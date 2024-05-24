Por unanimidade (493 votos), a Câmara aprovou o projeto que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda para até R$ 5.000 mensais e cria uma alíquota mínima para super-ricos. O relator Arthur Lira (PP-AL) rejeitou destaques e manteve o texto aprovado em comissão especial em julho. A proposta beneficia 16 milhões de brasileiros, terá custo de R$ 31,2 bilhões anuais e compensação com taxação gradual sobre rendas acima de R$ 600 mil/ano, chegando a 10% para mais de R$ 1,2 milhão/ano. O texto segue para o Senado e é considerado peça-chave na estratégia eleitoral de Lula para 2026.

Metanol: falsificação se espalha pelo país

A onda de intoxicações por metanol em bebidas falsificadas está ligada à migração de quadrilhas do contrabando de fronteira para laboratórios clandestinos dentro do Brasil, segundo a Associação Brasileira de Bebidas Destiladas. O setor pressiona pela aprovação de um projeto que torna a falsificação crime hediondo, com votação prevista para hoje na Câmara. Uísque, vodca e cachaça estão entre as bebidas mais atingidas; falsificados chegam a custar 48% menos pela internet.

Milton Nascimento é diagnosticado com demência

Após uma viagem de motorhome pelos EUA com o filho, o cantor Milton Nascimento, de 82 anos, recebeu diagnóstico de demência por corpos de Lewy, terceira mais comum no mundo. A condição mistura sintomas de Alzheimer e Parkinson. O relato, publicado na piauí, mostra como o quadro foi percebido pela família meses após homenagens marcantes, como o desfile da Portela no Carnaval e o lançamento do documentário Milton Bituca Nascimento.

Tecnologia: adeus ao Windows 10

A Microsoft encerrará o suporte ao Windows 10 em outubro de 2025, deixando 45% dos computadores do mundo — e quase 30% no Brasil — sem atualizações de segurança. O podcast Deu Tilt analisa os riscos de ataques cibernéticos, o desafio da migração para o Windows 11 (que exige máquinas mais novas) e os impactos para milhões de usuários.

China aperta o "Instagram chinês"

A Administração do Ciberespaço da China puniu executivos do Red Note por promover conteúdo considerado fútil, numa ofensiva para enquadrar redes sociais ao ideal de "civilidade digital". A medida mira dirigentes, não só empresas, e reacende o debate sobre regulação e limites do Estado sobre a vida online.

Ataque em sinagoga de Manchester

Duas pessoas morreram e três estão em estado grave após ataque a faca durante o Yom Kippur, em uma sinagoga em Manchester. O agressor foi baleado pela polícia, que trata o caso como terrorismo. O primeiro-ministro Keir Starmer pediu reforço nacional da segurança em templos judaicos; Rei Charles 3º e líderes comunitários manifestaram pesar.