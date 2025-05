Aposentados e pensionistas que tiveram valores descontados no contracheque receberão a partir de hoje uma mensagem pelo aplicativo "Meu INSS". A consulta também estará disponível a partir pelo telefone 135. A mensagem será entregue a todos os beneficiários que tiveram descontos, mesmo aqueles que foram autorizados. A partir de amanhã esses descontos serão detalhados e haverá informações sobre valores, períodos e para que associações foram pagos. Também amanhã, o INSS vai disponibilizar o mecanismo para pedir o ressarcimento do dinheiro que tenha sido cobrado indevidamente, no mesmo aplicativo ou telefone. A associação que for indicada pelo beneficiário terá 15 dias úteis para reunir documentos para provar que a vinculação do associado foi legítima ou, caso não consiga, tem o mesmo prazo para fazer o ressarcimento. Tire suas dúvidas.

Oposição apresenta pedido para criação de CPI do INSS. A oposição apresentou um pedido de Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para investigar os descontos ilegais na folha de pagamentos de beneficiários do INSS. O requerimento tem assinaturas de 36 senadores e 223 deputados. Cerca de metade das assinaturas vieram de parlamentares da base do governo, incluindo 39 do União Brasil, 28 do PP, 24 do Republicanos, 20 do PSD e 15 do MDB. A abertura da CPMI depende agora do aval do presidente do Senado, Davi Alcolumbre.

Chineses anunciam investimentos de R$ 27 bilhões no Brasil. Empresários chineses aproveitaram a visita do presidente Lula ao país para anunciar seus planos para o Brasil. Uma das principais apostas no país é a da Envision, que afirmou ontem que investirá US$ 1 bilhão para produzir combustível sustentável para aviação (SAF, na sigla em inglês) a partir de cana-de-açúcar no Brasil. O SAF é prioritário na agenda de transição energética, e o projeto tornaria o Brasil um dos principais produtores no mundo. Montadoras também anunciaram investimentos para produzir carros elétricos e híbridos, e as farmacêuticas Eurofarma, brasileira, e Sinovac, chinesa, informaram a criação do Instituto Brasil-China para Inovação em Biotecnologia e Doenças Infecciosas e Degenerativas, voltado para o desenvolvimento de vacinas e outras técnicas. Saiba mais.

José Dirceu era alvo do plano de assassinato na trama golpista. O plano 'Punhal Verde Amarelo', elaborado pelo general Mario Fernandes para o assassinato de autoridades na trama golpista de 2022, usou o codinome 'Juca' para se referir ao ex-ministro José Dirceu entre os alvos da ação. Segundo fontes ouvidas pela Folha, o ex-ministro era visto pelo grupo de militares do Palácio do Planalto, no fim do governo Bolsonaro, como um possível líder da então futura gestão Lula. O plano do general previa uma operação militar clandestina contra quatro alvos: o ministro Alexandre de Moraes e outros três identificados como Jeca, Joca e Juca. Segundo as investigações, Jeca seria o presidente Lula e Joca, o vice-presidente Geraldo Alckmin. Saiba mais.

CBF anuncia Carlo Ancelotti como técnico da seleção brasileira. Depois de idas e vindas, a CBF confirmou ontem a contratação do treinador italiano como técnico da seleção brasileira. Ancelotti deixará o Real Madrid após o último jogo da temporada espanhola, no dia 25 de maio. Segundo o colunista do UOL Rodrigo Mattos, no dia seguinte o técnico já deve convocar a seleção para os jogos contra Equador e Paraguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O contrato inicial é de pouco mais de um ano e vai até o fim da participação brasileira na Copa do Mundo de 2026.

Esposa diz que Pepe Mujica está em 'fase terminal' do câncer. A companheira do ex-presidente do Uruguai disse ontem a um veículo de imprensa local que ele está recebendo cuidados paliativos e na fase "terminal" de um câncer de esôfago. Em janeiro, Mujica revelou que o câncer havia se espalhado por todo o seu corpo e que ele não faria mais tratamento. Lucía Topolanski explicou que o tratamento agora é para garantir que ele viva a parte final de sua vida "da melhor maneira possível".

Violência contra a mulher teve alta em 2023 em meio a estagnação de homicídios. Dados do Atlas da Violência 2025, publicado ontem em parceria entre o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mostram que, apesar de ter ocorrido uma redução geral nos assassinatos no país, os registros de violência contra mulheres tiveram alta. Foram 275.275 notificações de agressão em 2023, ante 221.240 registros em 2022. Já a taxa de homicídios ficou em 3,5 mortes por 100 mil habitantes nos dois anos. Números de 2023 mostram 3.903 homicídios registrados, com alta de 2,5% ante 2022, que teve 3.806 vítimas. Os dados mostram que seis de cada dez casos de violência — 177.086 no total — ocorreram em casa. Veja todos os dados.