O presidente Lula enviou ontem ao Congresso Nacional o projeto de reforma do Imposto de Renda Pessoa Física. A proposta prevê que os contribuintes que ganham até R$ 5.000 por mês fiquem 100% isentos da taxa e quem tiver renda na faixa entre R$ 5.000,01 e R$ 7.000 também seja beneficiado, mas com isenção parcial. Nesses casos, o desconto sobre o imposto a pagar será decrescente, até zerar para rendimentos a partir de R$ 7.000. Pela proposta do governo, a perda estimada em R$ 27,7 bilhões na arrecadação será compensada com a criação de um imposto mínimo sobre quem ganha a partir de R$ 600 mil por ano. O presidente da Câmara Hugo Motta, no entanto, sinalizou durante a cerimônia de envio do projeto que o Casa vai buscar outras alternativas para compensar isenção dos mais pobres. Para entrar em vigor em 2026, a proposta precisa ser aprovada ainda este ano pelo Congresso Nacional. Entenda.

Câmara aprova projeto que 'ressuscita' R$ 4,6 bi em emendas. Por 347 votos favoráveis e 114 contrários, os deputados aprovaram a medida que resgata investimentos que foram cancelados e deixaram obras paralisadas depois que o STF suspendeu o pagamento de emendas parlamentares por falta de transparência dos repasses. O texto foi articulado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, um dos principais beneficiários do projeto porque o seu estado, o Amapá, é o que teve mais verbas canceladas. O projeto aprovado autoriza o pagamento de "restos a pagar não processados" de 2019 a 2022, mas que estavam vigentes e foram cancelados no final do ano passado. Entenda.

BC deve subir juros hoje a maior patamar desde 2016. Analistas apontam que o Comitê de Política Monetária do Banco Central vai levar a taxa básica de juros a 14,25% ao ano, que é o mesmo nível registrado durante a crise do governo de Dilma Rousseff. Os mercados financeiros se preparam para uma "superquarta", porque os bancos centrais de Brasil e dos Estados Unidos decidem o rumo dos juros de suas respectivas economias. Nos EUA, a expectativa é de manutenção da taxa no atual intervalo de 4,25% a 4,50% ao ano. Alguns economistas, no entanto, esperam que o comitê indique a intenção de desacelerar a alta a partir de maio para fechar o ano em 15%.

Putin aceita cessar-fogo parcial com a Ucrânia mediado pelos EUA. Em conversa por telefone com Donald Trump, o presidente da Rússia não concordou com uma trégua total de 30 dias, mas com a suspensão dos ataques contra infraestrutura e rede energética. Os russos já destruíram mais de dois terços da capacidade de produção energética a Ucrânia na guerra, além de dominar sua principal usina nuclear, em Zaporíjia. A Ucrânia, por sua vez, tem causado problemas na produção de petróleo russo com ataques de drone. A resposta de Vladimir Putin será informada oficialmente ao presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, mas ele já disse ser favorável ao arranjo. Saiba mais.

Eduardo Bolsonaro vai pedir licença do mandato e morar nos EUA. O deputado federal anunciou ontem em uma rede social que a decisão foi "a mais difícil" de sua vida e foi tomada porque ele pode ser preso por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. Ele disse ainda que o Brasil vive um período de exceção e que vai ficar nos Estados Unidos para buscar punição ao ministro. Eduardo afirma que o pai, Jair Bolsonaro, pode ser preso e morto no cárcere por ser acusado de um golpe de Estado que, na opinião dele, é "da Disneylândia". Em entrevista à Folha, o deputado disse que pretende pedir asilo nos Estados Unidos para poder permanecer lá por mais de três meses. Saiba mais.