O jornalista e apresentador Paulo Soares, o "Amigão", morreu nesta madrugada em São Paulo, vítima de falência múltipla dos órgãos. Ele estava internado no Sírio-Libanês e lutava contra problemas de saúde há meses. Com mais de 45 anos de carreira, passou por Globo, Bandeirantes, Gazeta, Record e foi um dos principais nomes da ESPN, onde se tornou voz marcante das coberturas esportivas.

Fachin assume presidência do STF

Discreto e de perfil técnico, Edson Fachin toma posse hoje como presidente do Supremo Tribunal Federal. Ele terá Alexandre de Moraes como vice e promete uma gestão mais reservada, em contraste com a de Luís Roberto Barroso. Apesar da discrição, enfrentará julgamentos de forte impacto político, incluindo recursos ligados à condenação de Jair Bolsonaro e denúncias contra Eduardo Bolsonaro.

Câmara vota na quarta isenção de Imposto de Renda até R$ 5 mil

A Câmara deve votar na quarta-feira a ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5.000 por mês, com isenção parcial até R$ 7.350. A medida, promessa de campanha de Lula, pode beneficiar 10 milhões de pessoas, mas enfrenta debates sobre compensações fiscais e resistência de setores do Congresso.

Tarcísio comunica que buscará reeleição

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), avisará Jair Bolsonaro que disputará a reeleição em 2026, e não a Presidência. O gesto abre espaço para Ratinho Jr. (PSD), governador do Paraná, ganhar protagonismo como possível nome da direita ao Planalto, enquanto Tarcísio tenta consolidar seu legado no estado.

Linhas turísticas de SP estreiam com falhas

As três novas linhas gratuitas de ônibus turístico em São Paulo, lançadas para conectar parques e museus aos domingos, começaram com erros de trajeto, motoristas desorientados e baixa adesão. A prefeitura promete ajustes após reclamações de passageiros no primeiro dia de operação.

Putin amplia diplomacia nuclear

Em Moscou, Vladimir Putin usou a Semana Atômica Mundial para firmar contratos de construção de usinas nucleares no Irã, Belarus, Etiópia e Níger. A estatal Rosatom, central nessa estratégia, mantém negócios fora do alcance das sanções e garante a Moscou influência econômica em meio ao isolamento imposto pelo Ocidente.