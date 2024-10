Quarta-feira, 09/10/2024 Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL) vão disputar o segundo turno em São Paulo Montagem UOL Nunes x Boulos e a dura disputa entre continuidade e mudança Carla Jimenez O duelo que ficou para o segundo turno em São Paulo, com Guilherme Boulos (PSOL) de um lado e Ricardo Nunes (MDB) de outro, continua a ser um dos mais vibrantes do país. Há muito em jogo, além do maior orçamento da história da cidade para o próximo prefeito. Há a velha e surrada briga entre esquerda e direita, a disputa por mais de um milhão de votos antissistema que foram confiados a Pablo Marçal (PRTB), e há três padrinhos políticos envolvidos: o presidente Lula com Boulos, o governador Tarcísio de Freitas com Nunes, e, por último, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Nunes passou pela barreira do primeiro turno sem o apoio ostensivo de Bolsonaro. Deve muito mais a Tarcísio do que ao ex-presidente essa primeira vitória na eleição. Boulos teve Lula na propaganda e em duas ações importantes na cidade. Para o presidente e para o governador, São Paulo é peça chave no xadrez nacional de olho em 2026. Mas o cronômetro zera a partir de agora. O prefeito venceu com 1.801.139 votos (29,48% dos votos), porque 25.012 eleitores a mais votaram 15, em vez de 50, que é o número de Boulos. E o psolista passou para o segundo turno com 29,07% dos votos - uma margem apertada sobre Marçal, que vai entrar para a história. Foram apenas 56.853 votos a mais do que Pablo Marçal, que ficou com 28,14% dos votos. Num primeiro olhar, Boulos teria pouca margem de manobra, uma vez que bolsonaristas formaram a grande massa de eleitores de Marçal e migrariam para Nunes, a priori. Mas nem mesmo o ex-coach acredita nessa tese. Ele mesmo comentou que uma massa de eleitores paulistanos de Lula em 2022 votou nele e migraria agora para Boulos. Em entrevistas, o candidato psolista começa a se perfilar como a mudança. Sua tese é que a maioria dos paulistanos querem mudança, ou teriam dado a vitória a Nunes já no primeiro turno ou não teriam votado tão bem por Marçal. Já Nunes vê seu desempenho nas urnas como uma colheita pelas obras entregues na periferia. E quem votou nele não iria se desfazer desse legado. A narrativa entre esquerda e direita deve ser calibrada neste segundo turno, mas vai ser a artilharia utilizada pelos dois lados. O prefeito sempre se posicionou como um político de centro. No entanto, fez concessões para a direita radical que serão cobradas por Boulos. Primeiro, com seu vice, o coronel Mello Araújo, indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que já teve falas problemáticas sobre o papel da polícia em bairros ricos e pobres. Depois, voltando atrás de posições que pareciam consolidadas, como o passaporte da vacina adotado pela prefeitura durante a pandemia da covid. Em entrevista a um podcast bolsonarista, ele considerou o passaporte um "erro". Boulos, por outro lado, terá que encarar a pecha de "comunista" e o medo da esquerda no poder explorada por Nunes e seus aliados. "Precisamos de uma direita bem mais forte e pronta para enfrentar os desafios que emperram o nosso crescimento, bem como a ameaça que a esquerda significa para a nossa liberdade", escreveu o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) em suas redes sociais nesta terça. O 'espantalho' da esquerda é um clássico no Brasil desde a Guerra Fria e continua a ecoar o pânico moral. Por um senso de oportunidade da direita, mas também pelos erros da esquerda, que não renova seus argumentos para chegar ao eleitor. Em 2022, a esquerda voltou ao poder quando o país disputava a manutenção da democracia diante de um Bolsonaro que estava disposto a romper pactos democráticos. O pleito municipal, que premiou mais prefeitos e vereadores de direita e de centro, mostra um eleitor mais pragmático e desconectado da correlação que havia antes, de que conquistas sociais estavam atreladas ao campo da esquerda. Os pobres entraram no orçamento também do centro e da direita com programas sociais que premiaram seus dirigentes. É o caso de Nunes, que alcançou uma votação expressiva na periferia, especialmente na zona sul, pela expansão das creches municipais e dos postos de saúde. A cidade partida em três, com a disputa acirrada na reta final entre Boulos, Nunes e Marçal, vai mostrar qual humor rege os paulistanos no dia 27. A sorte e a arte da política estão lançadas. Publicidade Dandara e Yasmin Prestes Divulgação Vereadoras trans do MDB são reeleitas O MDB do prefeito Ricardo Nunes elegeu três mulheres trans nas eleições deste ano. Ao todo, foram lançadas 74 candidaturas pelo país, dentro do projeto Diversidade, criado pelo partido em 2019. Uma delas é Yasmin Prestes, reeleita vereadora no município Entre-Ijuis, no Rio Grande do Sul, uma cidade de pouco mais de 9 mil habitantes. Outra é Dandara Ferreira, reeleita na cidade de Patrocínio Paulista, interior de São Paulo, que conta com uma população de 14.512 pessoas, segundo o Censo de 2022. O partido é uma das legendas de centro que lançou pessoas trans. O PT, por exemplo, elegeu seis vereadoras trans; e o PSOL, cinco. O MDB ainda celebra ser o partido que mais elegeu mulheres prefeitas este ano. Foram 128, contra 106 em 2020. Mapa geral de votos em SP Arte Diga-me onde foste votado e eu te direi quem és O primeiro turno das eleições 2024 na cidade de São Paulo revelou a geografia dos votos. Os três primeiros colocados ficaram a uma pequena distância de votos uns dos outros. Mas cada um deles ficou à frente em zonas eleitorais e bairros com características específicas. Boulos, por exemplo, em áreas que reúnem paulistanos mais progressistas, como na zona oeste. Nunes, em regiões onde suas obras e realizações se destacaram mais, como na zona sul de São Paulo. Já Marçal foi favorito em regiões onde o empreendedorismo tem mais vigor, como em algumas áreas da zona leste da cidade. Foram diferenças pequenas, mas que mostram os anseios de cada bairro na capital paulista. Veja aqui como cada região de São Paulo votou. Líder se posiciona. Olha o Tarcísio! O Tarcísio veio para o pau. Isso é líder! Silas Malafaia, em entrevista à jornalista Mônica Bergamo pastor evangélico Marçal, Tabata, Datena: quem apoia quem no 2º turno em São Paulo? Os candidatos a prefeito de São Paulo Ricardo Nunes e Guilherme Boulos precisarão avançar no eleitorado dos adversários para ampliar as chances de vitória no segundo turno. Tabata Amaral (PSB), Marina Helena (Novo) e José Luiz Datena (PSDB) já declararam como irão se posicionar: a primeira é Boulos, a segunda é Nunes, e Datena não vai apoiar ninguém. Marçal (PRTB) condiciona o seu apoio a Nunes a um pedido de desculpas do prefeito. Leia mais 'Não vamos subestimar o adversário', diz Milton Leite em reunião com Nunes Presidente da Câmara Municipal de São Paulo, o vereador Milton Leite (União Brasil) disse nessa terça ao prefeito Ricardo Nunes que a disputa pela prefeitura ainda não tem desfecho certo. "Não será uma eleição de alegria", disse Leite. Em reunião com os 36 vereadores eleitos na chapa de Nunes, o atual presidente da Câmara afirmou que os 17% de indecisos verificados no primeiro turno "mudam uma eleição". "Não vamos subestimar o adversário." Leia mais