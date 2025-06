O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, marcou a data de início dos interrogatórios do primeiro núcleo da trama golpista de 2022 para a próxima semana. A partir do dia 9, Jair Bolsonaro e os outros sete réus da ação penal sobre a tentativa de golpe de Estado para manter o ex-presidente no poder após derrota para Lula, em 2022, serão ouvidos presencialmente no plenário da Primeira Turma. Moraes, que é o relator da ação, definiu a data ontem, depois de terminado o depoimento da última testemunha de defesa, o senador e ex-ministro Rogério Marinho. Ficou determinado que o primeiro a ser ouvido será o tenente-coronel e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro Mauro Cid, pelo fato de ele ser delator. Os demais réus serão ouvidos em ordem alfabética. O único interrogatório que não será presencial será o de Braga Netto, porque ele está preso preventivamente no Rio de Janeiro. Saiba mais.

Justiça bloqueia R$ 23,8 milhões em bens de empresas investigadas por fraude no INSS. O bloqueio veio de uma ação movida pela Advocacia-Geral da União, representando judicialmente o INSS, com o objetivo de usar os valores para ressarcir aposentados e pensionistas vítimas de descontos ilegais em seus benefícios. A AGU havia pedido, no dia 8 de maio, o bloqueio de R$ 2,56 bilhões das 12 entidades associativas investigadas e seus dirigentes, mas a juíza responsável desmembrou o caso em 15 processos judiciais para que cada ação tivesse no máximo cinco envolvidos. Na decisão de ontem, a magistrada Luciana Raquel Tolentino de Moura decretou a indisponibilidade de bens e ativos financeiros das pessoas jurídicas Venus Consultoria Assessoria Empresarial S/A, e de seus sócios Alexandre Guimarães e Rubens Oliveira Costa, e da pessoa jurídica THJ Consultoria Ltda e de sua sócia Thaisa Hoffmann Jonasson. Saiba mais.

Petrobras reduz preços, e gasolina ficará mais barata para os consumidores. A estatal anunciou ontem que vai reduzir os preços de venda da gasolina A para as distribuidoras em 5,6% a partir de hoje, e o litro passará a custar R$ 0,17 menos. A queda de preço deve chegar também ao bolso dos consumidores, mas será menor porque a gasolina vendida nos postos é uma mistura obrigatória de 27% de etanol anidro e 73% de gasolina A. Por isso, a Petrobras estima uma redução de R$ 0,12 por litro da gasolina ao consumidor. O reajuste ocorre em meio à queda do preço do barril de petróleo, que recuou mais de 5% desde o dia 13 de maio.

Portugal vai notificar mais de 5.000 brasileiros para que deixem o país. O ministro da Presidência do Conselho de Ministros de Portugal, António Leitão Amaro, informou ontem que, ao todo, 33.983 pessoas receberão notificações nos próximos dias. Destes, 5.386 são brasileiros que tiveram seus pedidos de visto negados. O ministro disse também que a Agência para a Integração, Migrações e Asilo está notificando cerca de 2.000 imigrantes por dia. A lista é encabeçada por indianos, que somam 13.466, seguidos pelos brasileiros, cidadãos de Bangladesh, nepaleses, paquistaneses, argelinos, marroquinos, colombianos, venezuelanos e argentinos.

Farmacêutica reduz preço do Ozempic e do Wegovy. A fabricante Novo Nordisk anunciou ontem a redução de preços dos medicamentos usados para tratar diabetes tipo 2 e obesidade para tentar ampliar o acesso aos remédios e "conter o uso crescente de alternativas irregulares, falsificadas e manipuladas, que representam riscos à saúde dos pacientes", segundo comunicado da empresa. No ano passado, a Anvisa emitiu um aviso sobre a falsificação de Ozempic após canetas de insulina terem sido readesivadas e reaproveitadas com rótulos do medicamento. Os novos preços já entraram em vigor ontem e a redução varia segundo a dosagem. Veja os valores.

Conmebol define confrontos da próxima fase da Libertadores. O sorteio das oitavas de final da Libertadores definiu um duelo brasileiro entre Flamengo e Internacional, e deixou Palmeiras, São Paulo e Botafogo do mesmo lado do chaveamento. As partidas das oitavas serão disputadas em agosto, depois do Super Mundial de Clubes da Fifa. Os jogos de ida estão previstos para a semana do dia 13 e os de volta têm o dia 20 como data-base. As quartas de final poderão ter São Paulo x Botafogo e River Plate x Palmeiras em "chaveamento da morte", quatro times que já venceram a competição. Veja todos os confrontos.

Copa do Brasil terá Palmeiras x Corinthians e Flamengo x Atlético-MG. A CBF também realizou ontem o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil. A próxima fase do torneio terá a reedição da final do ano passado entre Atlético-MG e Flamengo, e um dérbi paulista, entre Corinthians x Palmeiras. Dos clubes que ainda seguem na competição, 12 são da Série A e os outros se dividem entre B e C. Os jogos de ida e de volta estão previstos para os dias 30 de julho e 6 de agosto, respectivamente. Veja os confrontos e as datas.