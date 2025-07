Quinta-feira, 10/07/2025 Arte: Marcelo Chello O UFC brazuca, by Donald Trump Josette Goulart - TixaNews Hoje é dia daquele jornalismo declaratório básico, porque todo mundo tem uma coisa para falar sobre a taxação do Trump. É Lula jogando no colo do Bolsonaro e do Dudu, Dudu botando no colo do Xandão, Bolsonaro dizendo que ama o Trump, Haddad dizendo que Tarcísio é um vassalo (capacho), Tarcísio mandando Haddad trabalhar. E assim, no meio dessa confusão, como quem não quer nada, Lira aceita taxar os super-ricos. Por que será, né? Vem ler o éNoite de hoje, cheio de reacts às dez mil declarações do dia. Publicidade Lula, presidente do Brasil "O ex-presidente deveria assumir a responsabilidade, porque ele está concordando com a taxação do Brasil. Aliás, foi o filho dele que foi lá fazer a cabeça do Trump, que começa uma carta tentando fazer um julgamento de um processo que está na mão da Suprema Corte." Lula botou a culpa da taxação de 50% do Trump em Dudu Bolsonaro, em entrevista à Record. Para o Jornal Nacional, foi menos taxativo (pegou? pegou?) quanto à culpa do Bolsonaro e lembrou que Trump está taxando todo mundo (o que é verdade; hoje mesmo, taxou o Canadá em 35%). Lula também informou que tem até dia 1º de agosto para negociar (Trump disse que as novas tarifas valem a partir de agosto), falar com a Organização Mundial do Comércio, com outros países e que, até lá, vai pessoalmente buscar outros mercados para os produtos brasileiros (alô, Xi, Lula quer falar). E garantiu que vai responder com tarifas aos EUA e que vão ficar nessa de aumentar os percentuais até chegar a milhões de por cento, se necessário. Pensamento aleatório: não sei não se o Lula, na entrevista do JN, atingiu os corações dos brasileiros. Bolsonaro, ex-presidente "Deixo claro meu respeito e admiração pelo Governo dos Estados Unidos. A medida é resultado direto do afastamento do Brasil dos seus compromissos históricos com a liberdade, o Estado de Direito e os valores que sempre sustentaram nossa relação com o mundo livre. Isso jamais teria acontecido sob o meu governo." Nosso ex dobrando a aposta e apoiando o tarifaço? Quaest já está nas ruas fazendo pesquisas. Em breve, vamos saber quem está melhor na foto. Eduardo Bolsonaro, deputado federal licenciado "PR @jairbolsonaro não pode resolver a Tarifa-Moraes. Botar pressão nele ajudará absolutamente 0% na solução do imbróglio." Dudu tenta emplacar o tarifa-Moraes (não pegaria mais se fosse tarifa-Xandão?). No seu perfil, fixou um post dizendo que o povo brasileiro tem que agradecer ao Trump pela taxação. Então, tá. Flávio Bolsonaro, o 01 e senador "O que o exilado deputado @BolsonaroSP está fazendo é mostrar ao mundo todas as injustiças e perseguições que vêm sofrendo @jairbolsonaro. O Brasil deixou de ser uma democracia há muito tempo." Flavitcho tentando salvar o irmão da imagem que estão tentando colar nele de ser culpado do tarifaço. Pegou o agro em cheio. E o agro é pop. O agro é Bolsonaro. Geraldo Alckmin, vice-presidente "Esse clã continua trabalhando contra o interesse brasileiro e contra o povo brasileiro. Antes era um atentado à democracia, e agora é um atentado à economia, prejudicando as empresas e os empregos." MiAlckmin ditando o discurso das redes sociais de que Bolsonaro é o culpado da taxação. Fernando Haddad, ministro da Fazenda "Ou uma pessoa é candidata a presidente ou é candidata a vassalo, e não há espaço no Brasil para vassalagem." Fernandinho batendo o cabelo contra Tarcísio, o Thorcísio que ama um boné MAGA e que é altamente presidenciável. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo "Deixar de lado questões ideológicas, sentar na mesa e trabalhar. Cabe ao Haddad falar menos e trabalhar mais." Thorcísio, que almeja ser o Thor-mor do país, disse que não adianta Lula se esconder atrás de Bolsonaro, porque a responsabilidade é de quem governa. Ué, governador, mas o Dudu Bolsonaro não está dizendo que é ele que está fazendo o maior lobby lá nos States? Ciro Nogueira, senador pelo PP do Piauí "Ministro Rui Costa, sua função agora é tirar o Brasil da encrenca em que o radicalismo da diplomacia do PT enfiou o país e não ficar batendo boca com o governador de São Paulo. Vai trabalhar!" Cirão do Tigrinho quer emplacar o mesmo discurso de Tarcísio, de que Trump tarifou o Brasil pelo radicalismo do PT. Guerra da comunicação em curso. Davi Alcolumbre e Hugo Motta, presidentes do Senado e Câmara "A decisão dos Estados Unidos de impor novas taxações sobre setores estratégicos da economia brasileira deve ser respondida com diálogo nos campos diplomático e comercial." Davi e Huguito se unindo para dizer nada. Gilmar Mendes, ministro supremo "O que nenhuma outra democracia contemporânea enfrentou: uma tentativa de golpe de Estado em plena luz do dia, orquestrada e planejada por grupos extremistas que se valeram indevidamente da imunidade irrestrita das redes sociais." O supremo Gilmar defendendo a corte dele. Steve Bannon, expoente do MAGA "Derrubem o caso, derrubamos as tarifas." Bannon virou do governo Trump? Perdi essa? Ah, não, ele segue não sendo do governo. Arthur Lira, deputado federal E, enquanto as declarações não paravam de chegar na redação, eis que vem a notícia de que Lira, nosso Arthurzito, mudou de assunto. Ele decidiu manter o plano de governo de taxar em até 10% quem ganha mais de milhão de reais por ano, manter a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil, manter a redução de alíquota para quem ganha entre 5 e 7 mil realezas e ainda aumentar a faixa para até R$ 7.350. Quem te viu, quem te vê, hein, Arthurzito? Adivinha o motivo de Arthurzito ficar de repente tão consciente? Lula indicou a tia do JHC, prefeito de Maceió, para o Superior Tribunal de Justiça (um tribunal primo do Supremo). O prefeito de Maceió é aliado de quem? Sim, do Arthurzito. Como adoramos um político consciente dos problemas do BRASEW. Arte: TixaNews 3ª Guerra E, lendo hoje essa notícia do New York Times, fiquei pensando se devemos lançar a editoria da Terceira Guerra. "O primeiro-ministro britânico Keir Starmer e o presidente francês Emmanuel Macron anunciarão na quinta-feira os detalhes de um novo relacionamento de defesa que incluirá uma promessa inédita de que seus arsenais nucleares trabalharão juntos em caso de sério perigo para os aliados na Europa." Seus arsenais nucleares? WTF? Really? E a gente aqui preocupado com tarifaço? Socorro, BRASEW!!!