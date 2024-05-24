Após passar o dia inteiro em reunião com o PL e com os demais partidos que ocupavam os plenários da Câmara e do Senado desde terça-feira em protesto contra a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, o presidente da Câmara Hugo Motta, apoiado por líderes de outras 17 siglas, anunciou que abriria a sessão no plenário da Casa às 20h30 de ontem. Mas só depois de muita discussão e da intervenção de Arthur Lira a sessão foi finalmente aberta após as 22h. Para retomar o controle, Motta chegou a ameaçar os bolsonaristas com a suspensão do mandato por seis meses. Ao final, adotou um tom conciliador, no sentido de fortalecer o Parlamento e a capacidade de dialogar. Quando conseguiu retomar o controle e abrir os trabalhos, o presidente da Casa discursou por cerca de dez minutos e, em seguida, encerrou a sessão. Alcolumbre convoca sessão virtual do Senado para hoje. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, declarou ontem que não aceita "intimidações nem tentativas de constrangimento" por parte da oposição, que desde terça-feira obstrui os trabalhos do legislativo, e convocou para hoje uma sessão virtual, a partir das 11h, para driblar o motim bolsonarista. A reunião de Alcolumbre com líderes de partidos políticos terminou no início da noite e, depois, ele seguiu conversando com a oposição isoladamente. Segundo relatos, ele obteve o respaldo dos demais partidos para realizar sessões presenciais na Casa a partir da semana que vem e disse que não pretende colocar em votação o pedido de impeachment de ministros do STF, uma das principais bandeiras do bolsonarismo. Lula descarta retaliar tarifaço e diz que não vê espaço para negociação. O presidente Lula disse ontem em uma entrevista à agência Reuters que Donald Trump não quer negociar as tarifas e que ele não pretende "se humilhar" telefonando para o presidente norte-americano. Lula disse que o Brasil não vai anunciar tarifas recíprocas a produtos dos EUA e vai seguir com as negociações comerciais, mesmo que atualmente não haja um canal aberto de interlocução. O presidente disse também que pretende debater o tarifaço com os países do Brics - grupo do qual o Brasil faz parte, junto com a China, a Rússia, Índia e África do Sul, dentre outros. Segundo a colunista do UOL Raquel Landim, negociadores americanos informaram ao Brasil estarem dispostos a excluir da sobretaxa mais itens como carnes, pescado, café ou manga, e teriam pedido ao governo brasileiro uma visita do vice-presidente Geraldo Alckmin.



Defesa de Bolsonaro recorre de prisão domiciliar. Advogados de Jair Bolsonaro entraram ontem com um recurso no Supremo Tribunal Federal contra a decisão que decretou a prisão domiciliar do ex-presidente. A defesa pede que o ministro Alexandre de Moraes reconsidere a decisão em juízo de retratação, e sustenta que Bolsonaro não descumpriu a medida cautelar que o proíbe de usar as redes sociais, incluindo perfis de terceiros. Se não houver retratação de Moraes, a defesa pede que o pedido seja analisado pela Primeira Turma no plenário físico do STF. A prisão de Bolsonaro foi decretada após ele participar, por chamada de vídeo, de manifestação de apoiadores na praia de Copacabana no último domingo. As imagens de Bolsonaro falando ao celular de sua casa foram publicadas nas redes sociais do seu filho Flávio. Saiba mais. São Paulo e Palmeiras são eliminados da Copa do Brasil. O Athletico-PR eliminou o São Paulo ontem, nos pênaltis, e está nas quartas de final da Copa do Brasil. O clube paranaense venceu a partida por 1 a 0 no tempo regulamentar — na ida, o Tricolor venceu por 2 a 1 — com gol de Esquivel marcado no segundo tempo. O São Paulo jogou com um jogador a menos praticamente o tempo todo, depois que o goleiro Rafael foi expulso logo no início da partida em um lance confuso e controverso. No Allianz Parque lotado, o Corinthians despachou o Palmeiras por 2 a 0, e também se classificou para as quartas de final. Matheus Bidu abriu o placar e Gustavo Henrique ampliou. A equipe de Dorival Jr. avançou com o placar agregado de 3 a 0, após vencer a ida por 1 a 0. Os adversários das quartas de final serão definidos por sorteio. Também avançaram ontem o Botafogo (eliminou o Red Bull Bragantino); o Atlético-MG (eliminou o Flamengo); o Bahia (eliminou o Retrô) e o Fluminense (eliminou o Internacional).