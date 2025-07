Os Estados Unidos e a União Europeia anunciaram ontem um acordo comercial pelo qual produtos europeus vão pagar tarifas de 15% para entrar no mercado americano. A alíquota é o piso da nova tabela anunciada na semana passada por Trump e igual à que será cobrada de produtos japoneses.

Como parte do acordo, Trump disse que o bloco europeu gastará US$ 750 bilhões adicionais em produtos do setor de energia dos EUA, investirá US$ 600 bilhões no país e comprará centenas de bilhões de dólares em equipamentos militares americanos.

A menos de uma semana da entrada em vigor do tarifaço de 50% a produtos nacionais anunciado por Donald Trump, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços afirmou ontem por meio de nota que "a soberania do Brasil e o Estado democrático de direito são inegociáveis". No entanto, o governo brasileiro continua e seguirá aberto ao debate das questões comerciais".

Até agora, porém, não houve nenhuma resposta do governo americano sobre as tentativas brasileiras de negociação. Ontem, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, chegou aos EUA para uma reunião na ONU sobre a questão da Palestina. Emissários de Vieira tentam marcar uma reunião do ministro sobre as tarifas com o governo Trump, mas ainda não há resposta do lado americano.

O STF (Supremo Tribunal Federal) interroga hoje os dez réus do núcleo 3 da trama golpista. Entre os denunciados, estão "kids pretos", das forças especiais militares, e um policial federal. Segundo a denúncia da Procuradoria Geral da República, integrantes desse grupo são suspeitos de planejarem o assassinato do presidente Lula (PT), do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e de Moraes.

Entre os denunciados estão os militares que chegaram a monitorar a localização de Alexandre de Moraes e até a ir próximo de sua residência, em Brasília, para executar o plano de capturar ou mesmo assassinar o ministro.

Saiba Mais

Mais 14 pessoas morreram de fome na Faixa de Gaza nas últimas 24 horas, incluindo duas crianças, segundo o Ministério da Saúde do território palestino. Com isso, o total de mortos por inanição subiu para 147 - 88 delas crianças.

Ontem, depois de intensa pressão internacional, Israel anunciou que iria suspender as atividades militares da faixa de Gaza por 10 horas por dia para permitir a distribuição de ajuda humanitária pela ONU e por outros organismos internacionais. Segundo a BBC, porém, houve ataques aéreos ontem durante o período em que as ações deveriam estar suspensas. Israel diz que não tem registro dessas operações.

O Flamengo venceu o Atlético Mineiro por 1 a 0 no Maracanã e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro, com 36 pontos. O gol foi marcado, de cabeça, por Léo Ortiz. O time carioca superou o Cruzeiro, que perdeu para o Ceará, por 2 a 1, em Belo Horizonte e se manteve com 34 pontos.

No sábado, o Palmeiras derrotou o Grêmio, em São Paulo, e continuou na terceira posição, agora com 32 pontos. Confira a tabela atualizada e todos os jogos da rodada.