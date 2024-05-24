O presidente Lula se reúne na tarde de hoje com o vice-presidente, Geraldo Alckmin, e mais ministros para definir os últimos detalhes do pacote de medidas de contingenciamento para amenizar os impactos das tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos a produtos exportados pelo Brasil. O governo calcula que um terço das empresas que exportam para os EUA será afetado pelo tarifaço. A reunião no Palácio do Planalto está marcada para 17h na agenda do presidente Lula e há a expectativa de que as medidas sejam anunciadas ainda hoje. Fernando Haddad, Gleisi Hoffmann e Rui Costa também devem participar do encontro. Alckmin já anunciou que o plano do governo será bem amplo, e deve contemplar linhas de crédito e adiamento das cobranças de tributos e contribuições federais, além da compra pelo governo de produtos excedentes. Hospitais privados recebem 30% de emendas do atendimento especializado. Estudo realizado pelo Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) mostrou que entidades privadas receberam quase um terço das emendas da saúde e das verbas extras indicadas por parlamentares para a atenção médica especializada entre 2019 e 2024. De acordo com o levantamento, R$ 10,6 bilhões dos R$ 35 bilhões destinados à atenção especializada em saúde nesse período foram repassados a entidades privadas. O estudo analisou verbas enviadas ao sistema de saúde de estados e municípios via emendas parlamentares. Entre 2019 e 2024, o incremento à atenção primária somou R$ 40 bilhões. Por lei, só instituições públicas podem receber esses recursos. Na atenção especializada, as entidades privadas mais beneficiadas foram as Santas Casas e a Fundação Pio XII, que administra o Hospital de Amor — antigo Hospital do Câncer de Barretos. Leia mais na coluna de Natália Portinari. Trump quer tirar sem-tetos de Washington e mandá-los para 'longe da capital'. O presidente dos Estados Unidos disse ontem que pretende expulsar os sem-teto da capital do país e prender os criminosos, apesar de a prefeita de Washington argumentar que não há no momento um aumento da criminalidade. A Casa Branca se negou a explicar qual autoridade legal o presidente usaria para expulsar as pessoas de Washington. Trump usou imagens de barracas nas ruas da capital do país com algum lixo na postagem em que escreveu:"Os sem-teto têm que se mudar, IMEDIATAMENTE. Nós lhes daremos lugares para ficar, mas longe da capital. Os criminosos não precisam se mudar. Vamos colocá-los na cadeia, onde é o seu lugar". De acordo com uma organização que trabalha para reduzir a falta de moradia em Washington, a maioria dos sem-teto está em abrigos de emergência ou moradias transitórias. Cerca de 800 são considerados sem abrigo ou "de rua". Total de trabalhadores PJ dispara e remuneração fica acima dos formais. Um estudo feito pelo economista Nelson Marconi, da Escola de Administração de São Paulo da FGV, mostra que o número de trabalhadores que trabalham por conta própria, com CNPJ, vem crescendo no Brasil e, em alguns casos, a remuneração chega a ser o dobro ou mais em relação a quem trabalha com a carteira assinada. Os dados mostram que geralmente são os trabalhadores mais escolarizados os que estão obtendo maior remuneração como PJs, mas mesmo em setores que não demandam muita educação, como construção e comércio, esses trabalhadores ganham mais do que os empregados formais. Segundo o economista, a estrutura de altos custos no Brasil para contratar pessoas com carteira assinada leva os trabalhadores e empresas a fazer um acordo: de um lado, o trabalhador opta por remuneração maior enquanto perde alguns direitos sociais; de outro, o empregador reduz custos, mas opera com colaboradores mais propensos à rotatividade. Veja os números. Palmeiras tem CT vandalizado com elenco dentro. O Palmeiras informou ontem que teve seu centro de treinamento vandalizado na madrugada de domingo por um grupo que arremessou bombas e rojões. O elenco passou a noite concentrado no local, junto de funcionários, mas ninguém se feriu. O clube informou que tem imagens dos ataques e que irá registrar um Boletim de Ocorrência para punir os responsáveis. O Palmeiras classificou o ocorrido como "atentado terrorista" e citou a emboscada da Mancha Verde contra cruzeirenses, que deixou um morto e cerca de 20 feridos em outubro do ano passado. No sábado, uma faixa de protesto com o escrito "acabou a paz" foi estendida em frente ao Allianz. Veja o vídeo.