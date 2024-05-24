Após meses de pressão de bolsonaristas, a Câmara dos Deputados aprovou no fim da noite de ontem o requerimento de urgência para analisar um projeto de lei que concede anistia aos envolvidos nos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro de 2023. Na prática, a urgência permite que a tramitação do projeto seja mais rápida porque ele vai direto ao plenário, sem passar por comissões. A urgência foi aprovada por 311 votos a 163. Ao anunciar a votação do requerimento, o presidente da Câmara, Hugo Motta, disse que nomeará hoje um relator para começar a discussão do tema e entregar um texto com apoio da maioria da Casa. Federação PT, PCdoB, PV, PSOL, MDB e PDT foram contra a urgência. O projeto é de autoria do deputado Marcelo Crivella e anistia todos os que participaram de manifestações com motivação política e eleitoral de 30 de outubro de 2022 até a entrada em vigor da lei. Saiba mais. Motta deve indicar Paulinho da Força para fazer texto alternativo. O presidente da Câmara deve indicar hoje o deputado e presidente do Solidariedade para relatar o projeto de lei que concede anistia aos envolvidos nos atos antidemocráticos a partir de outubro de 2022, depois que a urgência da proposta foi aprovada na noite de ontem. Segundo líderes do Centrão, Paulinho deve trabalhar em um texto que vai prever a redução de penas para os presos e condenados, mas sem perdão. Ao UOL, o presidente do Solidariedade disse que Motta o convidou para uma reunião na manhã se hoje em sua residência oficial para tratar do tema. Lideranças avaliam que Paulinho tem perfil adequado para relatar o projeto pela proximidade com ministros do STF. Motta e Centrão manobram e recolocam votação secreta na PEC da Blindagem. A Câmara dos Deputados concluiu ontem a votação da proposta de emenda à Constituição que propõe a proteção de parlamentares de processos judiciais. Na votação de terça-feira, parlamentares contrários à chamada PEC da Blindagem conseguiram derrubar a parte do texto que previa votação secreta para autorizar investigação de deputados e senadores no STF, mas com o apoio do presidente da Casa, Hugo Motta, o centrão operou uma manobra para retomar o termo votação "secreta" que estava previsto na PEC, sob protestos dos partidos de esquerda e do Novo, que votaram na terça para que a votação fosse aberta. A proposta seguiu ontem mesmo para o Senado, mas o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, resolveu mandar a proposta para ser analisada na Comissão de Constituição e Justiça e a tramitação será mais lenta. O texto precisa ser aprovado também em dois turnos no Senado para ser promulgado e entrar em vigor, não cabendo sanção ou veto presidencial. Copom mantém Selic em 15% ao ano e volta a sinalizar juro alto por tempo prolongado. O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu ontem, por unanimidade, manter a taxa básica de juros em 15% ao ano pela segunda vez seguida, e repetiu a intenção de conservar o juro alto por tempo "bastante prolongado". O ciclo de alta foi interrompido no encontro de julho, que estacionou a Selic em seu maior nível em 19 anos. Naquela ocasião, o colegiado do BC foi cauteloso ao antecipar os próximos passos. Dessa vez, demonstrou mais confiança na estratégia e indicou não ter pressa em iniciar a discussão sobre cortes. O comitê disse que seguirá vigilante para assegurar a convergência da inflação à meta e que o atual cenário, "marcado por elevada incerteza", exige cautela na condução da política de juros. Banco Central dos EUA faz primeiro corte de juros no ano. O Federal Reserve decidiu ontem diminuir a taxa de juros do país em 0,25 ponto percentual, passando para entre 4% e 4,25% ao ano, no primeiro corte da taxa básica americana em 2025. O presidente do Fed, Jerome Powell, já havia admitido a possibilidade de reduzir os juros do país no último mês, mencionando os riscos de desaceleração do mercado de trabalho americano como justificativa. A inflação do país também é uma preocupação e tem se mantido elevada, chegando a 2,6% em julho. Por outro lado, o crescimento mensal de empregos desacelerou, com empresas freando contratações principalmente por conta das altas tarifas impostas pelo governo Trump a parceiros comerciais. Com isso, o mercado de trabalho se tornou o principal fator analisado pelo Fed. Saiba mais. Bolsonaro deixa o hospital, mas tem diagnóstico de câncer de pele. Exames realizados em amostras de pele retiradas por Jair Bolsonaro indicaram câncer de pele em duas delas. O ex-presidente deu entrada na terça-feira num hospital em Brasília com um quadro de baixa pressão, soluços e vômitos e recebeu o resultado das análises que apontaram "presença de carcinoma de células escamosas". No início da tarde de ontem, Bolsonaro teve alta e passará por acompanhamento clínico para reavaliar a condição. De acordo com o médico Cláudio Birolini , a retirada de uma lesão in situ, que era o caso de Bolsonaro, é curativa e elimina a necessidade de tratamentos adicionais como quimioterapia. O motivo da internação de terça-feira não tem relação com o exame das lesões de pele, feito dias antes. Saiba mais.