O governo de Israel aprovou ontem o acordo assinado com o grupo extremista Hamas para encerrar a guerra na Faixa de Gaza, após dois anos e dois dias. O grupo palestino afirmou ter recebido garantias dos Estados Unidos e dos mediadores Turquia, Qatar e Egito de que o conflito oficialmente acabou. O acordo final prevê a libertação de todos os reféns vivos e mortos e o recuo das tropas israelenses, além da libertação de mais de 2.000 prisioneiros palestinos. O cessar-fogo entrou em vigor após a assinatura entre as duas partes, mas os detalhes do acordo ainda não estão claros e não se sabe se os 20 pontos propostos pelo governo dos Estados Unidos serão seguidos. O Exército de Israel deve iniciar a sua retirada para novas linhas ainda na Faixa de Gaza, e depois começa o prazo de até 72 horas para o Hamas libertar todos os reféns israelenses. Donald Trump estima que todos estarão livres até a próxima terça-feira, mas ainda não há informações se a libertação dos reféns vivos será priorizada e como será feita a entrega. Saiba mais. Barroso surpreende colegas e antecipa aposentadoria do STF. O ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso anunciou ontem que irá se aposentar do cargo nos próximos dias. Ele tem 67 anos e poderia ficar até 2033, quando completa 75 anos, mas decidiu sair antes. Ele comunicou a decisão aos demais ministros ao final da sessão de ontem no plenário, elogiou os colegas e foi aplaudido enquanto leu seu discurso, bastante emocionado. Barroso falou que 'é hora de seguir outros rumos', mas não adiantou se tem planos para o futuro. O ministro assumiu a vaga em junho de 2013, indicado pela então presidente Dilma Rousseff. Formado pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro em 1980, ele atuou por quase 30 anos como procurador do estado do Rio. Ministro do governo, membro do TCU e senador são cotados para sucessão. Três homens são os principais cotados para a vaga de Barroso no STF, segundo reportagem da Folha de S.Paulo. O ministro do Tribunal de Contas da União Bruno Dantas, o ministro da Advocacia-Geral da União Jorge Messias e o senador Rodrigo Pacheco. De acordo com a reportagem, há ainda pressão para que o presidente Lula escolha uma mulher para o cargo, pois a substituição de Rosa Weber por Flávio Dino deixou o tribunal com somente uma ministra, Cármen Lúcia. O nome da atual presidente do Superior Tribunal Militar, Maria Elizabeth, é um dos que corre por fora. Saiba mais. Governo Trump compra pesos para socorrer a Argentina e promete mais US$ 20 bi em ajuda. Após uma viagem de quase uma semana da equipe econômica da Argentina a Washington, o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, anunciou ontem que os EUA compraram pesos argentinos para socorrer o plano econômico de Javier Miei e também anunciou um acordo de swap cambial (troca de moedas entre bancos centrais) de US$ 20 bilhões com o Banco Central da República Argentina. Nesta quinta-feira, o Tesouro argentino estava praticamente sem dólares para sustentar a taxa de câmbio dentro da banda e após a ajuda norte-americana a moeda recuperou valor. Milei comemorou o compra dos pesos pelos EUA, mas a oposição a Trump tem colocado a ajuda à Argentina em discussão no Congresso. Saiba mais. Putin admite que defesa aérea russa derrubou avião da Azerbaijan Airlines. O presidente russo admitiu ontem que a defesa aérea de seu país foi responsável pelos danos que levaram à queda de um avião Embraer E-190 da Azerbaijan Airlines, que matou 38 pessoas no Natal do ano passado. Em encontro com líder do Azerbaijão, Ilham Aliyev, Putin prometeu indenizar os parentes das vítimas e o Estado azeri. Segundo ele, dois mísseis interceptaram drones ucranianos que atacavam a área, cujos destroços acabaram por danificar o avião. Antes, o presidente russo havia feito um pedido de desculpas pelo que chamou de "trágico incidente", sem detalhar o que tinha acontecido. A retratação busca remendar relações com o Azerbaijão, importante produtor de gás e petróleo. Congresso do Peru derruba a presidente Dina Boluarte. Os parlamentares do Peru empossaram nesta madrugada o chefe do Congresso, José Jeri, como o novo presidente do país menos de uma hora após votarem pela remoção da presidente Dina Boluarte. Ela é acusada de "incapacidade moral" e também há graves acusações de corrupção, incluindo o caso "Rolexgate", que investiga uma coleção de relógios de luxo não declarados. O pedido de remoção da presidente foi assinado por 34 congressistas de diferentes partidos e a votação foi unânime pelo "sim". Boluarte assumiu o cargo em dezembro de 2022, depois que Pedro Castillo foi destituído e preso por tentar dissolver o Congresso.