Quarta-feira, 02/10/2024 Guilherme Boulos, Ricardo Nunes e Pablo Marçal Mariana Pekin e Daniela Toviansky/UOL Nunes X Marçal, Boulos X Nunes ou Marçal X Boulos? Carla Jimenez A quatro dias da eleição, com um empate tão bem desenhado em São Paulo, está difícil cravar quem corre o risco de ficar fora do segundo turno. A única certeza até o momento é que, matematicamente, Guilherme Boulos (PSOL), Ricardo Nunes (MDB) e Pablo Marçal (PRTB) têm chances similares de passarem pelo crivo do eleitor no dia 6. Nos principais institutos de pesquisas, todos permanecem empatados tecnicamente. A pesquisa Big Data de hoje, por exemplo, mostra Guilherme Boulos com 21%, seguido por Marçal, com 20%, e Nunes, com 19%. Já a Quaest, divulgada nesta segunda, mostrou Nunes com 24%, Boulos com 23% e Marçal com 21%. Trackings internos de campanha também estariam mostrando esse resultado. Houve uma oscilação positiva de Marçal, dentro da margem de erro da semana passada, e uma leve queda de Nunes, também dentro da margem, o que levou analistas experientes a projetarem Boulos no páreo para enfrentar, a priori, Marçal. É um cenário possível inclusive em campanhas adversárias ao psolista. Mas quatro dias é tempo demais para uma maratona como a eleição deste ano. É como ver a foto dos corredores quase lado a lado perto da linha de chegada, até que um deles dispara nos últimos segundos. Dois fatores decisivos estão em jogo: o debate da rede Globo na noite desta quinta-feira e os 33% de eleitores que deixaram para decidir seu voto no final de semana, segundo o último levantamento da Quaest. As pesquisas eleitorais não captam qual vai ser o sentimento que vai preponderar entre esse eleitor na hora agá. Se vai ser um voto estudado, se está à espera do desempenho dos candidatos durante o último debate, ou se vai ser um voto irritado, de quem acredita que "todo político é igual" e acaba votando em alguém com um perfil como o de Marçal, por exemplo, que se coloca como antissistema. Ao olhar para o retrovisor, há uma memória de outros candidatos que se colocaram nessa posição e foram beneficiados no passado. Até mesmo João Doria, em 2016, com seu mote "não sou político, sou gestor", viu uma alta inesperada no final que o levou a vencer a vaga de prefeito no primeiro turno. Se Marçal vier a se beneficiar desse sentimento, é certo que Nunes cai, pois ambos disputam o mesmo eleitorado. E o entorno do prefeito dá sinais de que existe essa preocupação. O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) estaria insistindo para que o ex-presidente Jair Bolsonaro grave um vídeo de apoio a Nunes, como noticiou a jornalista Monica Bergamo. Em live na noite desta terça, Bolsonaro sequer mencionou o nome do prefeito paulistano. Ele abriu o vídeo com seus seguidores para defender a candidatura de Alexandre Ramagem (PL) no Rio de Janeiro, que tem 20% das preferências do eleitorado, contra 53% de Eduardo Paes (PSD). Nunes ainda teria a desvantagem de ter um eleitor menos engajado, como mostrou o Datafolha da semana passada, quando ele contava com 27% das intenções de voto. Somente 16% estavam seguros de que votarão nele no dia 6. Diferentemente de Boulos, que tem 37% de eleitores convictos, e de Marçal, com 27%. Mas o prefeito tem dois trunfos que o diferenciam de seus opositores: rejeição menor —38%, contra 52% de Marçal e 49% de Boulos, segundo a Quaest — e as centenas de candidatos a vereador da sua base que fazem as vezes de cabo eleitoral nesta retal final. Há um sentimento de amor e ódio ao ex-coach. Seus eleitores podem ser os mais barulhentos em suas manifestações. Mas seus detratores também. É fácil ouvir nas ruas da cidade as