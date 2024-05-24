O presidente Lula conversou ontem, por telefone durante 30 minutos, com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. De acordo com comunicado do Palácio do Planalto, o principal assunto tratado entre os líderes foi o tarifaço. Lula solicitou a retirada da sobretaxa de 40% imposta a produtos brasileiros e das medidas restritivas aplicadas contra autoridades do país. Segundo ministros que participaram da ligação, a conversa foi boa, amistosa e teve como objetivo tentar retomar a boa relação entre os dois países. Trump disse que o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, daria sequências às negociações com o vice-presidente Geraldo Alckmin, o chanceler Mauro Vieira e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que estavam presentes no Palácio da Alvorada durante a chamada. Lula e Trump trocam telefones e falam na hipótese de encontro. Ainda de acordo com o comunicado do Palácio do Planalto, os dois líderes "trocaram telefones" para terem uma ligação mais direta e aventaram a possibilidade de um encontro presencial. Uma das hipóteses é que aconteça durante a cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático, que ocorre na Malásia no final do mês. O presidente brasileiro também se dispôs a viajar aos Estados Unidos.

Ainda de acordo com o comunicado do Palácio do Planalto, os dois líderes "trocaram telefones" para terem uma ligação mais direta e aventaram a possibilidade de um encontro presencial. Uma das hipóteses é que aconteça durante a cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático, que ocorre na Malásia no final do mês. O presidente brasileiro também se dispôs a viajar aos Estados Unidos. Trump diz que ligação com Lula foi 'ótima' e que pode vir ao Brasil. Após ter postado em sua rede social que gostou da conversa com Lula, o presidente dos EUA disse a jornalistas na Casa Branca que teve "uma ótima conversa" com o brasileiro e que os dois iriam "começar a fazer negócios". Ele lembrou o encontro que teve com Lula durante a Assembleia Geral da ONU, disse que os líderes gostaram um do outro, que Lula é 'um bom homem' e aventou a hipótese de viajar para o Brasil. "Em algum momento, eu iria ao Brasil. E ele virá aqui. Estamos conversando sobre isso", disse.

Após ter postado em sua rede social que gostou da conversa com Lula, o presidente dos EUA disse a jornalistas na Casa Branca que teve "uma ótima conversa" com o brasileiro e que os dois iriam "começar a fazer negócios". Ele lembrou o encontro que teve com Lula durante a Assembleia Geral da ONU, disse que os líderes gostaram um do outro, que Lula é 'um bom homem' e aventou a hipótese de viajar para o Brasil. "Em algum momento, eu iria ao Brasil. E ele virá aqui. Estamos conversando sobre isso", disse. Bolsonaristas se dividem na avaliação da ligação entre Lula e Trump. Enquanto alguns apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro amargaram um clima de derrota diante da aproximação de Trump e Lula, outra ala acredita que o fato de o presidente norte-americano ter nomeado o secretário Marco Rubio para seguir com as negociações pode ser uma armadilha para o presidente brasileiro. O líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante, e o deputado federal Eduardo Bolsonaro citaram o "fator Rubio" ao insistirem que Trump age estrategicamente para ao final das negociações fazer um cerco a Lula. Exportações brasileiras aos EUA caem 20,3% em setembro após tarifaço de Trump. As exportações do Brasil para os Estados Unidos somaram US$ 2,58 bilhões em setembro - o segundo mês desde que a sobretaxa de 50% entrou em vigor. Segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o valor representa uma queda de 20,3% em relação ao mesmo período do ano passado. No mês passado, o Brasil registrou um déficit comercial de US$ 1,77 bilhão com os EUA, o que significa que o país importou mais produtos americanos do que exportou. Em agosto, primeiro mês de vigor do tarifaço, as exportações aos Estados Unidos haviam caído 18,5%. Guerra com Hamas completa dois anos com Israel isolado e Gaza arrasada. Exatos dois anos depois dos ataques do Hamas contra Israel, que foram o estopim para a guerra que arrasa a Faixa de Gaza e que já matou mais de 66 mil palestinos, Gaza está destruída, as mulheres e as crianças representam mais da metade dos mortos no conflito e a fome se instalou entre os sobreviventes. De acordo com o colunista do UOL Jamil Chade, entre 80% e 96% dos ativos agrícolas de Gaza foram dizimados, prejudicando a capacidade de produção de alimentos da região. A destruição também atinge o setor privado, com 82% das empresas danificadas ou destruídas. O Produto Interno Bruto despencou, o desemprego subiu para mais de 80%, a pobreza é endêmica e a fome foi declarada. Pressionados por Donald Trump e por países árabes e muçulmanos, representantes de Israel e do Hamas iniciaram ontem, no Egito, uma nova tentativa para discutir os detalhes do plano de paz proposto pelos Estados Unidos. O texto prevê, entre outros pontos, a libertação dos reféns ainda mantidos sob o poder da facção e a retirada gradual das tropas israelenses do território palestino. Saiba mais. Dino marca para novembro julgamento de núcleo militar da trama golpista. O ministro, que é presidente da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, marcou para o dia 11 de novembro o início do julgamento do núcleo militar da trama golpista de 2022. O caso será analisado pelos ministros em sessões nos dias 11, 12, 18 e 19 de novembro. O núcleo dos militares é composto, em sua maioria, por oficiais do Exército com formação nas Forças Especiais — os chamados "kids pretos". São dez réus que respondem por crimes contra a democracia. Saiba mais.