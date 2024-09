Quarta-feira, 25/09/2024 A presidente do TSE, Cármen Lúcia, a empresária Luiza Trajano e a ministra Anielle Franco (Igualdade Racial) Fotos Luiz Roberto/Secom/TSE; Mauro Pimentel/AFP; Joédson Alves/Agência Brasil Pragmatismo feminino na hora do voto é ruim para quem não tem proposta Carla Jimenez Há uma leitura machista — e equivocada — de que mulheres se guiam por emoções mais do que homens na tomada de decisões. Mas essa premissa não para em pé, especialmente numa eleição. Quem subestima hoje no Brasil a consciência feminina está sentindo o revés imediato. Que o diga o empresário Tallis Gomes, que precisou se afastar da empresa que fundou, a G4, após fala infeliz em que desmereceu mulheres CEOs. Recebeu uma resposta pública e atravessada de ninguém menos que Luiza Trajano, presidente de uma das empresas mais vibrantes do Brasil, a Magazine Luiza, case de estudo no exterior. Elas são muito diretas e pragmáticas sobre o que esperam do futuro prefeito: se haverá creche, transporte, ou escolas. Em grupos de pesquisa com eleitores, os homens têm mostrado respostas genéricas para suas escolhas, como "fulano é patrocinado por George Soros, então não voto". Na corrida eleitoral, o candidato Pablo Marçal (PRTB) sente o baque da sua estratégia corrosiva de ataque abaixo da cintura dos adversários. Se agrada à torcida masculina, que compõe a maioria de seus eleitores, ela tem funcionado como um bumerangue para as eleitoras. A rejeição a ele, que estava em 47% segundo o Datafolha da semana passada, cresce para 53% quando se analisa apenas a leitura das mulheres. São oito pontos porcentuais a mais do que na semana anterior. As mulheres é que vão decidir se Marçal vai para o segundo turno, avisam os especialistas em pesquisa ouvidos pela Radar das Eleições. Marçal também pode sentir o peso da justiça através de outra mulher, a ministra Cármen Lúcia, que preside o TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Ela deu um recado duro na terça (24), um dia após o fatídico debate do Flow News, quando um soco do assessor de Marçal atingiu o marqueteiro do prefeito Ricardo Nunes (MDB). "Violência praticada no ambiente da política desrespeita não apenas o agredido, se não ofende toda a sociedade e a própria democracia", disse a ministra. "Atenta-se contra cidadãs e cidadãos, atacam-se pessoas e instituições e, na mais subalterna e incivil descompostura, impõe-se às pessoas honradas do país que querem apenas entender as propostas que os candidatos oferecem para a sua cidade, sejam elas obrigadas a assistir cenas abjetas e criminosas que rebaixam a política a cenas de pugilato, desrazão e notícias de crimes", completou. É ela também quem vai julgar os recursos que estão na Justiça Eleitoral que podem colocar em risco a candidatura do ex-coach — mesmo que ele passe para o segundo turno e chegue a ser eleito. As mulheres continuam em minoria na política. Mas têm o poder de mudar o rumo da prosa, como na troca de comando do Ministério dos Direitos Humanos. A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, foi parte decisiva para a queda do ministro Silvio Almeida, após a acusação de assédio sexual. Anielle esteve em Nova York nessa terça (24) para a abertura da 79ª Assembleia da ONU. Sua presença é esperada na posse de Macaé Evaristo, nova titular de Direitos Humanos, nesta sexta (27). Google Trends Tabata Reprodução Palavrão de Tabata explodiu em buscas ao nome dela no Google "Sabe qual é a merda maior? Eu tava lá feito uma filha da puta falando das minhas propostas, fazendo um debate sério, e eu tenho certeza que só vão falar de soco, não vão comparar as propostas." O desabafo de Tabata Amaral (PSB) deu o que falar nesta semana. O controle emocional da candidata diante das investidas de adversários é sempre destaque durante os debates ao vivo. Mas, após o soco da discórdia que outra vez desviou o foco do propósito do debate, nem ela se controlou e soltou o verbo ao vivo em conversa com os apresentadores do Flow. O tema ganhou as redes, e o nome de Tabata superou as buscas de seus adversários no Google. Houve até quem se perguntou se soltar o palavrão não teria sido estratégia calculada. Até essa quarta, Tabata ainda respondia a perguntas sobre o assunto. "Homem pode dar cadeirada, pode dar soco, mulher não pode falar 'filha da puta'? Eu vou falar." Tabata foi convidada para participar do debate do UOL/Folha de S.Paulo na próxima segunda, ao lado de Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSOL) e