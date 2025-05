Por unanimidade, os ministros da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal votaram para tornar réus mais dez acusados de tentativa de golpe de Estado. Na votação de ontem, pela primeira vez o colegiado liberou outros dois denunciados pela Procuradoria-Geral da República. O ministro relator, Alexandre de Moraes, afirmou em seu voto que há elementos para ser aberta a ação penal para dez dos acusados, e liberou o coronel da reserva Cleverson Ney Magalhães e o general Nilton Diniz Rodrigues por "falta de justa causa". Todos os outros ministros acompanharam o seu voto. A Primeira Turma do STF julgou o chamado núcleo 3 da trama, que é formado por 11 militares, os chamados "kids pretos", e um policial federal. Eles foram acusados de planejar "ações táticas" para efetivar o golpe e manter Bolsonaro no poder, segundo a PGR. Dentre elas, estaria um plano para assassinar o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes. Saiba mais.

Bolsa fecha acima dos 140 mil pontos pela 1ª vez na história. A Bolsa de Valores brasileira fechou ontem em alta de 0,33%, marcando 140.109 pontos pela primeira vez. Esta foi a terceira renovação do recorde histórico em um espaço de uma semana. Com a sessão de ontem, a Bolsa acumula ganhos de mais de 16% desde o início do ano. Já o dólar subiu 0,23%, e fechou cotado a R$ 5,667, refletindo, de acordo com especialistas, a cautela dos investidores com temas como as tratativas comerciais dos Estados Unidos e preocupações com a dívida do governo norte-americano. No cenário doméstico, o resultado dos mercados refletiu preocupação com a política do Banco Central. O presidente da autarquia, Gabriel Galípolo, afirmou na segunda-feira que o Copom dependerá de novos dados sobre a atividade econômica e a inflação para decidir o que fará com os juros nas próximas reuniões. Leia mais.

Itália torna definitiva lei que restringe acesso à cidadania por direito de sangue. A Câmara da Itália aprovou ontem o decreto-lei que limita o acesso à cidadania italiana para descendentes nascidos no exterior. O texto foi aprovado com 137 votos a favor e 83 contra e, como já tinha sido aprovado pelo Senado, a decisão agora é definitiva. Pelas novas regras, a transmissão e o reconhecimento da cidadania por direito de sangue só vale para duas gerações nascidas fora da Itália. O governo justifica a medida pela necessidade de coibir o que considera serem exageros nos pedidos feitos por descendentes de antigos emigrados que vivem na América do Sul e que não teriam mais vínculo com a Itália. As regras valem para pedidos de cidadania apresentados após o anúncio do decreto, em 28 de março. Quem obteve a cidadania antes disso não perde o direito. Saiba mais.

PL demite Fábio Wajngarten por ordem de Michelle após diálogos revelados pelo UOL. O Partido Liberal decidiu ontem cortar o contrato mensal do ex-ministro Fábio Wajngarten para cuidar da comunicação de Jair Bolsonaro. Segundo aliados, a ordem partiu da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que teria se irritado com uma conversa na qual Wajngarten e o tenente-coronel Mauro Cid dizem preferir votar em Lula a votar nela nas eleições de 2026. O diálogo foi revelado pelo UOL na semana passada. De acordo com o colunista do UOL Aguirre Talento, o contrato tinha remuneração mensal de cerca de R$ 100 mil, que incluía a atuação de outras duas pessoas na equipe. Veja a troca de mensagens.

Vasco, Athletico-PR, CSA e São Paulo avançam às oitavas da Copa do Brasil. A primeira rodada decisiva do torneio começou ontem e já definiu os quatro clubes na próxima fase. O Vasco eliminou o Operário-PR nos pênaltis após 18 cobranças em um jogo dramático. O Athletico Paranaense venceu o Brusque por 1 a 0, repetindo o resultado da ida, e também avançou. O CSA se beneficiou do resultado de 3 a 2 no jogo de ida e eliminou o Grêmio em um jogo que terminou 0 a 0 e teve um gol do rival anulado. E o São Paulo eliminou o Náutico diante do Estádio dos Aflitos, no Recife, lotado, repetindo o placar de 2 a 1 que teve no jogo de ida. A partida ficou marcada por duas expulsões ocorridas ainda no 1° tempo.