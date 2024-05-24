Após por fim ao motim organizado por parlamentares bolsonaristas, que tomaram as mesas do Senado e da Câmara na terça-feira impedindo a volta aos trabalhos após o recesso, os presidentes das duas casas frustraram os rebelados. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, disse ontem que analisa imagens das câmeras da Casa para definir se e quais deputados serão punidos por terem resistido a liberar a Mesa Diretora na noite da quarta-feira, e também negou ter feito acordo com os deputados para colocar em discussão o PL da anistia. A avaliação de aliados de Motta é a de que deixar de punir esses parlamentares poderia desmoralizá-lo. No Senado, Davi Alcolumbre retomou as sessões ontem e impôs derrota ao bolsonarismo após se negar a dar andamento à proposta de impeachment do ministro do STF Alexandre de Moraes. Além disso, o presidente do Senado, respaldado por outros líderes de bancada, recusou-se a negociar a votação de qualquer outro projeto da oposição antes que a obstrução fosse encerrada. Líder do PL pede desculpas a Motta e diz que não houve acordo por anistia. O deputado Sóstenes Cavalcante pediu perdão ao presidente da Câmara, Hugo Motta, após dois dias de motim que impediam o avanço de votações na Casa, e negou um acordo com ele para colocar o projeto da anistia em votação. "Não fui correto no privado, mas faço questão de vir em público e te pedir perdão", afirmou em discurso na tribuna. Ele disse ainda que o presidente Hugo Motta "não foi chantageado" e "não assumiu compromisso de pauta nenhuma". Segundo a Folha de S.Paulo, no entanto, o acordo firmado entre centrão e o PL que pôs fim ao protesto prevê a votação de projeto de blindagem aos parlamentares contra processos judiciais, além de discussão de alguma proposta de anistia ao 8 de janeiro de 2023. Leia mais. Alckmin diz que plano para socorrer afetados por tarifaço sai até dia 12. O vice-presidente Geraldo Alckmin, também ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, disse ontem que o grupo de trabalhos terminou na noite de quarta-feira o plano para socorrer os setores afetados pelas taxas adicionais de 50% a produtos brasileiros exportados aos EUA, e que o texto já está com o presidente Lula. Segundo ele, o plano será voltado às empresas "mais afetadas" e o governo ainda vai tentar negociar para "diminuir ou excluir ao máximo a alíquota". Alckmin disse ainda que apresentou ontem ao encarregado de negócios dos Estados Unidos no Brasil, Gabriel Escobar, os argumentos do governo brasileiro contra as tarifas e reforçou que a tarifa efetiva aplicada pelo Brasil a produtos americanos é de 2,7% e que, dos dez produtos que os EUA mais vendem ao Brasil, oito possuem tarifa zerada. A embaixada dos EUA confirmou o encontro de Escobar com Alckmin, mas disse não divulgar o conteúdo de reuniões privadas. Saiba mais. Faustão passa por novos transplantes em São Paulo. O apresentador Fausto Silva, de 75 anos, foi submetido ontem a um transplante de fígado e a um retransplante renal no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Segundo boletim médico, o apresentador está internado desde o dia 21 de maio devido a uma infecção bacteriana aguda com sepse. O novo transplante renal já estava planejado há um ano e foi realizado ontem após o hospital ser notificado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo sobre a compatibilidade dos órgãos doados por um doador único. O transplante de fígado foi feito na quarta-feira. Faustão enfrenta um histórico de complicações de saúde. Em agosto de 2023, ele passou por um transplante de coração, após um quadro de insuficiência cardíaca. Meses depois, em fevereiro de 2024, foi submetido ao primeiro transplante de rim, em decorrência do agravamento de uma condição renal crônica. Saiba mais. Vasco e Cruzeiro vencem e definem times das quartas da Copa do Brasil. O Cruzeiro venceu ontem o CRB por 2 a 0 no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil e avançou para a próxima fase. O jogo foi realizado no Rei Pelé, em Maceió, Villalba abriu o placar para os mineiros e Cássio garantiu a classificação de maneira heroica ao defender um pênalti para sua equipe já nos 40 minutos da etapa final. Eduardo ainda ampliou nos acréscimos. Na última partida das oitavas, o Vasco venceu o CSA por 3 a 1, em São Januário, e garantiu a vaga. As equipes haviam empatado por 0 a 0 na ida, em Alagoas. Rayan, Philippe Coutinho e Tchê Tchê fizeram os gols vascaínos no primeiro tempo, e Brayann descontou para o CSA na etapa final. Os confrontos das quartas serão definidos na próxima terça-feira por sorteio. As partidas estão previstas para as semanas de 27 de agosto e 11 de setembro. Raphinha e Vini Jr são indicados à Bola de Ouro. A revista francesa France Football divulgou ontem os indicados ao prêmio dado ao melhor jogador do mundo na última temporada. Entre os indicados estão os brasileiros Raphinha e Vinicius Jr, que nunca venceram. Vini recebeu apenas o The Best, entregue pela Fifa. O PSG, atual campeão da Champions, dominou a lista com nove indicados. Ao todo, 30 jogadores concorrem à Bola de Ouro. No feminino, Marta e Amanda Gutierres representam o Brasil. A atacante do Palmeiras foi indicada pela primeira vez, enquanto a camisa 10 — eleita seis vezes melhor do mundo pela Fifa — foi lembrada pela terceira vez. Estêvão foi indicado a melhor jogador sub-21 e disputará com o atual campeão Lamine Yamal (do Barcelona). O Brasil também tem representantes nas disputas por time do ano (Botafogo), melhor goleiro (Alisson, do Liverpool) e técnico de futebol feminino (Artur Elias, seleção feminina). A premiação acontece em 22 de setembro, em Paris. Veja a lista dos indicados.