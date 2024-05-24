Um avião de pequeno porte caiu no fim da tarde de ontem em Aquidauana (MS), na região do Pantanal, matando as quatro pessoas a bordo. Entre as vítimas estão o arquiteto chinês Kongjian Yu, referência mundial em projetos urbanos sustentáveis, e os cineastas brasileiros Luiz Fernando Ferraz e Rubens Crispim Jr. O piloto Marcelo Pereira também morreu. A aeronave, um Cessna 175 fabricado em 1958, estava com documentação em dia, mas só tinha autorização para voos diurnos. O Cenipa investiga as causas. China abre mão de privilégios na OMC Num gesto considerado histórico, a China anunciou que não buscará mais tratamento especial como país em desenvolvimento nas negociações da OMC. A decisão atende a pressões antigas dos EUA e pode redesenhar o comércio mundial. O premiê Li Qiang afirmou que o país "não buscará novos benefícios" em futuros acordos. Para a OMC, trata-se de um "momento crucial" que pode destravar a reforma da instituição. Renato Gaúcho deixa o Fluminense Eliminado da Sul-Americana após empate com o Lanús no Maracanã, o técnico Renato Gaúcho pediu demissão do Fluminense. Foi a sétima passagem dele pelo clube. O treinador disse que decidiu sair "para descansar a cabeça" e ironizou os "gênios da internet" que criticavam suas escolhas. Marcão, da comissão fixa, assume interinamente. Brasil fecha acordo com Califórnia contra Trump Em Nova York, durante a Assembleia-Geral da ONU, o Brasil assinou um acordo com o governo da Califórnia para desenvolver o mercado de carbono, biocombustíveis e energias renováveis. A medida contrasta com a política de Donald Trump, que voltou a negar as mudanças climáticas e anunciou a saída dos EUA do Acordo de Paris em 2026. O governador Gavin Nelson tem se colocado como contraponto ao presidente americano.