pessoas tecendo comentários negativos a ele, diante de suas investidas agressivas, como a frase "mulher não vota em mulher porque mulher é inteligente", no debate UOL/Folha de S. Paulo desta segunda. Camaleônico, tratou de anunciar um secretariado de mulheres no dia seguinte. Mas a rejeição feminina já está lá, consolidada. A esta altura, é certo que o candidato já estuda ajustes na sua oratória para o debate da rede Globo. E quem entende do riscado garante que a repercussão vai ficar mesmo nas redes sociais. Portanto, é fácil deduzir que Marçal vai entrar no jogo do tudo ou nada contra seus adversários, especialmente Ricardo Nunes. É ele quem roubaria seus votos, e para sua candidatura, o mais conveniente seria encarar Boulos no segundo turno. O candidato do PSOL tem a seu favor um voto consolidado, sem oscilações desde o início da campanha. Nesta reta final, ganhou o apoio de artistas e intelectuais, e até de uma eleitora de peso de Tabata Amaral (PSB). Beatriz Bracher, terceira maior doadora da campanha de Tabata Amaral, assinou o manifesto recém-divulgado em defesa do voto útil em Boulos. Fortes emoções no caminho. Boa eleição! Cabine de votação Gabriela Biló/Folhapress 'Voto envergonhado' é desafio para candidatos Existe um voto envergonhado, tanto em Pablo Marçal como em Guilherme Boulos, garantem especialistas. Com a rejeição a Marçal, e muita gente falando mal dele na fila do mercado, no metrô, no ônibus ou na mesa do jantar, há quem não está partilhando em quem vai votar. O mesmo vale para Guilherme Boulos, que padece do antipetismo que o atinge, embora seu partido seja o PSOL. A pesquisa Atlas, que é feita pela internet, seria a prova de que esse voto envergonhado existe. Nela, Boulos tem 29,4%, Marçal, 25,4% e Nunes, 22,9%. A margem de erro é de dois pontos. Andrei Roman, sócio da Atlas, acredita que, diante de um entrevistador, um eleitor pode vestir aquela persona neutra, talvez intimidado em dizer o que pensa para um pessoa estranha. Mas os institutos viram crescer também um eleitor que prefere ocultar sua resposta de um entrevistador por desacreditá-lo. Isso ficou muito claro em 2022 com os eleitores bolsonaristas. "O brasileiro gosta de votar. É uma prova da sua cidadania amadurecida" Cármen Lúcia, ministra do STF presidente do TSE, em entrevista ao Roda Viva Debate da Globo terá veto a armas e prevê expulsão em caso de 'desrespeito' O debate da TV Globo com cinco candidatos à Prefeitura de São Paulo prevê expulsão em caso de desrespeito entre os adversários. O encontro ocorrerá na quinta-feira (3). Emissora restringiu acesso, e apenas um assessor poderá acompanhar o candidato dentro do estúdio. Outras duas pessoas de cada equipe podem participar, mas devem estar em outro local, conforme apurou o UOL. Inicialmente, a Globo não liberaria nenhum integrante das campanhas dentro do estúdio, mas após reunião com as equipes ficou acordada a presença de uma pessoa. Não haverá plateia. Leia mais Na volta de suas lives, Bolsonaro ignora Nunes e ataca Eduardo Paes O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ignorou a candidatura à reeleição de Ricardo Nunes em São Paulo e atacou o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), durante live para falar das eleições, na noite desta terça (1º). Bolsonaro pediu voto para diversos candidatos a prefeito que apoia pelo Brasil, mas não fez menção a Nunes. Sobre a capital paulista, o ex-presidente citou apenas nomes que disputam uma vaga na Câmara Municipal de São Paulo, como Sonaira Fernandes (PL), que chamou de "candidata do coração". Ele listou outros candidatos a prefeito que têm seu apoio e silenciou sobre Nunes. Leia mais