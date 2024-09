Estimadas leitoras e leitores,

Trazemos esta newsletter especial para que você tenha o mais quente da campanha de São Paulo no dia de hoje. E o resultado da pesquisa Datafolha desta quinta, que mostra uma recuperação do prefeito Ricardo Nunes (MDB), é uma amostra de como a eleição na capital paulista está disputada palmo a palmo. A pesquisa, feita com 1.204 pessoas ouvidas entre terça e quarta (3 e 4), trouxe um alento ao prefeito, que passou de 19% das preferências do eleitorado para 22% no levantamento divulgado hoje, e segue firme na disputa, empatado, tecnicamente, com Guilherme Boulos (23%) e Pablo Marçal (PRTB) 22%.

Marçal cresceu um ponto porcentual, de 21% para 22%, em comparação à pesquisa anterior, feita entre os dias 20 e 21 de agosto, ou seja, se manteve dentro da margem de erro de três pontos (para baixo ou para cima). O resultado pode estar confirmando um teto da estratégia do influenciador — quem acompanha esta newsletter, preparada com o time de Política de UOL, já tinha lido antes que a autoconfiança de Marçal podia ser seu trunfo e também seu ponto fraco. E, de fato, a rejeição ao influenciador passou de 34% para 38%. No primeiro levantamento, feito entre os dias 7 e 8, ele tinha 30%. Camaleônico, o empresário apresentou uma versão moderada em sua entrevista ao UOL e ao jornal Folha de S. Paulo nesta terça (leia abaixo).

Boulos manteve os 23%, o que confirma a blindagem de seus eleitores da base lulista. Correndo por fora, está Tabata Amaral (PSB) que passou de 8% para 9%, e ultrapassou José Luiz Datena (PSDB) que passou de 10% para 7% nesta semana. O resultado é emblemático, uma vez que o apresentador seria vice de Tabata, mas acabou convencido pelos tucanos a assumir a cabeça da chapa do partido, numa esperança da legenda de retomar o protagonismo de outrora.

O Datafolha mostra que Ricardo Nunes cresceu entre o eleitorado mais pobre — saiu de 18% para 28% — num momento em que a propaganda eleitoral entrou firme na casa dos paulistanos pela tradicional televisão.

E não perca nenhum lance desta disputa. Nesta sexta, o prefeito Ricardo Nunes será entrevistado às 15h00 pelas jornalistas Fabíola Cidral e Raquel Landim, do UOL, e pelo editor Fábio Haddad, do jornal Folha de S. Paulo, dentro do ciclo de sabatinas realizadas com os candidatos.

Tabata Amaral foi sabatinada nesta quinta, e Pablo Marçal, na terça (leia abaixo). Na segunda-feira, será a vez de Guilherme Boulos ser sabatinado, às 9h00 da manhã, e no dia 13 de setembro será a vez de José Luiz Datena, às 10h00 da manhã.

Boa leitura!

Equipe de Política do UOL