O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou ontem a aplicação de tarifas de importação de 50% sobre todos os produtos brasileiros, insinuando uma retaliação a atitudes das instituições brasileiras pelo julgamento de Jair Bolsonaro no STF, e a uma suposta censura às big techs norte-americanas. As taxas entrarão em vigor no dia 1º de agosto e o anúncio pegou o governo de surpresa porque representantes dos dois países estavam negociando um acordo e porque a relação comercial entre os dois países é superavitária para os EUA. Por enquanto, esta é a maior tarifa anunciada por Trump contra um governo estrangeiro para entrar em vigor em agosto.

Lula diz que vai usar lei de reciprocidade contra os EUA. O presidente convocou uma reunião de emergência com ministros logo após ter recebido a carta de Trump. Após o encontro, divulgou uma nota afirmando que "o Brasil é um país soberano, com instituições independentes, que não aceitará ser tutelado por ninguém". O presidente diz ainda que é falsa a informação, no caso da relação comercial entre Brasil e Estados Unidos, sobre o alegado déficit norte-americano, e que "qualquer medida de elevação de tarifas de forma unilateral será respondida à luz da Lei brasileira de Reciprocidade Econômica". Em resposta aos supostos "ataques à liberdade de expressão" mencionados por Trump, Lula disse que "no Brasil, liberdade de expressão não se confunde com agressão ou práticas violentas. Para operar em nosso país, todas as empresas nacionais e estrangeiras estão submetidas à legislação brasileira". Leia a íntegra da nota.

Analistas apontam que o motivo é político e não econômico. Na carta enviada por Trump ao presidente Lula —leia aqui a íntegra—, ele diz que a maneira como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro "é uma desgraça internacional" e que o julgamento dele no STF "não deveria estar acontecendo", "é uma Caça às Bruxas que deve terminar IMEDIATAMENTE!". Trump afirma ainda que é "devido, em parte, aos ataques insidiosos do Brasil às eleições livres e aos direitos fundamentais de liberdade de expressão dos americanos" que foi definida a taxa de 50%. Ele faz referência às ações tomadas pelo STF contra plataformas americanas que descumpriram determinações judiciais no Brasil. O governo americano optou por aplicar uma sobretaxa alta ao Brasil apesar de ter uma relação comercial antiga e vantajosa.

Anúncio de Trump já eleva risco-país e derruba ativos brasileiros. O anúncio da taxação a produtos brasileiros provocou uma reação imediata nos mercados internacionais, com queda generalizada de ativos ligados ao Brasil no exterior. Segundo o colunista do UOL Graciliano Rocha, a moeda brasileira liderou as perdas entre emergentes e chegou a recuar 2,9% frente ao dólar nos EUA. O tombo atingiu principalmente ativos lastreados em ações brasileiras e ações brasileiras negociadas em Nova York após o fechamento do pregão, quando a carta de Trump foi tornada pública. Segundo o colunista, a ameaça de subir as tarifas foi interpretada por investidores como um agravamento nas relações comerciais entre Brasil e EUA, e aumentou a percepção de risco em relação à economia brasileira. Leia mais na coluna.

Bolsonaristas admitem desgaste com tarifa de Trump. Aliados de Jair Bolsonaro ouvidos reservadamente pelo jornal Folha de S.Paulo admitem que há desgaste político para ele e para o grupo com o aumento da sobretaxa sobre produtos importados do Brasil. A decisão de Trump faz parte de uma ofensiva para defender Bolsonaro, mas nem o próprio ex-presidente comentou diretamente o aumento da tarifa. Em publicação nas redes sociais, ignorou o tema e repetiu argumento de que é perseguido pela Justiça brasileira. Segundo a Folha, embora haja incerteza em torno das consequências econômicas e políticas da decisão de Trump, bolsonaristas já buscam blindar o ex-presidente da crise. Nas redes sociais e no plenário da Câmara dos Deputados, parlamentares usaram à exaustão a frase "a culpa é do Lula" porque ele não soube criar relação diplomática com a gestão de Trump. Leia mais na reportagem.

Técnico da Seleção Brasileira é condenado por fraude fiscal na Espanha. Carlo Ancelotti foi condenado ontem a um ano de prisão e a pagar uma multa de 386 mil euros (cerca de R$ 2,5 milhões) por não ter pagado impostos sobre receitas de direitos de imagem durante sua primeira passagem pelo comando do Real Madrid. Segundo comunicado da Justiça da Espanha, a decisão se refere a 2014 e, por ser inferior a dois anos e relacionada a um crime não violento, a sentença não deverá obrigar Ancelotti a cumprir a pena dentro da prisão. A defesa do treinador comemorou a decisão porque o Ministério Público da Espanha pedia quatro anos e nove meses de prisão e uma multa de 3,2 milhões de euros (R$ 20,5 milhões). Saiba mais.

PSG atropela Real Madri e vai à final da Copa do Mundo de Clubes. O time francês goleou o espanhol por 4 a 0. A equipe francesa precisou de apenas 23 minutos para fazer 2 a 0 e fez o terceiro ainda no primeiro tempo. Na segunda parte, Gonçalo Ramos marcou o quarto gol, deixando o Real Madri sem reação e rendido na partida. O PSG enfrentará o Chelsea na final do Mundial. A decisão ocorre no próximo domingo, às 16h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Como não há disputa pelo terceiro lugar, o Real Madrid já volta para casa. Saiba como foi o jogo.