Pablo Marçal (PRTB). João Paulo Pacífico Divulgação O 'farialimer' que apoia Boulos João Pacífico é um empresário que não combina com seus pares. Cabelo longo, conselheiro do Greenpeace e defensor de que ricos, como ele, paguem mais impostos. Está fora, definitivamente, da bolha dos conhecidos "farialimers". Não por acaso é um dos poucos que apoia abertamente o candidato Guilherme Boulos. "Para mim é muito óbvio. Não tem nem como comparar, em todos os aspectos", garante ele, que se decepcionou com a carreira no mercado financeiro e montou uma securitizadora, Gaia, que chegou a vender R$ 20 bilhões em títulos de dívida. Garante que há outros progressistas, como ele, que vão votar 50, número do PSOL, na eleição do próximo dia 6. Mas na Faria Lima somente um. A grande maioria vai de Ricardo Nunes ou Pablo Marçal, diz ele. Mas por que Boulos e a esquerda em geral assustam tanto a Faria Lima? "Porque eles querem tomar o que é do Estado para ela", diz Pacífico. A lógica é clara, em sua visão. Investidores lucram mais onde há um mercado cativo, hoje controlado pelo Estado. Cita, por exemplo, o interesse na privatização da Sabesp, companhia de água que acaba de ser privatizada. "Não há operação financeira que ganhe mais do que os ativos controlados pelo Estado", afirma. Marçal e Tramontina discutem o último momento do debate do Flow Reprodução Soco no encontro do Flow ofuscou a qualidade do debate O soco desferido por Nahuel Medina (assessor de Pablo Marçal) no marqueteiro Duda Lima ao fim do debate do Flow tirou do foco um trunfo da organização do encontro: a qualidade das perguntas que haviam sido feitas até então para os candidatos. O canal convidou especialistas e eleitores para questionarem os postulantes ao cargo de prefeito de São Paulo, o que elevou barbaramente a qualidade do debate. Mais do que isso, revelou a falta de intimidade dos candidatos com alguns temas da cidade. Um dos que mais mostraram fragilidade na hora de falar da cidade foi justamente Pablo Marçal, que acabou expulso nos instantes finais do debate. A resposta à pergunta do eleitor Marcelus, morador do bairro do Bixiga, sobre os seus planos de preservação de monumentos e lugares históricos da cidade, entregou que Marçal desconhece o tema. Usou o tempo apenas para atacar o prefeito Ricardo Nunes. Ele falou que o monumento histórico tombado custava mais caro do que uma reforma privada. E a partir daí desatou a fazer críticas aleatórias ao prefeito. "É nítido que a sua pergunta mostra que a atual gestão não conseguiu fazer o que precisa ser feito. De novo, uma gestão que é estepe (...) um estepe que tá furado, e, de fato, a gente só pode chamar de prefeito quem foi eleito prefeito. Quem foi eleito vice-prefeito continua eternamente o vice-prefeito. E sabendo que não conseguiu concluir as obras de corredor, de cuidar dos monumentos históricos, aqui fica meu compromisso de a gente zelar por essa cidade", disse ele. Eleitora cobrou respeito com quem anda de ônibus em debate Flow. Prefeito pediu direito de resposta Gisele, eleitora que cobrou de candidatos melhores condições para quem anda de ônibus Reprodução O apoio do presidente Lula é integral, ele está no nosso programa de TV Guilherme Boulos Candidato do PSOL teve agenda de sábado com presidente cancelada devido à viagem de Lula ao México UOL e Folha ampliam número de candidatos em debate à Prefeitura de SP UOL e Folha de S.Paulo decidiram convidar Tabata Amaral (PSB) para o debate da próxima segunda-feira, às 10h. O convite já havia sido feito a Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSOL) e Pablo Marçal (PRTB). O debate será no formato banco de tempo. Cada candidato terá o total de 15 minutos para falar nos quatro blocos do encontro. Os quatro candidatos são os mais bem colocados numericamente no Datafolha. A última pesquisa, divulgada na quinta passada, mostrou Nunes com 27% das intenções de voto; Boulos, com 26%; Marçal, com 19%, e Tabata, com 8%. Marçal diz que tem apoio de igreja que está com Nunes e é desmentido O candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) usou as redes sociais para dizer que tem o apoio da Assembleia de Deus Ministério Belém, na zona leste de São Paulo. A igreja, entretanto, apoia a reeleição de Ricardo Nunes (MDB). O vice-presidente da igreja, o pastor José Wellington Costa Junior, disse que Marçal chegou na oração final do culto. "O pastor presidente fez menção à presença do mesmo e, como de costume, oramos pela vida dele, mas em nenhum momento nossa igreja manifestou apoio [à sua candidatura]", disse em nota enviada à reportagem.