O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse em carta ao Congresso que as instalações nucleares iranianas atingidas no último sábado por um bombardeio americano abrigavam "um programa de desenvolvimento de armas nucleares". A declaração contradiz as agências de espionagem dos EUA, que afirmam que esse programa não existe. Documento enviado para o presidente do Legislativo afirma que as Forças Armadas americanas "conduziram um ataque de precisão contra três instalações nucelares no Irã usadas pelo governo da República Islâmica em seu programa de desenvolvimento de armas nucleares". Em relatório apresentado ao Congresso em março, no entanto, a diretora de Inteligência Nacional dos EUA, Tulsi Gabbard, disse que o líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, ainda não havia tomado uma decisão sobre reiniciar o programa de armas nucleares, abandonado oficialmente em 2003. Portanto, não há provas de que o regime tenha optado por seguir esse curso. O Irã ainda é membro do Tratado de Não Proliferação Nuclear, que barra a produção de armas nucleares por países que não as possuem. Leia mais.

Israel e Irã proclamam vitória na 'guerra de 12 dias'. O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, foi o primeiro a se pronunciar, reivindicando uma "vitória histórica": "Toda a glória desta vitória histórica pertence à grande nação construtora da civilização do Irã", disse em um comunicado. O presidente iraniano baseou sua vitória no fato de Israel não ter destruído as instalações nucleares. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, também definiu a atuação de Israel como uma vitória histórica e disse que ela permanecerá por gerações: "Eliminamos duas ameaças existenciais imediatas: a ameaça de aniquilação por bombas nucleares e a ameaça de aniquilação por 20.000 mísseis balísticos. Se não agíssemos agora, o Estado de Israel logo enfrentaria a ameaça de aniquilação", disse. Ele também agradeceu ao presidente dos EUA, Donald Trump, por intervir no conflito. Leia mais.

Em acareação, Mauro Cid diz que não delatou Braga Netto antes porque estava em choque. O STF realizou ontem uma acareação entre o tenente-coronel Mauro Cid e o ex-ministro Walter Braga Netto no âmbito da ação que investiga a tentativa de golpe de Estado em 2022. Em pouco mais de uma hora e meia de audiência, os dois mantiveram suas versões sobre a suposta participação do general na trama golpista, e Cid disse que demorou a delatar à Polícia Federal a suposta entrega de dinheiro de Braga Netto ao militar suspeito de planejar a morte do ministro Alexandre de Moraes porque estava "em choque" com a prisão de seus amigos militares acusados de planejar o assassinato. A sessão não foi gravada nem foi permitido o uso de celulares por determinação de Moraes. Sem a gravação, a defesa das duas partes divergiram no relato dos fatos. O defensor de Braga Netto disse que o general chamou Cid de mentiroso duas vezes. A versão foi contestada pela advogada de Cid, que relatou que Braga Netto disse em uma ocasião que a informação sobre o repasse do dinheiro era uma mentira. Leia mais.

Brasileira que caiu em trilha de vulcão na Indonésia é achada morta. Juliana Marins, de 26 anos, que ficou presa a 650 metros de profundidade após cair durante uma trilha no Monte Rinjani na última sexta-feira foi encontrada ontem sem vida pelas equipes de resgate. Segundo a Agência Nacional de Busca e Resgate do país, os socorristas chegaram ao ponto de queda dela às 18h31 no horário local (7h31 no horário de Brasília) e constataram que ela estava morta. As buscas por Juliana só foram intensificadas depois que a família dela, que obteve informações sobre a queda por outros turistas que estavam na trilha, denunciou descaso das autoridades. O governo brasileiro também passou a pressionar o governo local, mas as justificativas pela demora do resgate eram as condições climáticas. Juliana ficou sem água, comida e agasalho, e não resistiu. O corpo da brasileira deve ser resgatado hoje. Saiba mais.

Ressarcimento a vítimas de descontos do INSS deve começar em 24 de julho. O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, Gilberto Waller Júnior, afirmou que o órgão planeja começar os ressarcimentos às vítimas de descontos indevidos em 24 de julho. A data foi informada ontem, em audiência de conciliação sobre o caso realizada no Supremo Tribunal Federal. Waller disse que o planejamento é que, a partir desta data, a cada 15 dias, sejam feitos pagamentos em lotes. Segundo ele, há também o plano de oferecer atendimento diferenciado a grupos específicos, como às 209 mil pessoas com mais de 80 anos, 17 mil indígenas e 88 mil quilombolas que tiveram descontos indevidos. Leia mais.

Cidade do RS tem neve e suspende aulas; SP tem madrugada mais fria do ano. A cidade de Pinheiro Machado, que tem 11 mil habitantes no Rio Grande do Sul, registrou a queda de flocos de neve nesta madrugada e temperatura de 2º C. A Secretaria de Educação da cidade suspendeu as aulas nas escolas municipais até sexta-feira e anunciou que vai distribuir sopão para os moradores. Em Caxias do Sul, na serra gaúcha, uma das pistas da BR-116 foi interditada ontem devido ao acúmulo de gelo na pista. O frio de 0º na madrugada congelou a estrada e a deixou escorregadia. Em Santa Catarina, a cidade de Urupema registrou a menor temperatura mínima do ano no país, com -8,2ºC às 4h. A cidade de São Paulo teve a madrugada mais fria do ano, com 6,6ºC. Devido ao cenário de frio extremo, a Defesa Civil Municipal decretou estado de alerta para baixas temperaturas desde o último domingo.

Neymar renova contrato com o Santos até o fim do ano. Por meio de suas redes sociais, o jogador anunciou ontem que chegou a uma renovação de contrato com o clube após semanas de tratativas, para a extensão do vínculo até o final de 2025. O principal entrave era financeiro. O Santos ainda tinha valores pendentes para quitar os R$ 85 milhões previstos no acordo inicial. A solução encontrada foi o aumento dos valores da renovação e a diluição da dívida: os pagamentos que restavam serão feitos em mais tempo. O novo contrato terá também uma cláusula de extensão por mais seis meses, ou seja, até junho de 2026, quando será disputada a Copa do Mundo.