O presidente Lula vai assinar nos próximos dias um decreto que irá fixar o novo valor do salário mínimo em R$ 1.518. Se confirmado, o valor vai representar um aumento de R$ 106, o que significa 7,5% de reajuste acima da inflação. O aumento, no entanto, será menor por causa da nova regra de correção aprovada pelo Congresso no pacote de contenção de gastos do governo. Se o mínimo fosse ajustado pela regra atual, subiria para R$ 1.528. Com a revisão da regra, haverá uma perda de R$ 10. A fórmula antiga previa a reposição da inflação calculada pelo INPC — que é mais vantajoso para o trabalhador que o índice oficial da inflação, o IPCA — e mais a variação do PIB. Agora, a fórmula nova acrescentou uma terceira regra na conta: um teto de aumento de despesas de 2,5%. Assim, mesmo que o PIB seja de 3,2%, será aplicado o valor máximo de 2,5%. Entenda.

STF define regras para uso de câmeras pela PM de SP. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, determinou ontem o uso obrigatório das câmeras corporais pela Polícia Militar de São Paulo em operações de grande porte, que incluam incursões em comunidades vulneráveis, e nas ações deflagradas para responder a ataques praticados contra PMs. O STF definiu também que as câmeras devem ser distribuídas estrategicamente para regiões com maior índice de letalidade policial. Barroso afirmou que a obrigatoriedade do uso nas três situações definidas não significa que o porte dos equipamentos não seja importante e recomendável em outras circunstâncias também. Saiba mais.

São Paulo registra mais um episódio de abuso de força policial. Um policial militar foi flagrado dando um tiro à queima-roupa em um jovem de 24 anos que gravava uma abordagem na zona oeste da capital paulista. Câmeras de segurança registraram a ação, e as imagens foram divulgadas pela TV Globo. Elas mostram dois agentes descendo de uma viatura e discutindo com populares. Um deles agride uma pessoa e um jovem começa a gravar a ação. Um outro agente corre e dispara contra o rapaz. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo disse que o rapaz baleado "tentou tirar a arma de um policial", mas depois mudou a versão e, por meio de nota, informou que o "homem agrediu um policial". A Polícia Militar disse que analisa as imagens e investiga o caso por meio de um Inquérito Policial Militar. O rapaz foi levado a um hospital da região, mas não há informações sobre o seu estado de saúde.

Relatório aponta que 2024 atingiu 'novos patamares perigosos' para o clima. Um novo levantamento da World Weather Attribution e da Climate Central, que analisa os principais eventos climáticos extremos ocorridos, mostra que neste ano os cidadãos do planeta enfrentaram, em média, 41 dias adicionais de calor perigoso à saúde. O estudo mostra que as mudanças climáticas intensificaram 26 dos 29 eventos climáticos estudados. Oficialmente, essas catástrofes mataram pelo menos 3.700 pessoas, mas esses números podem ser muito maiores. O primeiro semestre do ano foi de recordes de temperatura, e o planeta registrou depois os dois dias mais quentes da série histórica, 21 e 22 de julho. Os pesquisadores reforçaram a necessidade de reduzir drasticamente as emissões de gases de efeito estufa. Saiba mais.

Morre aos 80 anos o ator Ney Latorraca. O ator sofreu um agravamento de um câncer de próstata, e a causa da morte foi uma sepse pulmonar. Ney foi diagnosticado com a doença em 2019, passou por uma cirurgia de remoção da próstata, mas a doença voltou em agosto deste ano, já com metástase. Ney Latorraca nasceu em Santos, no litoral de São Paulo, no dia 25 de julho de 1944 e era filho de artistas. Com apenas seis anos fez participações na Rádio Record. Estreou na Globo em 1975 e participou de dezenas de novelas e séries. Em 1986 estreou, com Marco Nanini, o maior sucesso do teatro brasileiro, "O Mistério de Irma Vap", que permaneceu mais de 11 anos em cartaz. O ator será velado e cremado hoje, no Rio de Janeiro. Saiba mais sobre ele.