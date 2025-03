Um dia após ter a sua denúncia aprovada pelo STF, tornando Jair Bolsonaro réu por tentativa de golpe de Estado, a Procuradoria-Geral da República pediu ontem o arquivamento da investigação do ex-presidente por suposta fraude no cartão de vacinação de covid-19. Segundo a PGR, não há elementos que justifiquem a "responsabilização" de Bolsonaro. Cabe agora ao Supremo Tribunal Federal decidir sobre o pedido de arquivamento do caso. Bolsonaro, Mauro Cid e outras 15 pessoas foram indiciados pela Polícia Federal pela suposta falsificação do certificado de vacinação do ex-presidente e de sua filha. O cartão serviria para que eles pudessem entrar nos Estados Unidos em dezembro de 2022. A PF concluiu que Bolsonaro e seus auxiliares inseriram no sistema de vacinas do governo federal informações falsas sobre o uso da vacina com o objetivo de confeccionar um certificado de falso.

Corinthians segura Palmeiras com um a menos e é campeão Paulista. Jogando pelo empate, em casa e com um jogador a menos o Timão empatou em 0 a 0 com o Palmeiras na Neo Química Arena e confirmou o título graças à vantagem conquistada no jogo de ida, quando venceu por 1 a 0. Assim como na primeira fase também contra o Palmeiras, o goleiro corintiano Hugo Souza foi o herói do título e pegou um pênalti — dessa vez batido por Raphael Veiga. Félix Torres foi expulso na segunda parte depois de receber o segundo cartão amarelo, mas o Corinthians segurou o empate e levantou a taça depois de uma campanha com 11 vitórias, quatro empates e apenas uma derrota. Saiba como foi a partida.

Governo barra divulgação de dados de alfabetização do Saeb. Um ofício obtido pela Folha, assinado pelo presidente do Instituto Nacional de Estudos Educacionais, indica que haverá a publicação apenas "dos microdados das avaliações do Saeb 2023 do 5º e 9º ano do Ensino Fundamental e do 3º ano do Ensino médio de Língua Portuguesa e Matemática". O Sistema de Avaliação da Educação Básica é a principal avaliação do ensino básico do país. Segundo técnicos do Inep, o principal motivo para o engavetamento do levantamento seria o fato de que há diferenças entre os resultados do Saeb e de outro instrumento criado pelo atual governo para mensurar a qualidade da alfabetização. A decisão de esconder resultados de uma avaliação já aplicada, com uso de recursos públicos, é inédita. Questionado, o Inep informou que "a avaliação amostral do 2º ano do Ensino Fundamental do Saeb não produz dados no âmbito das escolas e dos municípios, mas é um elemento fundamental de aproximação entre a avaliação realizada pelos estados e o Saeb". Entenda.

Estados Unidos ameaçam Maduro e fecham pacto de defesa com a Guiana. O chefe da diplomacia de Donald Trump, Marco Rubio, alertou ontem que uma eventual ação da Venezuela na Guiana será respondida pelos EUA. Durante uma visita oficial ao país, ele assinou um acordo de segurança que coloca a Guiana sob uma espécie de guarda-chuva de proteção de Washington. Questionado sobre qual seria a reação dos EUA se o governo da Venezuela levasse adiante a anexação de territórios do país vizinho, o secretário disse que "haverá consequência para agressores e aventureiros", e insinuou que a Marinha americana poderá agir. Nicolas Maduro chegou a realizar um plebiscito no ano passado e anunciar a criação de uma província na Guiana. Leia mais na coluna de Jamil Chade.

Duas frentes frias trarão primeiro frio do ano. A primeira frente está prevista para se formar hoje no Sul do país, levando ventos e aumento de umidade a algumas áreas. Segundo a Climatempo, a primeira passagem de frio será mais fraca e deve se deslocar rapidamente para o alto mar, mas no próximo dia 31 haverá outra mais forte, que deverá ser sentida no Sul, Centro-Oeste e Sudeste. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, oeste e sul de Mato Grosso do Sul e áreas do sul de Mato Grosso terão uma queda mais significativa das temperaturas mínimas e máximas. A Climatempo prevê que o friozinho deve chegar ao Sudeste somente a partir do primeiro fim de semana de abril, entre sábado e domingo. Em São Paulo, a mínima prevista para esses dias é de 17°C e a máxima deve variar entre 20°C e 21°C, com possibilidade de garoa. Leia mais na previsão.