O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou, no início da noite de ontem, um acordo de cessar-fogo "completo e total" entre Israel e o Irã. A informação foi divulgada por meio de um post em sua rede social, Truth, e dizia que a trégua começaria pelo Irã - dali a seis horas (que seria por volta de 1h no horário de Brasília), depois que os países terminassem suas operações militares finais. Depois deste período, Israel deveria também parar com os ataques. "Durante cada CESSAR-FOGO, o outro lado permanecerá PACÍFICO e RESPEITOSO", acrescentou o presidente, ressaltando que o fim do conflito ocorreria em 24 horas.

* 'Guerra de 12 Dias'. Trump falou em 'Guerra dos 12 dias' e disse que o fim do conflito será saudado pelo mundo: "Esta é uma guerra que poderia ter durado anos e destruído todo o Oriente Médio, mas não destruiu e nunca destruirá! Deus abençoe Israel, Deus abençoe o Irã, Deus abençoe o Oriente Médio, Deus abençoe os Estados Unidos da América e DEUS ABENÇOE O MUNDO".

* Dois lados registram ataques após anúncio. Tel Aviv disse que as forças iranianas dispararam pelo menos seis barragens de mísseis contra o território israelense e três pessoas morreram. Do lado do Irã, a agência estatal de notícias relatou explosões em Teerã.

* Israel e Irã confirmam trégua. Já na madrugada de hoje, segundo a agência Reuters, os veículos iranianos SNN e Press TV confirmaram o cessar-fogo. "Cessar-fogo tem início após quatro ondas de ataques em territórios ocupados por Israel", disse a Press TV. Um porta-voz do exército da Israel também confirmou que o cessar-fogo começou nesta terça. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou que concordou com a trégua e disse que Israel já atingiu os objetivos de "remover a ameaça nuclear e de mísseis balísticos do Irã".

Área queimada no Brasil em 2024 supera média histórica. A primeira edição do Relatório Anual do Fogo do MapBiomas divulgado hoje mostra que a área queimada no Brasil em 2024 superou em 62% a média histórica. O levantamento mapeou dados entre 1985 e 2024 e revela que 30 milhões de hectares foram afetados por incêndios no último ano e que 206 milhões de hectares foram afetados pelo fogo nas últimas quatro décadas. Cerrado e Amazônia concentram 86% das queimadas. Entre 1985 e 2024, os dois biomas somaram juntos mais de 177 milhões de hectares queimados. O Pantanal lidera em proporção, e teve 62% de seu território afetado. Em 2024, houve aumento de 157% da área queimada em relação à média histórica. Veja todos os dados.

Botafogo e Palmeiras avançam no Mundial e se enfrentam nas oitavas. O Botafogo acabou levando um gol no final, perdeu para o Atlético de Madri por 1 a 0, mas se garantiu nas oitavas de final do Mundial de Clubes da Fifa. O time carioca terminou a primeira fase em segundo no Grupo B, ficou com os mesmos seis pontos de PSG e Atlético de Madri, mas teve saldo menor que o PSG e maior que o Atlético nos confrontos diretos entre eles. O Palmeiras levou um susto, mas empatou com o Inter de Miami por 2 a 2 no final do jogo e garantiu a vaga nas oitavas em 1º do grupo. Com o resultado, Palmeiras e Botafogo irão se enfrentar na próxima fase, enquanto o Inter de Miami vai pegar o PSG. O jogo das oitavas será no próximo sábado, às 13h (de Brasília), na Filadélfia.

Portugal quer aumentar prazo para estrangeiros obterem cidadania. O governo de Portugal quer endurecer as regras da Lei da Nacionalidade. Além de aumentar prazos para obtenção de nacionalidade, a gestão também pretende avançar com a possibilidade de retirar a nacionalidade de cidadãos naturalizados que cometerem crimes graves com penas superiores a cinco anos. O Conselho de Ministros do governo português aprovou ontem uma medida que vai dobrar o tempo de residência no país - de 5 para 10 anos - para o pedido de cidadania por naturalização. Para brasileiros e cidadãos de outros países de língua portuguesa, o prazo vai subir de 5 para 7 anos. As propostas ainda serão enviadas ao Parlamento para aprovação. O novo prazo começa a ser contado quando o imigrante obtiver a autorização de residência. Leia aqui o que mais vai mudar para estrangeiros em Portugal.

Água avança sobre a orla do lago Guaíba, em Porto Alegre. Rajadas de vento forte que atingiram Porto Alegre ontem fizeram a água avançar sobre trechos da orla do Guaíba. O nível do lago atingiu 3,28 metros às 17h30, oscilando dois centímetros para cima ou para baixo desde a manhã. A cota de inundação é 3,60 metros e o local está em alerta para possibilidade de inundação após enchentes nos principais afluentes. O vento também fez a água avançar sobre uma parte do centro de treinamentos do Internacional, que fica à beira do Guaíba. Outras áreas da capital gaúcha já registraram pontos de alagamento e, segundo a Defesa Civil do estado, 68 pessoas e seis animais já foram encaminhados a um abrigo. Saiba mais.