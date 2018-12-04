O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), rejeitou a indicação do PL para que Eduardo Bolsonaro fosse líder da minoria. Com isso, ele continua acumulando faltas — 18 em 32 sessões — e pode perder o mandato.O parecer afirma que o deputado não comunicou oficialmente sua ausência do país.A PGR também denunciou Eduardo por tentativa de coação ao STF.

Lula e Trump abrem Assembleia da ONU em clima de tensão inédita

Lula (PT) e Donald Trump serão os primeiros chefes de Estado a discursar hoje na ONU, em Nova York. O encontro ocorre em meio à pior crise em 201 anos de relações bilaterais. Lula deve defender o multilateralismo, criticar tarifas e sanções dos EUA e cobrar compromissos climáticos. Trump deve reforçar a liderança americana, defender Israel e rejeitar a agenda sustentável.

Operador do esquema do INSS é preso em flagrante durante CPMI

Rubens Oliveira Costa foi preso em flagrante por falso testemunho durante depoimento na CPMI do INSS. Ele é apontado como operador do "Careca do INSS" e admitiu ter entregue R$ 949 mil em espécie.Teve R$ 300 mil bloqueados pela Justiça. A prisão foi determinada pelo senador Carlos Viana (Podemos-MG), após contradições e ocultação de informações.

Indústria pressiona governo por tarifa maior sobre pneus importados

A Camex pode decidir hoje (23) se eleva de 25% para 35% a tarifa de importação sobre pneus de carros de passeio. A indústria nacional alega concorrência desleal de asiáticos. Importadores alertam para aumento nos preços, risco à segurança viária e migração para pneus usados. Mais da metade dos pneus vendidos no país hoje são importados.

Vazamento expõe nomes de pessoas vivendo com HIV em Feira de Santana

Lista com 245 pessoas vivendo com HIV foi publicada no Diário Oficial do município. No total, mais de 600 pacientes tiveram informações expostas, incluindo casos de fibromialgia e anemia falciforme. A prefeitura atribuiu o caso a uma "falha de sistema" e retirou a publicação.O MP abriu investigação e a Defensoria vai à Justiça pedir reparação e restabelecimento do passe livre. Associações de pacientes organizam protesto hoje (24) na Câmara Municipal.