A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal começa a ouvir hoje os depoimentos de testemunhas de acusação do inquérito que apura a tentativa de golpe de Estado após a eleição de Lula, em 2022. O ministro Alexandre de Moraes rejeitou no sábado pedidos feitos pelas defesas de Jair Bolsonaro e do general Augusto Heleno para adiar os depoimentos, alegando que a defesa não teria tido tempo para analisar o material liberado pela Polícia Federal na última quarta-feira. Moraes afirmou que os documentos não foram usados como prova. As oitivas começam pelas testemunhas de acusação e hoje serão ouvidos os indicados pela Procuradoria-Geral da República. No dia 22 serão ouvidas pessoas indicadas na delação de Mauro Cid e, por fim, a partir do dia 23, começam a ser escutadas as testemunhas de defesa dos réus. Estão previstos os depoimentos de 82 testemunhas até o dia 2 de junho.

Nove destinos já suspenderam importação de frango brasileiro. Chile, Argentina, Uruguai, México e Coreia do Sul comunicaram a suspensão das importações do Brasil todo após a confirmação da gripe aviária em uma granja em Montenegro, no Rio Grande do Sul. Segundo o Ministério da Agricultura, as demais regiões - China, União Europeia, Canadá e África do Sul - tiveram as certificações das exportações interrompidas pelo Brasil, conforme previsto em acordos sanitários. O governo informou ainda que países como Japão, Arábia Saudita, Emirados Árabes e Filipinas já aprovaram embargo limitado ao município gaúcho. Cerca de 17 mil aves morreram em uma granja de Montenegro, a maioria por ação do vírus H5N1, e outras foram abatidos para evitar o contágio. Leia mais.

Chefão do PCC é expulso da Bolívia e vai para presídio no DF. O traficante Marcos Roberto de Almeida, o Tuta, apontado como chefe da facção criminosa, chegou ao Brasil ontem após ter sido preso na Bolívia e expulso do país. Ele cumprirá pena na penitenciária federal de Brasília, onde também está Marcola, outro líder do PCC. O presídio é de segurança máxima, com o objetivo de isolar lideranças criminosas e presos de alta periculosidade. Tuta estava foragido havia cinco anos e foi preso na última sexta-feira por uso de documento falso, ao tentar renovar seu registro de estrangeiro na Bolívia. Ele foi condenado a 12 anos de prisão no Brasil pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas.

31 parlamentares de 11 partidos atuaram contra controle de descontos no INSS. Levantamento feito pela Folha mostra que o enfraquecimento do controle sobre descontos em aposentadorias no governo do presidente Lula foi defendido por ao menos 31 parlamentares de 11 partidos desde 2019. Representantes do PT foram os que mais fizeram proposições nesse sentido, mas integrantes do centrão e do PL também apresentaram propostas. Tentativas de criar mecanismos de revalidação da autorização das associações para realizar descontos foram sucessivamente barradas com o argumento, entre outros, de que a Constituição permite a livre associação e impede a interferência do Estado na relação entre entidades e indivíduos. Leia a reportagem.

Joe Biden é diagnosticado com câncer 'agressivo' e metástase nos ossos. Em uma declaração oficial, assessores do ex-presidente dos Estados Unidos informaram que ele tem uma "forma agressiva" de câncer de próstata, que a doença se espalhou e atingiu seus ossos, e que ele está avaliando quais opções de tratamento seguirá. O estado de saúde de Joe Biden foi motivo de especulações durante a campanha para a reeleição e foi crucial para a sua desistência. Donald Trump, que na época da eleição zombou do estado de saúde do rival, lamentou ontem a notícia de seu diagnóstico. "Melania e eu ficamos tristes ao saber do recente diagnóstico médico de Joe Biden. Desejamos nossos melhores votos a Jill e sua família, e desejamos a Joe uma recuperação rápida e bem-sucedida", disse em suas redes sociais.

Samir Xaud será candidato único na eleição da CBF. A chapa encabeçada por Xaud reuniu 25 federações e dez clubes, segundo o UOL apurou. Salvo alguma decisão judicial, ele será o próximo presidente da CBF porque vai ser candidato único pelo número de assinaturas que conseguiu. Pelas regras do estatuto da CBF, não sobraram apoiadores suficientes para que a candidatura de Reinaldo Carneiro Bastos — que se mobilizou ontem — registre também a chapa. Samir, de 41 anos, será o substituto de Ednaldo Rodrigues, em um mandato que vai de 2025 a 2029. A eleição será um mero rito protocolar e está marcada para o próximo domingo. Samir Xaud foi eleito em 2024 para assumir a presidência da Federação de Roraima a partir de 2027, quando o pai dele deixará o cargo após 40 anos de gestão. Saiba mais sobre ele.