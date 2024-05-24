Trump anuncia tarifa de até 100% sobre medicamentos e móveis. O Novo pacote entra em vigor em 1º de outubro e impõe tarifas de 25% a 100%. Medicamentos de marca importados terão 100% de tarifa, com exceção para empresas que já constroem fábricas nos EUA.

: tarifa de sobre todas as importações. Leia mais Toyota paralisa fábricas no Brasil e adia lançamentos Parada por tempo indeterminado após destruição na fábrica de motores de Porto Feliz (SP) ; Sorocaba e Indaiatuba também inativas.

emplacamentos de jan-ago (participação de ). Leia mais Senado reage ao PL da dosimetria que pode reduzir pena de Otto Alencar (PSD-BA) ironiza relatoria de Paulinho da Força e critica mérito e forma do projeto.

Leia mais Gol desiste de fusão com a Azul e encerra codeshare A controladora Abra encerrou negociações iniciadas em janeiro; acordo de codeshare entre as aéreas também foi cancelado.

Leia mais SP: polícia mira quadrilha de roubos a residências Operação cumpre 2 mandados de prisão temporária e 6 de busca na capital (São Remo/Butantã) e no interior.

