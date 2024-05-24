O segundo dia do julgamento de Jair Bolsonaro e mais sete pessoas do núcleo principal da trama golpista terá a manifestação da defesa do ex-presidente, que negará as acusações e pedirá a sua absolvição. A defesa do general Augusto Heleno abre o dia. Em seguida, falarão os advogados do ex-presidente, do ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira e do ex-ministro da Casa Civil e da Defesa Walter Braga Netto. Bolsonaro continua assistindo às sessões de casa. O julgamento começou ontem com o relator, ministro Alexandre de Moraes, reforçando as acusações feitas na denúncia do procurador-geral Paulo Gonet. Moraes abriu a sessão afirmando que o objetivo de pacificar o país depende do respeito à Constituição e da aplicação das leis. Disse ainda que a Corte ignora ameaças, citou o inquérito em que Eduardo Bolsonaro foi indiciado por coação e obstrução de Justiça e afirmou que "jamais faltará coragem para repudiar inimigos da soberania nacional". O clima no STF foi tranquilo.

Após Moraes ler o relatório, Gonet apresentou a acusação e defendeu que Estados devem reprimir tentativas de golpe para evitar "ímpetos de autoritarismo". O procurador-geral afirmou que a denúncia não se baseia em conjecturas e que fases do plano para derrubar o governo eleito foram documentadas pelos próprios investigados.

Encerrada a acusação, começaram as sustentações das defesas dos réus. O primeiro a falar foi o defensor de Mauro Cid, por ele ser o delator. Ele elogiou a conduta da Polícia Federal durante as investigações e disse que Cid não foi coagido a falar. Leia o que falaram os outros.

Jair Bolsonaro acompanhou a sessão em sua casa, onde cumpre prisão domiciliar. Parlamentares da oposição que o acompanhariam desistiram de ir ao STF e investiram em fazer pressão por anistia. Só deputados de esquerda compareceram presencialmente. Lula diz que Bolsonaro deve provar a própria inocência. O presidente Lula comentou ontem o início do julgamento de Jair Bolsonaro e mais sete envolvidos na tentativa de golpe de Estado. "Se é inocente, prove que é inocente. Prove que não tem nada a ver com isso e está de bom tamanho. O que eu espero é isso, que seja feita a justiça respeitando o direito da presunção de inocência de quem está sendo julgado", disse. Lula alegou que "ninguém está julgando ninguém pessoalmente" e que o ex-presidente deve ser julgado com base no que consta no processo. Lula se ausentou de Brasília no primeiro dia do julgamento para comparecer ao velório do jornalista Mino Carta, em São Paulo. União Brasil e PP deixam governo e ministros entregarão cargos. A cúpula da federação União Progressista, dos partidos União Brasil e PP, decidiu ontem que todos os filiados das siglas devem sair do governo Lula. Com a determinação, deverão deixar os cargos os ministros André Fufuca (Esporte) e Celso Sabino (Turismo), deputados federais licenciados pelo PP e pelo União Brasil, respectivamente. A federação também decidiu apoiar o projeto que pede anistia geral para todos os envolvidos nos ataques golpistas do 8 de Janeiro, inclusive para Jair Bolsonaro, mas mantendo a sua inelegibilidade. Sabino e Fufuca terão até o dia 30 de setembro para deixar o governo. Saiba mais. Senado aprova projeto que limita Ficha Limpa. O plenário do Senado aprovou ontem o projeto que flexibiliza a Lei da Ficha Limpa e limita a inelegibilidade de políticos condenados a um período de oito anos. Como já foi aprovado pela Câmara dos Deputados, o texto segue para sanção ou veto do presidente. A proposta altera trechos da lei e antecipa a contagem do tempo de inelegibilidade de políticos que foram condenados ou tiveram o mandato cassado. A lei atual só começa a contar o período de oito anos depois do trânsito em julgado dos processos ou após o fim do mandato em que ocorreu a prática abusiva. A mudança vai retirar o político apenas de uma eleição e não de duas. Ficou de fora do texto final, no entanto, um trecho que poderia beneficiar Jair Bolsonaro, que apesar de ter sido condenado pelo STF pela prática de abuso de poder político e econômico, não teve seus registros ou mandato cassados. Entenda. Trump diz que EUA destruíram barco que saía da Venezuela, matando 11 pessoas. O presidente dos Estados Unidos afirmou ontem que militares americanos destruíram um barco que estaria saindo da Venezuela supostamente carregado de drogas. O presidente publicou imagens do ataque em suas redes sociais. O vídeo começa com uma canoa em movimento, com pessoas a bordo. Segundos depois, o barco é atingido com o que parece ser um míssil, gerando uma explosão. O secretário de Estado, Marco Rubio, confirmou o episódio. Nicolás Maduro ainda não se manifestou oficialmente, mas o ministro da Comunicação do país, Freddy Ñáñez, escreveu em suas redes sociais que os Estados Unidos usaram inteligência artificial para criar o vídeo divulgado por Trump.