O presidente Lula recebeu alta e deixou o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, na tarde deste domingo. Por orientação médica, ele deverá permanecer na cidade até quinta-feira, quando estará liberado para viajar. Segundo o cardiologista Roberto Kalil, Lula terá restrição de atividades físicas nos próximos 15 dias, mas poderá "passear" e trabalhar normalmente de casa já a partir desta segunda. O presidente estava internado desde a madrugada da última terça, após sofrer dores de cabeça. Ele passou por uma cirurgia de emergência para drenagem de uma hemorragia cerebral, decorrente da queda sofrida no banheiro do Palácio da Alvorada, em 19 de outubro.

Logo após receber alta, o presidente Lula comentou a prisão do general da reserva Walter Souza Braga Netto, no sábado. Braga Netto teve a prisão preventiva decretada pelo ministro Alexandre de Moraes por obstrução de Justiça no inquérito que investiga o plano de golpe de Estado para manter Bolsonaro no poder após a eleição de 2022. "Sou paciente e democrata. Ele tem todo direito à presunção de inocência. O que eu não tive, eu quero que eles tenham. Todo o direito e todo o respeito para que a lei seja cumprida", disse Lula.

Tarcísio de Freitas afirmou na noite deste domingo que pretende disputar a reeleição para o governo de São Paulo em 2026. "Qual é a minha opção, qual é o meu caminho em 26? É continuar em São Paulo", disse, em entrevista durante o programa Canal Livre, da Band. Tarcísio também disse acreditar que Jair Bolsonaro disputará a eleição para presidente e, nesse caso, terá o seu apoio. "Para mim, o Bolsonaro continua sendo um grande ator da direita, e vai ser na eleição de 26", declarou. "Eu vou buscar a reeleição e vou trabalhar para que o estado de São Paulo possa entregar o máximo para esse candidato que representa o campo da centro-direita em 26."

O ciclone Chido, que atingiu Mayotte, no Oceano Índico, deixou "com certeza centenas, talvez milhares de mortos", afirmou François-Xavier Bieuville, o chefe da administração francesa da ilha, que é um departamento ultramarino da França. De acordo com o serviço de meteorologia Meteo-France, o ciclone que passou por Mayotte no sábado foi a tempestade mais forte registrada na região em mais de 90 anos, com ventos de mais de 200 km/h. A ilha tem cerca de 320 mil habitantes, 75% vivendo abaixo da linha da pobreza, e fica no Canal de Moçambique, a cerca de 300 quilômetros de Madagascar.

Rayssa Leal conquistou o primeiro tricampeonato feminino do Super Crown, na etapa final da Liga Mundial de Skate Street, ontem no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. A atual campeã olímpica, Coco Yoshizawa, do Japão, foi prata, e sua compatriota Yumeka Oda obteve a medalha de bronze. Com o resultado, Rayssa alcançou seu 12º título da SLS na carreira e o terceiro na temporada. Neste ano, ela já havia vencido as etapas da Califórnia e de Tóquio. Mais de 8.000 pessoas lotaram o ginásio para assistir à competição.