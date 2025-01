Os prefeitos e vereadores eleitos em outubro de 2024 tomaram posse ontem em todo o país. Em São Paulo, Ricardo Nunes assumiu o segundo mandato agradecendo Bolsonaro pela indicação do vice Ricardo Mello Araújo e exaltando o governador Tarcísio de Freitas. O prefeito também criticou o governo federal e defendeu que seu partido, o MDB, não apoie uma eventual candidatura à reeleição de Lula. No Rio, Eduardo Paes tomou posse para o seu quarto mandato fazendo promessas. Entre os projetos que citou em seu discurso está a distribuição do medicamento genérico do Ozempic, caso caia a patente do remédio que trata a obesidade. Outra promessa do prefeito é apoiar o esforço de segurança pública. Um grupo de trabalho foi criado para instituir a Força Municipal de Segurança do Rio de Janeiro, uma equipe que trabalharia para dar apoio às polícias do estado.

Homem atropela multidão em Nova Orleans e mata ao menos 15 pessoas. O homem de 42 anos jogou uma caminhonete contra as pessoas que estavam festejando a passagem do ano no Bourbon Street, famosa rua do chamado Bairro Francês, uma das principais atrações turísticas da cidade. O ataque deixou mais de 30 pessoas feridas, segundo autoridades locais. Depois de atropelar a multidão, o motorista desceu do veículo, disparou contra policiais, atingiu dois agentes e acabou morto. O FBI identificou o homem como Shamsud-Din Jabbar, cidadão dos EUA nascido no estado do Texas, e afirmou que ele levava com ele no carro uma bandeira do Estado Islâmico, além de armas e explosivos. Leia mais.

Brasil registra maior número de incêndios desde 2010. Em 2024, o país registrou 278.229 focos de incêndio, pior índice desde 2010, quando houve 319.383 ocorrências. Os focos aumentaram 46% em relação aos 189.891 registros de 2023, segundo dados do programa BD Queimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O monitoramento também aponta o avanço de 48% nos focos de incêndio na América do Sul no último ano, sendo que o Brasil concentra o maior número de ocorrências da região. O país enfrentou uma seca histórica no ano passado, influenciada pelo El Niño e intensificada pelas mudanças climáticas, o que contribuiu para o aumento dos incêndios. Veja todos os dados.

Motorista perde controle de carro e mata turista brasileiro em Buenos Aires. Segundo declarações da polícia à imprensa argentina, o casal de brasileiros esperava o semáforo abrir para atravessar uma avenida no bairro da Recoleta quando foi atingido por uma motorista que teria perdido o controle do seu veículo. O homem de 60 anos morreu na hora e a mulher foi socorrida com politraumatismos. A condutora foi identificada como a atriz e empresária Patricia Scheuer. Ela tem negócio no ramo gastronômico e já atuou em novelas argentinas nos anos 1990. Sua defesa alega, segundo a mídia local, que ela sofre de um distúrbio degenerativo recém diagnosticado que pode causar lapsos, o que explicaria o acidente. A polícia abriu inquérito para investigar.

Aumento do custo de vida faz população de SP encolher pela primeira vez. Segundo dados da Fundação Seade (Sistema Estadual de Análise de Dados), depois de atingir o pico de 11,5 milhões de habitantes em 2019, a população da capital paulista vem encolhendo. A queda ainda é pequena, de 0,7% no total de moradores da cidade entre 2019 e 2023, mas trata-se do primeiro recuo consistente desde 1920. Entre os motivos, estão razões sociodemográficas (queda na taxa de natalidade e maior número de óbitos) e o aumento do custo de vida na capital. Veja os números.