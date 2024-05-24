O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, deve voltar hoje a Brasília para fazer novas articulações políticas pela votação do projeto de anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Cotado para substituir o ex-presidente nas urnas nas eleições do ano que vem, Tarcísio tem declarado que Bolsonaro e os outros sete que foram condenados pelo STF na semana passada estão sendo vítimas de "uma sentença injusta e com penas desproporcionais". Todos foram condenados pelos crimes de organização criminosa, golpe de Estado, abolição do Estado Democrático de Direito, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. O Centrão, com ajuda de Tarcísio, pretende aumentar a pressão no Congresso para aprovar uma versão intermediária do projeto de anistia, em gesto a Bolsonaro. Em contrapartida, o grupo de partidos espera que o ex-presidente escolha até o fim do ano o nome do governador de São Paulo como seu substituto. Leia mais. 'Careca do INSS' presta depoimento à CPI. Antonio Carlos Camilo Antunes, conhecido como "Careca do INSS", prestará hoje depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito mista do Congresso sobre desvios no INSS. Inicialmente, os advogados de Antunes afirmaram que ele não iria comparecer, depois que o ministro do STF André Mendonça decidiu que investigados não são obrigados a prestar depoimento na CPI. Mas depois eles mudaram de ideia e disseram que ele falará à comissão às 16h. O 'Careca do INSS' é apontado pela Polícia Federal como um dos operadores do esquema bilionário de desvios de aposentadorias e pensões, com descontos para bancar associações. A fraude teria gerado um prejuízo de até R$ 6,3 bilhões para aposentados e pensionistas, segundo a investigação. Saiba mais. Em artigo, Lula diz a Trump que soberania e democracia brasileiras não são negociáveis. Em artigo publicado neste domingo no jornal 'The New York Times', o presidente mandou um recado bem direto a Donald Trump. Lula se disse orgulhoso da decisão da Justiça e rebateu a Casa Branca, que havia indicado que tal sentença seria uma "caça às bruxas". O presidente ainda chamou os argumentos de Trump de "falsos" no que se refere à suposta censura a empresas de tecnologia existente no Brasil: "Presidente Trump, continuamos abertos a negociar qualquer coisa que possa trazer benefícios mútuos. Mas a democracia e a soberania do Brasil não estão em discussão", escreveu. Leia a íntegra do texto em português. Datafolha mostra que anistia a Bolsonaro é rejeitada pela maioria da população. Levantamento divulgado neste domingo mostrou que 54% dos brasileiros são contra o Congresso Nacional aprovar uma anistia para livrar o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado pelo STF a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado e outros quatro crimes. Outros 39% declararam ser a favor. O Datafolha mostrou ainda que 61% se dizem contrários a qualquer tipo de perdão aos condenados pelos ataques golpistas de 8 de janeiro de 2023. Outros 33% são a favor de anistia. Além disso, a pesquisa mostrou que a prisão do ex-presidente por tentar o golpe é defendida por 50% dos entrevistados. Outros 43% são contra a medida. Veja os números. Bolsonaro passa por procedimento em hospital em Brasília. O ex-presidente deixou ontem a prisão domiciliar para retirar lesões da pele. De acordo com o médico Cláudio Birolini, não houve intercorrências no procedimento. Foram retiradas oito lesões e enviadas amostras para fazer uma biópsia. De acordo com o pedido médico que havia sido apresentado por Bolsonaro ao STF, tratava-se de "pequenas manchas marrons regulares", que passarão agora por análise para saber se são benignas ou malignas. Um boletim médico divulgado após os procedimentos informou ainda que os exames de sangue e de imagem apontaram resíduos no tórax de pneumonias que Bolsonaro teve recentemente, e que ele precisa seguir em tratamento para hipertensão e refluxo. Bolsonaro foi acompanhado por uma forte escolta da Polícia Federal e deixou o hospital sem falar com a imprensa ou com apoiadores. Veja.