O inquérito que indiciou Jair e Eduardo Bolsonaro por tentativa de obstruir a ação penal da trama golpista será enviado hoje pela PF à Procuradoria-Geral da República. A PGR deve começar a analisar a denúncia a partir desta semana. Segundo a PF, o deputado Eduardo Bolsonaro age nos Estados Unidos para atingir diretamente instituições democráticas brasileiras, notadamente o STF e o Congresso, para beneficiar o pai, que é réu por tentativa de golpe de Estado, dentre outros crimes. Durante a investigação, a PF encontrou também um pedido de asilo político ao governo da Argentina no celular de Jair Bolsonaro. No documento, salvo em 10 de fevereiro de 2024, o ex-presidente diz que é "perseguido" em seu país. A defesa do Bolsonaro alegou ao STF que o relatório da PF é "lawfare" (perseguição) e que a minuta de pedido de asilo é anterior à investigação. Saiba mais. Dino manda PF investigar R$ 695 milhões em 'emendas Pix' suspeitas. O ministro do STF Flávio Dino quer que a Polícia Federal investigue emendas do período entre 2020 e 2024 que foram repassadas a prefeituras que não prestaram contas sobre a aplicação do dinheiro. Dino é relator de processo sobre a falta de transparência das "emendas Pix", um tipo de emenda parlamentar que era paga sem que os municípios precisassem dizer como usariam o dinheiro. O Tribunal de Contas da União informou Dino de que ainda há 964 casos de repasses sem transparência segundo dados disponíveis até 30 de julho, totalizando R$ 695 milhões. Em fevereiro, eram 8.263 casos. O ministro pediu que o TCU informe quais são essas emendas, divididas por estado, para que a Polícia Federal possa iniciar investigação. O prazo para a corte fornecer as informações é de 10 dias úteis. Leia mais. Governo divulga lista de alimentos tarifados pelos EUA que serão comprados sem licitação. Uma portaria publicada na última sexta-feira pelo governo federal definiu os alimentos que União, estados e municípios poderão comprar, sem licitação, de empresas do agronegócio que foram afetadas pelo tarifaço imposto pelos Estados Unidos. Neste primeiro momento, açaí, água de coco, castanha de caju, castanha-do-pará, mel, manga, pescados (corvina, pargo, tilápia e outros peixes frescos, refrigerados ou congelados), e uva poderão ser comprados para abastecer escolas públicas e formar estoque. Os ministérios do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura poderão reavaliar os produtos e aumentar a lista. Para venderem aos governos, as empresas terão que provar que foram vítimas do tarifaço preenchendo um formulário de Declaração de Perda na Exportação. Se forem autorizadas, poderão participar da medida prevista no Programa Brasil Soberano. Comandada pela oposição, CPI do INSS começa a fazer convocações. Instalada na semana passada com dois parlamentares da oposição na presidência e na relatoria, a Comissão Parlamentar de Inquérito que vai apurar as denúncias de descontos ilegais nos benefícios do INSS começa a trabalhar amanhã, votando requerimentos para solicitar servidores da CGU, da PF e do próprio INSS para auxiliar nas investigações. Na próxima quinta-feira, o colegiado vota o plano de trabalho. A composição da CPI foi uma derrota para o governo e para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que indicou o senador Omar Aziz para a presidência, mas a oposição articulou uma candidatura alternativa de última hora e elegeu o senador Carlos Viana. Os parlamentares terão até seis meses para apurar as denúncias, podendo esse prazo ser prorrogado se necessário, e a oposição aposta que o processo seja desgastante para o governo às portas das eleições presidenciais. Equipe brasileira faz história e leva duas medalhas inéditas no Mundial de Ginástica Rítmica. A ginástica brasileira escreveu mais um importante capítulo da história do esporte na última prova do torneio que foi disputado no Rio de Janeiro até ontem. Ao som da música "Evidências", de Xitãozinho e Xororó, o conjunto brasileiro ficou com a medalha de prata após uma excelente exibição na disputa mista (3 bolas e 2 arcos). Foi o segundo pódio do Brasil na competição, um resultado inédito para a ginástica rítmica do país. No sábado, elas conquistaram a medalha de prata no conjunto geral. Veja como foi. Morre aos 93 anos o cartunista Jaguar. Morreu ontem no Rio de Janeiro um dos maiores cartunistas do país. Jaguar foi um dos fundadores do jornal Pasquim, veículo de oposição à ditadura militar lançado em 1969, e revolucionou o humor feito na imprensa. O cartunista estava internado com uma infecção respiratória, que levou a complicações renais, no hospital Copa D'Or, no Rio de Janeiro. Jaguar era o pseudônimo de Sérgio de Magalhães Gomes Jaguaribe. Ele ficou famoso pela visão crítica e ácida que tinha da sociedade brasileira, foi preso em 1970, durante a ditadura, e ficou na cadeia por três meses. Jaguar começou a carreira aos 20 anos, no jornal O Semanário. Depois, passou pelas revistas Manchete e Senhor, e fundou o Pasquim. Trabalhou também em veículos como o jornal Correio da Manhã e Folha de S.Paulo. Saiba mais sobre ele.