de Comércio Exterior, que terá agora 30 dias para analisar os argumentos sobre a legalidade de acionar instrumentos de retaliação. Por determinação do presidente, o ministério da Fazenda já vinha elaborando nos últimos dias, com a ajuda de outras pastas, um conjunto de medidas para eventual resposta às sanções impostas pelo governo de Donald Trump. Um auxiliar de Lula ouvido pela Folha disse que o governo acredita que Trump poderá aplicar novas sanções ao Brasil com o julgamento de Jair Bolsonaro, marcado para começar no próximo dia 2 de setembro e ainda com o avanço das discussões sobre a regulação das big techs no Congresso Nacional. Leia mais. Eduardo Bolsonaro pede para exercer mandato de deputado dos EUA. O deputado federal enviou ontem ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, um ofício no qual pede autorização para exercer o mandato nos Estados Unidos, onde vive desde o fim de fevereiro e atua para que o governo de Donald Trump pressione o Brasil com sanções em defesa do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. No documento, ele pede que sejam criados mecanismos para assegurar o exercício pleno do mandato à distância e que lhe seja garantido o "pleno gozo das prerrogativas parlamentares". Em março, Eduardo Bolsonaro solicitou 122 dias de licença, que terminaram em julho. Sem possibilidade de renovação, as faltas injustificadas dele voltaram a ser contabilizadas pela Casa após o recesso em agosto e ele terá o mandato cassado se exceder o limite. Ele argumenta, no entanto, que suas faltas "não são voluntárias, mas decorrentes de perseguição política". Leia mais. Crime organizado é alvo de três megaoperações Uma força-tarefa com 1.400 agentes cumpriu ontem mandados de busca, apreensão e prisão em empresas do setor de combustíveis e do mercado financeiro que são utilizadas pelo PCC (Primeiro Comando da Capital) em São Paulo. Batizada de Carbono Oculto e realizada pelo Ministério Público de São Paulo e pela Receita Federal, esta foi a maior operação contra o crime organizado da história do país em termos de cooperação institucional. O objetivo é desarticular a infiltração do crime organizado em negócios regulares da economia formal.

Outras duas operações sobre o mesmo tema foram realizadas pela Polícia Federal também ontem. No total, os agentes foram a campo em dez estados. A Operação Tank agiu contra redes de lavagem de dinheiro no Paraná. De acordo com a PF, o grupo criminoso existia desde 2019 e é suspeito de ter lavado pelo menos R$ 600 milhões, movimentando mais de R$ 23 bilhões por meio de uma rede composta por centenas de empresas, incluindo postos de combustíveis, distribuidoras, holdings, empresas de cobrança e instituições de pagamento autorizadas pelo Banco Central. A Operação Quasar teve como objetivo desarticular uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta de instituições financeiras, que utilizava fundos de investimento para ocultar patrimônio de origem ilícita.

PF investigará suspeita de vazamento de operação contra PCC. A Polícia Federal suspeita que pode ter ocorrido um vazamento das operações realizadas ontem contra a atuação do crime organizado na cadeia produtiva de combustíveis e no setor financeiro. A suspeita dos policiais se deu porque só 6 dos 14 alvos das operações haviam sido presos até o início da tarde. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, disse que a hipótese pode ser investigada. Os mandados de prisão e os 42 de busca e apreensão foram expedidos nos estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. Foram bloqueados bens e valores de 41 pessoas físicas e 255 jurídicas, totalizando mais de R$ 1 bilhão. Revista britânica diz que Brasil dá lição de 'maturidade democrática' com julgamento de Bolsonaro. A revista The Economist afirmou, em reportagem de capa publicada ontem, que o Brasil dá uma "lição de maturidade democrática" para o continente americano, em contraponto aos Estados Unidos. A revista citou o início do julgamento de Jair Bolsonaro no STF por tentativa de golpe, marcado para 2 de setembro, e disse que o fato torna o país um teste de como outras nações podem se recuperar de uma "febre populista". A capa traz Bolsonaro como "Viking do Capitólio", pintado com as cores do Brasil, uma alusão a Jacob Chansley, homem que virou símbolo da invasão ao Congresso americano, em 6 de janeiro de 2021, por apoiadores inconformados com a derrota de Donald Trump para Joe Biden nas eleições de 2020. Leia o texto em português. Contas do governo têm déficit de R$ 59,1 bilhões, pior resultado para o mês desde 2020. Segundo o Tesouro Nacional, o aumento das despesas nas contas públicas foi motivado sobretudo pelo pagamento de precatórios, que geraram impacto sobre os gastos com benefícios previdenciários e o benefício de prestação continuada. Além disso, o aumento do salário mínimo e a expansão do número de beneficiários da previdência também elevaram a pressão sobre contas. O resultado primário do acumulado em 12 meses agora vai a um déficit de R$ 34,1 bilhões, equivalente a 0,3% do PIB. De janeiro a julho, o governo teve déficit primário de R$ 70,3 bilhões, uma redução em comparação com o mesmo período no ano passado, quando a cifra era de R$ R$ 76,2 bilhões. Veja os detalhes. Faustão recebe alta após transplantes e segue com tratamento em casa. O apresentador Fausto Silva, de 75 anos, recebeu alta médica ontem do Hospital Israelita Albert Einstein, onde estava internado desde o dia 21 de maio. Faustão passou por transplantes de fígado e rim e enfrentou complicações. Ele deve seguir agora com o tratamento em casa, com o uso de imunossupressores e acompanhamento médico regular. O boletim médico também ressalta o bom funcionamento dos órgãos transplantados. Faustão realizou um transplante de coração em agosto de 2023. Seis meses depois ele também necessitou de um transplante de rim, procedimento realizado fevereiro do ano passado. Em agosto de 2025, o apresentador foi submetido a um transplante de fígado, combinado a um retransplante renal.