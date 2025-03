Com cinco meses de atraso, o Orçamento deste ano foi aprovado em votação simbólica na Câmara e no Senado depois de ter passado mais cedo pela Comissão Mista de Orçamento em votação a jato. O texto vai agora para sanção do presidente Lula. O projeto reserva R$ 50 bilhões para as emendas parlamentares, sendo R$ 19 bilhões para emendas individuais da Câmara dos Deputados, R$ 5,5 bilhões para as do Senado e R$ 14,2 bilhões de emendas de bancadas. O governo também cortou R$ 7,7 bilhões do Bolsa Família para financiar o auxílio gás, com R$ 3 bilhões. O líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues, disse que não houve um corte de beneficiários e o ajuste se deu no pente-fino no programa. A previsão orçamentária aprovada tem um superávit de R$ 15 bilhões. Leia mais.

Começa hoje o empréstimo consignado com FGTS de garantia. Trabalhadores com carteira assinada já podem pedir dinheiro emprestado usando o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço como garantia, por meio do programa Crédito do Trabalhador. O programa foi anunciado pelo governo federal como uma alternativa de crédito e pode ser contratado pelo aplicativo da Carteira de Trabalho. O trabalhador informa quanto deseja tomar emprestado e o sistema vai exibir 'ofertas' de crédito para ele. O pagamento ocorre mensalmente pelo eSocial, até o limite de 35% do salário. Entenda como vai funcionar.

Brasil vence a Colômbia e vai a 2º nas Eliminatórias. Vini Jr. fez um golaço aos 53 minutos do segundo tempo e deu a vitória para a seleção brasileira, por 2 a 1, no Mané Garrincha, em Brasília. Vini também sofreu o pênalti que resultou no 1 a 0, convertido por Raphinha. A Colômbia chegou a empatar com Luís Díaz. A rodada ainda não acabou, mas o Brasil virou segundo colocado. O próximo jogo será contra a Argentina, na terça-feira, em Buenos Aires. Saiba como foi a partida.

PF prende empresário que furtou Constituição no 8 de Janeiro. Marcelo Fernandes Lima foi condenado pelo STF a 17 anos de prisão pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração de patrimônio tombado e associação criminosa armada, e estava foragido. Ele aparece em imagens furtando uma réplica da Constituição da sede do Supremo durante os ataques de 8 de janeiro. Ele chegou a ser preso, mas havia sido liberado com tornozeleira eletrônica.

Governo pedirá desculpas por negligência com desaparecidos da ditadura. A ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania Macaé Evaristo fará um pedido público de desculpas aos familiares de desaparecidos políticos durante a ditadura militar. A cerimônia será realizada na próxima segunda-feira no Cemitério Dom Bosco, em São Paulo, onde foi descoberta, em 1990, uma vala com ossadas das vítimas do regime. Passados 35 anos da descoberta, familiares de desaparecidos políticos receberão pedido de desculpas da União por reconhecimento da negligência do Estado na identificação dos restos mortais. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o prefeito da capital, Ricardo Nunes, foram convidados, mas não confirmaram se vão participar.

Dois deputados dos EUA pedem que Trump adote sanções contra Moraes. O gesto é o primeiro ato dos americanos depois da saída de Eduardo Bolsonaro do Brasil. Nas redes sociais, o deputado Rich McCormick afirmou que "o fato de que @BolsonaroSP, o congressista mais votado da história do Brasil e filho do ex-presidente @jairbolsonaro, foi forçado a buscar exílio nos Estados Unidos demonstra a deterioração alarmante da democracia no maior país da América do Sul". O deputado informou que, ao lado da parlamentar Maria Elvira Salazar, enviou uma carta à Casa Branca pedindo o uso do Global Magnitsky Act para tomar "medidas decisivas contra o ditatorial juiz da Suprema Corte do Brasil Alexandre de Moraes — e potencialmente contra seus cúmplices — nessas violações de princípios democráticos e direitos humanos". Leia mais na coluna de Jamil Chade.