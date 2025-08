O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou ontem uma medida impondo tarifas de 10% a 41% sobre dezenas de países de todo o mundo e mudando o início da cobrança de hoje para o dia 7 de agosto. O Brasil foi confirmado como o país que terá a maior sobretaxa, de 50%. O Canadá já será taxado a partir de hoje em 35%, antes a tarifa do país era de 25%. Entre as sobretaxas estão 41% para a Síria, 39% para a Suíça, 30% para a África do Sul e 15% para a Venezuela. Índia e Taiwan serão alvo de uma tarifa de 25% e 20%. Lesoto, que havia sido ameaçado com uma taxa de 50%, ficou com 15%. Algumas tarifas foram reajustadas para cima para corresponder aos níveis ameaçados por Trump em cartas enviadas a vários países, outras formalizaram acordos recentes com Vietnã, Japão, Indonésia e Filipinas. Veja a lista dos países e as taxas.

Aprovação do governo Lula supera desaprovação pela 1ª vez no ano. Levantamento divulgado ontem pela AtlasIntel mostrou que o presidente Lula é aprovado por 50,2% dos brasileiros e desaprovado por 49,7%. Desde a última pesquisa, realizada em 13 de julho, a taxa positiva oscilou 0,5 ponto percentual para cima, e a negativa 0,6 ponto para baixo. É a primeira vez em 2025 que a aprovação do presidente supera a reprovação. A pesquisa mostrou ainda que se as eleições presidenciais fossem hoje, Lula venceria sete nomes da direita em um eventual segundo turno: Tarcísio de Freitas, Michelle Bolsonaro, Jair Bolsonaro (apesar de inelegível), Romeu Zema, Ronaldo Caiado, Ratinho Jr. e Eduardo Leite. Veja os números.

Datafolha mostra que maioria dos brasileiros acredita que tarifaço vai prejudicar a economia. Levantamento divulgado ontem mostrou que 89% dos brasileiros consideram que o tarifaço de 50% sobre produtos exportados do Brasil para os Estados Unidos deve prejudicar a economia brasileira. Desse total, cerca de 66% avaliam que a medida vai prejudicar muito. Outros 23% acreditam que haverá um pouco de prejuízo, e 7% dizem não ver impacto negativo. Entre eleitores de Bolsonaro na última eleição, 92% disseram que o tarifaço vai prejudicar a economia brasileira. Dos que votaram em Lula, 87% acham o mesmo. Questionados sobre o que o governo deveria fazer para reagir ao tarifaço, 72% responderam que Lula deveria negociar para tentar convencer os EUA a mudarem de ideia, e 15% afirmaram que o Brasil deveria taxar igualmente os produtos americanos importados. Veja os números.

Moraes avalia pedido para afastar Eduardo Bolsonaro do mandato. De acordo com a colunista do UOL Raquel Landim, o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes deve avaliar um pedido de cautelar para afastar preventivamente o deputado do mandato. O pedido está inserido em uma representação feita pelo também deputado federal Lindbergh Farias no dia 22 de julho, que trata de uma possível nomeação de Eduardo para um cargo comissionado pelo governador do Rio de Janeiro, Claudio Castro, a fim de renovar sua licença e permanecer nos Estados Unidos. Além de pedir a vedação da nomeação, Lindbergh solicitou também o afastamento de Eduardo do cargo. Segundo a colunista, o objetivo do afastamento do mandato seria evitar a "possível continuidade delitiva dos crimes investigados no inquérito 4995 e em ação penal 2.668". Saiba mais.

Desemprego fica abaixo de 6% pela 1ª vez no Brasil. Segundo dados divulgados ontem pelo IBGE, a taxa de desemprego do Brasil recuou a 5,8% no trimestre que terminou em junho, após marcar 7% nos três meses até março, que servem de base de comparação. O novo indicador é o menor da série histórica iniciada em 2012. E é a primeira vez que a taxa fica abaixo de 6%. Até então, o menor nível havia sido de 6,1% até novembro de 2024. A população ocupada com algum tipo de trabalho foi estimada em 102,3 milhões de pessoas até junho. É o maior patamar da série. Houve crescimento de 1,8% (mais 1,8 milhão) ante o período encerrado em março.

Lucas Paquetá é inocentado em caso de suspeita de manipulação de jogos. O jogador brasileiro foi inocentado ontem no caso que investigava a suspeita de participação em esquema de manipulação de partidas da Premier League para favorecer apostadores. Em maio de 2024, Paquetá havia sido acusado pela federação inglesa de futebol de forçar o recebimento de cartões amarelo em quatro partidas do campeonato inglês, em 2022 e 2023. Uma comissão informou que as acusações contra ele não foram comprovadas. Apesar de inocentado da acusação principal, o jogador não deve se livrar totalmente de alguma punição porque a comissão reguladora considerou que ele não colaborou com as investigações, infringindo o regulamento da entidade.