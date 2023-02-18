O relatório final da investigação da Polícia Federal sobre a interferência de Jair Bolsonaro e do filho Eduardo no processo que apura a tentativa de golpe de Estado em janeiro de 2023 afirma haver indícios de que os dois cometeram crimes de coação no curso do processo e tentativa de abolição do Estado democrático de Direito. Eduardo passou a ser investigado por sua atuação nos Estados Unidos, onde está vivendo desde março articulando pedidos de sanção contra autoridades brasileiras e sua atuação motivou a abertura de um inquérito em maio, a pedido da Procuradoria-Geral da República. De acordo com as investigações, Bolsonaro enviou dinheiro a Eduardo para manter a sua atuação. A PF diz que o ex-presidente admitiu o envio de R$ 2 milhões ao filho, mas omitiu outros repasses. O relatório da PF também diz que Bolsonaro descumpriu as medidas cautelares de não usar redes sociais e mostra que ele enviou vídeos pelo Whatsapp para listas de transmissão com deputados, senadores e aliados. Saiba mais. Eduardo xinga Jair Bolsonaro em mensagens. Mensagens reproduzidas no relatório final em que a Polícia Federal indiciou Jair e Eduardo Bolsonaro mostram o deputado federal xingando o pai devido a uma entrevista que o pai concedeu. No diálogo, Eduardo manifesta incômodo pelo fato de Bolsonaro tê-lo chamado de imaturo na entrevista, em 15 de julho, por causa de divergências do deputado com o governador Tarcísio de Freitas: "VTNC SEU INGRATO DO CARALHO'!, escreveu Eduardo em letras maiúsculas, usando a sigla que significa "vai tomar no c..." Após a divulgação das mensagens, o deputado criticou o vazamento do que chamou de conversas entre pai e filho. O relatório da PF traz diversos diálogos do ex-presidente. Leia a íntegra. PF diz que Bolsonaro preparou pedido de asilo político a Milei. Durante as investigações sobre a atuação de Jair e Eduardo Bolsonaro para atrapalhar a ação que apura a trama golpista, a Polícia Federal encontrou um documento em que Jair Bolsonaro pediria asilo político ao presidente da Argentina, Javier Milei. O arquivo encontrado no celular do ex-presidente era editável e sem data e estava escrito que Bolsonaro é "perseguido por motivos e por delitos essencialmente políticos" no Brasil. "Com base em tais diplomas legais, apresento este requerimento, solicitando a concessão de asilo político à minha pessoa, Jair Messias Bolsonaro", diz trecho do arquivo. O material teria sido salvo pela última vez em 10 de fevereiro de 2024. Dois dias antes, uma operação da PF determinou que Bolsonaro entregasse seu passaporte. Alexandre de Moraes deu 48 horas para a defesa de Bolsonaro explicar o documento e outros trechos da denúncia. Malafaia tem passaportes cancelados e é proibido de falar com Bolsonaro e Eduardo. O pastor Silas Malafaia foi alvo de uma operação de busca e apreensão da Polícia Federal ontem, e teve o celular apreendido no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, ao desembarcar vindo de Lisboa. Por determinação do ministro do STF Alexandre de Moraes, o pastor teve passaportes cancelados, não pode sair do país e nem manter contato com Jair e Eduardo, mesmo por intermédio de outras pessoas. Moraes também autorizou a quebra de sigilo de dados bancários, fiscais e telefônicos dos equipamentos apreendidos. Malafaia foi incluído no inquérito que investiga Bolsonaro e Eduardo, e a PF afirma ter identificado que o pastor atuou "na definição de estratégias de coação e difusão de narrativas inverídicas, bem como no direcionamento de ações coordenadas". Saiba mais. Câmara aprova projeto para proteger crianças nas redes sociais. A Câmara dos Deputados aprovou na noite de ontem o projeto de lei que estabelece regras de proteção a crianças e adolescentes na internet. A proposta sugere punições e multas para empresas que descumprirem as normas. O texto foi aprovado em votação simbólica e apenas o partido Novo orientou contra a proposta. O projeto já foi votado no Senado, mas, como foi alterado pela Câmara, terá que ser novamente analisado pelos senadores antes de ir para a sanção do presidente Lula. A proposta cria um conjunto de regras jurídicas para as big techs com objetivo de proteger crianças e adolescentes no ambiente virtual. A fiscalização é um dos pontos de difícil aplicação da lei. Traição a Motta e Alcolumbre colocam oposição no comando da CPI do INSS. Em um descuido do governo e uma traição aos presidentes da Câmara e do Senado, a oposição conseguiu ontem os dois principais cargos da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que vai investigar os descontos ilegais em benefícios do INSS. Bolsonaristas apresentaram candidato próprio para a presidência e derrotaram o senador Omar Aziz, que havia sido indicado para o cargo pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O senador Carlos Viana foi eleito presidente e indicou o deputado federal bolsonarista Alfredo Gaspar para a relatoria. A eleição foi vista não só como uma falha na articulação do governo, mas também como uma nova afronta da oposição à autoridade dos presidentes das duas Casas. Saiba o que está em jogo. Flamengo elimina o Internacional no Beira-Rio e avança às quartas da Libertadores. Em um jogo que teve o início atrasado em 21 minutos por causa de uma "chuva" de papel picado na entrada das equipes, o Flamengo novamente foi superior ao Inter, venceu por 2 a 0 com gols de Arrascaeta e Pedro, e se classificou para as quartas de final da Libertadores. O Estudiantes será o adversário do Flamengo, os argentinos eliminaram o Cerro Porteño, do Paraguai, com uma vitória por 1 a 0 e um empate em 0 a 0. O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, esteve presente em uma das cabines do Beira-Rio ao lado do diretor da CBF, Rodrigo Caetano. Ele convoca a seleção na próxima segunda-feira. Saiba como foi o jogo.