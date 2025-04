Fiéis de todo o mundo começam a se despedir hoje do papa Francisco, morto na última segunda-feira. De hoje até a próxima sexta-feira o corpo do pontífice poderá ser visitado na Basílica de São Pedro para as suas últimas homenagens. O corpo do papa foi transportado da capela de Santa Marta nesta manhã e chegou à Basílica depois de uma procissão acompanhada por uma multidão. As cerimônias se iniciaram por volta das 4h (horário e Brasília) e o velório estava previsto para ser aberto ao público às 6h. No trajeto, o corpo passou pela Praça Santa Marta e pela Praça dos Protomártires Romanos, depois entrou na Praça de São Pedro e na basílica pela porta central. O corpo ficará exposto por três dias e poderá ser visitado por fiéis e autoridades. O funeral está marcado para a manhã de sábado.

Funcionários da residência de Santa Marta prestaram primeiras homenagens. Funcionários da casa onde Francisco morava e algumas autoridades locais começaram a se despedir já ontem. Dignitários e funcionários da Cidade do Vaticano foram os primeiros a se despedir daquele que foi seu chefe de Estado por 12 anos. Segundo informações da agência AFP, deste primeiro público fizeram parte freiras, leigos, bispos, altos funcionários da cúria, e outros funcionários, de jardineiros a bombeiros e equipe médica. Autoridades italianas estimam que 200 mil fiéis participem do funeral de Francisco.

Cardeais brasileiros que vão participar do conclave preparam a ida a Roma. O cardeal João Braz de Aviz já está no Vaticano. O arcebispo de Porto Alegre, dom Jaime Spengler, está a caminho e deve chegar nas primeiras horas de hoje. Dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo, deve viajar amanhã. Os demais, cardeais Paulo Cezar Costa, Leonardo Steiner, Orani Tempesta e Sergio da Rocha ainda não têm datas definidas para embarque. Dentre as autoridades que confirmaram presença no funeral, estão o presidente Lula; Donald Trump, dos EUA; Volodymyr Zelensky, da Ucrânia; Javier Milei, da Argentina; o príncipe William; o presidente da França, Emmanuel Macron; o rei Felipe 6º, da Espanha; e Ursula von der Leyen, presidente da União Europeia. A estimativa é que 200 chefes de estado e governo participem da despedida de Francisco.

STF decide por unanimidade tornar réus seis aliados de Bolsonaro pelo 8/1. Todos os ministros da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal seguiram o voto de Alexandre de Moraes e aceitaram a denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República contra o chamado núcleo 2 da trama golpista, que resultou nos ataques as sedes dos três Poderes em 8 de janeiro de 2023. A partir de agora, o general do Exército Mário Fernandes; o ex-assessor de assuntos internacionais do governo Bolsonaro Filipe Martins; o ex-assessor de Bolsonaro Marcelo Câmara; o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal Silvinei Vasques; a ex-subsecretária da Segurança do DF Marília de Alencar; e o ex-secretário-adjunto da Segurança do DF Fernando de Sousa Oliveira viraram réus e responderão a processo penal, podendo pegar até 46 anos de prisão. A PGR acusa os seis de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, envolvimento em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Eles negam os crimes. Saiba mais.

Líder do União Brasil na Câmara recusa convite para ministério. O deputado Pedro Lucas recusou ontem o convite do governo para assumir o Ministério das Comunicações no lugar de Juscelino Filho, que foi demitido por Lula depois de ser denunciado pela PGR sob acusação de desvio de emendas parlamentares quando era deputado. Lucas foi indicado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e chegou a ser confirmado pela ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffman, após reunião com Lula. Aliados do presidente do União afirmaram ao UOL que Lula conversou individualmente com cada dirigente de partido para tratar de espaços no governo, mas teria excluído Antônio Rueda, o que teria pesado na decisão de não aceitar o cargo no ministério. Outro nome deverá ser indicado por Alcolumbre. Saiba mais.

Glauber Braga entra com recurso contra sua cassação na Câmara. O deputado, que chegou a fazer greve de fome após decisão do Conselho de Ética pela cassação de seu mandato por falta de decoro parlamentar, entrou ontem com um recurso na Comissão de Constituição e Justiça para reverter o avanço do processo. Glauber diz ter recebido manifestações de apoio de vários partidos e chamou de "precedente perigoso" que um parlamentar "tenha sua voz calada pela maioria de ocasião". A CCJ terá cinco dias para avaliar o pedido. O partido Novo, autor do pedido de cassação, argumentou que Braga feriu o decoro ao expulsar das dependências da Câmara, aos chutes, um integrante do Movimento Brasil Livre em abril de 2024. Saiba mais.