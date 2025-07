O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fez ontem um discurso em tom duro e fora do protocolo durante lançamento do Plano Safra para a agricultura familiar no Palácio do Planalto. Ele criticou Jair Bolsonaro, mandou recados ao Congresso e defendeu a aprovação das mudanças do Imposto de Renda para dar mais isenção. Haddad pediu licença para responder às críticas do ex-presidente durante manifestação de domingo em São Paulo: "Todo dia ele aparece com uma mentira nova. Hoje, ele está acusando o senhor [o presidente Lula] de cortar benefícios sociais", disse ele, comentando o compartilhamento por Bolsonaro de uma postagem do deputado Filipe Barros que dizia que o governo "dificulta o acesso ao BPC". O ministro também defendeu sua política fiscal, que tem sido criticada pelo Congresso Nacional e pelo mercado financeiro, e voltou a cobrar avanço do projeto de alteração do Imposto de Renda. O discurso ocorre depois que o Congresso derrubou, na semana passada, a medida que elevou a alíquota do IOF.

Governo decide brigar por decreto do IOF no Supremo. A Advocacia-Geral da União deve protocolar hoje uma ação no STF para questionar a constitucionalidade da decisão do Congresso que derrubou o decreto presidencial que aumentou o IOF, com base em análise técnica e jurídica. Segundo reportagem da Folha, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, informou a parlamentares ontem que a decisão está tomada, apesar de alas do governo defenderem uma saída política para não piorar a crise com o Congresso. Outra ação que questiona o ato do Legislativo, protocolada pelo PSOL, foi distribuída ontem pelo presidente do STF, Luís Roberto Barroso, ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Do outro lado, o ministro Gilmar Mendes ficou como relator da ação da oposição, protocolada pelo PL, que pede a declaração de inconstitucionalidade da tentativa do Executivo de promover aumentos no IOF. Saiba mais.

Dólar cai a R$ 5,43, menor valor desde setembro de 2024. A moeda norte-americana caiu 0,90% ontem, renovando o menor patamar de fechamento desde 19 de setembro. Desde o início do ano, o dólar já acumula perda de 12,07%. A queda da divisa seguiu a desvalorização do dólar no exterior, motivada pelo otimismo de investidores com acordos comerciais firmados pelos EUA sobre as tarifas. No Brasil, o mercado também repercutiu a queda nas projeções de inflação, o desempenho da dívida pública do Brasil em maio e dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, além do impasse sobre o aumento do IOF. A Bolsa fechou com uma valorização de 1,45%.

Nível do Guaíba sobe, e Porto Alegre começa a fechar comportas. A Prefeitura da capital gaúcha iniciou ontem o fechamento de comportas do sistema de proteção contra enchentes. A decisão foi tomada depois de um fim de semana de novas chuvas, que elevaram os níveis dos rios Caí, Taquari e Jacuí, que são afluentes do lago Guaíba, que banha Porto Alegre. O nível do Guaíba subiu 28 cm entre a manhã de domingo e às 10h de ontem, chegando a 3,34 metros na régua de medição da Usina do Gasômetro, na orla da capital. A cota de inundação no local é de 3,6 metros. Já na régua do Cais Mauá, o Guaíba marcou 2,76 metros pela manhã. Leia mais.

Países da Europa alcançam 46°C em primeira onda de calor do ano. Diversas partes do sul do continente emitiram alertas de saúde e incêndios florestais. Portugal, França, Itália e Grécia tiveram temperaturas acima dos 40 graus. A Alemanha proibiu regas de jardim em residências a churrascos em parques públicos, e espera bater recorde de calor hoje. Na Itália, diversas cidades pediram que as pessoas evitem circular nas ruas entre 11h e 18h, e mais de 200 escolas francesas suspenderam as aulas. No fim de semana, medição do observatório Copernicus, da União Europeia, mostrou que a superfície do Mar Mediterrâneo alcançou a média de 26,1°C, a maior já verificada em um mês de junho.

Corpo de Juliana Marins passará por nova autópsia no Brasil. A Advocacia-Geral da União informou ontem que o governo brasileiro vai cumprir voluntariamente o pedido de nova autópsia feito à Justiça pela família da brasileira Juliana Marins, que morreu em um acidente no Monte Rinjani, na Indonésia. O corpo da jovem deve chegar ao Rio de Janeiro às 15h50 de hoje. Os familiares de Juliana alegaram que têm dúvidas sobre a causa da morte. Segundo a Defensoria Pública da União, que faz a defesa do caso, a certidão de óbito emitida pela Embaixada do Brasil na Indonésia não esclareceu o momento da morte. A autópsia feita por legistas na Indonésia concluiu que Juliana morreu em decorrência de hemorragia, provocada por danos a órgãos internos e fraturas ósseas, mas não concluiu quando foi a morte. Saiba mais.

Fluminense vence a Inter de Milão e vai às quartas do Mundial de Clubes. O time carioca marcou no início e no fim da partida, resistiu à pressão e venceu a Inter de Milão por 2 a 0, em Charlotte. O Flu abriu o placar aos três minutos de jogo com gol do argentino Cano, e Hércules decidiu a partida nos acréscimos do segundo tempo. Com a vitória, o Brasil terá dois representantes às quartas de final do Mundial. O Palmeiras foi o outro classificado e vai encarar o Chelsea em confronto no mesmo lado da chave. O adversário do Fluminense será o Al-Hilal, que surpreendeu o mundo ontem e venceu o Manchester City por 4 a 3 na prorrogação.