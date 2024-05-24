Mandados foram cumpridos pelo Gaeco e pelo Ministério Público de São Paulo Reprodução de vídeo Operação mira lavagem de dinheiro do PCC em SP Do UOL Operação mira lavagem de dinheiro do PCC; BK Bank e rede de postos são alvos. O Gaeco do MP-SP, com apoio da PM e da Receita, cumpre 25 mandados na Operação Spare contra suspeitos de lavar dinheiro para o PCC por meio de combustível adulterado, jogos de azar e uma rede de empresas.

Endereços ligados ao empresário Flávio Silvério Siqueira (Flavinho) e ao BK Bank são alvo em São Paulo (Pinheiros, Vila Mariana, Vila Olímpia, Cerqueira César), Avenida Paulista e Rua Augusta, além de Santo André, Campos do Jordão, Osasco, Barueri, Ribeirão Preto, Paulínia, Campinas e Bertioga.

Investigação aponta que maquininhas de cartão de um posto apareceram em casas de jogo no litoral; R$ 859.151 teriam sido movimentados e transferidos diretamente ao BK Bank.

Spare é desdobramento da megaoperação Carbono Oculto (28.ago), que apura fraudes e sonegações bilionárias. Defesa de Flávio e do BK Bank foi acionada. 'Careca do INSS' comprou salas por R$ 700 mil e pagou por Pix Escrituras mostram que Antônio Carlos Camilo Antunes adquiriu duas salas no Setor Bancário Norte (Brasília) por R$ 700 mil em 12.fev; pagamentos via Pix.

Levantamento indica ainda um apartamento de R$ 515 mil no Cruzeiro e um prédio de R$ 4 milhões no Setor Comercial Sul; três imóveis não foram registrados, o que pode ocultar patrimônio.

Documentos citam uso de offshore nas Ilhas Virgens Britânicas (RPDL LTD/Camilo & Antunes Limited) e conta no BRB; PF vê fortes indícios de lavagem.

Antunes, preso preventivamente desde 12.set, deve ser ouvido hoje pela CPMI do INSS. Reprovação à Câmara salta a 70% após PEC da Blindagem; apoio ao STF sobe Pesquisa Pulso Brasil-Ipespe (2.500 entrevistas, 19-22.set; margem 2 p.p.) aponta que a reprovação à Câmara subiu de 63% para 70% e a aprovação caiu de 24% para 18%.

Aprovação ao STF subiu de 43% para 46%; reprovação caiu de 49% para 45% após o julgamento do ex-presidente e da trama golpista.

Governo Lula: aprovação subiu de 43% para 50% e reprovação caiu de 51% para 48%. Queixadas podem ter causado acidente aéreo no Pantanal que matou 4 pessoas Laudo preliminar dos Bombeiros, com base em testemunhas, indica que porcos selvagens invadiram a pista; o piloto arremeteu e o monomotor Cessna 175 caiu a 100 m da cabeceira, explodindo em seguida.

Mortos: o arquiteto chinês Kongjian Yu, os cineastas Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz e Rubens Crispim Jr., e o piloto Marcelo Pereira de Barros.

O avião, de 1958, tinha documentação em dia e autorização apenas para voos diurnos; Cenipa e Polícia Civil apuram as causas. 'Gratificação faroeste' no RJ: bônus por matar pode voltar e gera reação Texto aprovado na Alerj prevê bônus de até 150% a policiais civis por "neutralização" de criminosos e apreensões; depende de sanção do governador Cláudio Castro (PL).

Especialistas e o MPF criticam: medida "estimula letalidade", "perverte a natureza do trabalho policial" e carece de evidência de eficácia.

Experiências anteriores no estado associaram bônus a picos de mortes violentas na década de 1990. 1 em cada 3 municípios pagou menos que o piso dos professores em 2023 Anuário Brasileiro da Educação Básica indica que 31,5% dos municípios pagaram abaixo de R$ 4.420,44 (40h); piso atual é de R$ 4.867.

Desigualdades regionais: de 33,3% de cumprimento em Roraima a 98,1% no Ceará.

Aprendizagem segue abaixo do pré-pandemia; infraestrutura precária atinge água potável e esgoto em ampla parcela das escolas.

Entidades pedem nova lei para dar previsibilidade ao reajuste do piso após mudanças do Fundeb. Rota de Netanyahu evita Europa a caminho da ONU; líder promete atacar reconhecimentos da Palestina Voo contornou grande parte do espaço aéreo europeu rumo a Nova York, segundo monitoramento público; objetivo seria evitar riscos legais ligados à ordem de prisão do TPI.

Na Assembleia Geral, Netanyahu promete denunciar países que reconheceram a Palestina e terá novo encontro com Donald Trump.

, Netanyahu promete denunciar países que reconheceram a Palestina e terá novo encontro com . A maioria da Assembleia aprovou participação virtual palestina; EUA vetaram vistos a autoridades palestinas.