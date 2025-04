Terça-feira, 29/04/2025 Arte: Marcelo Chello Cem anos do Trump, ops, cem dias Josette Goulart - TixaNews O governo suspendeu os acordos com associações que fizeram a farra no desconto dos aposentados. Xandão está pedindo os exames da doença do Collor (que os advogados dizem que ele tem, mas que ele mesmo disse que não tinha, ao ser preso). O Desunião Brasil está se desunindo agora com o PP. Mas nada disso tem importância diante dos cem anos de governo do nosso presidente mundial: Donald J. Trump (J de João, juro). Ops, errei, cem dias. Publicidade Vamos à listinha de 16 realizações do nosso presidente mundial 1. Assinou 142 ordens executivas —desde imposição de tarifas para o resto do mundo até coisas como a volta do canudo de plástico. 2. Abriu guerra comercial com a China. 3. Tarifou Deus e todo mundo, até os pinguins de uma ilha no sul do globo. 4. Criou um ministério para o Musk Siberiano, mais conhecido como Elon, com o sugestivo nome de "Eficiência", e promoveu um tremendo corte de pessoas. Demitiu até a galera que cuidava de questões nucleares, e daí teve que recontratar todo mundo de volta. O que economizou vai gastar com processos judiciais. (Agora parece que vai demitir o próprio Musk.) 5. Mandou acabar com programas de diversidade e inclusão. A ordem foi cumprida até dentro das empresas privadas. 6. Acabou com programas de ajuda social mundial. 7. Lançou um programa de deportações em massa. O problema nem foi a quantidade (parece que o Biden deportou mais gente), mas a forma. Teve gente que foi deportada sem processo legal. 8. Fez coisas "superimportantes", como mudar o nome do Golfo do México para Golfo da América. Como mandar aumentar a pressão dos chuveiros. (Para os perdidos: contém ironia.) 9. Brigou com o Zelensky em plena Casa Branca (quase saíram no tapa). E não esconde que gosta mais do Putin. 10. Perdoou todos os envolvidos no 6 de Janeiro (não, darling, aqui foi o 8 de Janeiro). 11. Processou o Xandão lá nos Estados Unidos. Juro. Fez isso. Na verdade, a empresa de mídia dele processou o Xandão, mas dá na mesma. 12. Botou as universidades debaixo da sua saia, dando ordens e ameaçando. Menos Harvard, que não aceitou e entrou na Justiça. 13. Intimidou até escritórios de advocacia que processam o governo federal ou abrigam advogados que, em algum momento, atuaram contra Trump. Como? Revogou credenciais e restringiu acesso a instalações e documentos federais. 14. Choveu sugestão de impeachment de juízes federais que revogaram decisões de Trump. 15. O FBI prendeu uma juíza federal. 16. Elegeu o novo primeiro-ministro do Canadá. Mas a proeza não foi bem do jeito que você pode estar pensando. O candidato conservador tinha 25 pontos na frente, mas perdeu a eleição depois que Trump começou a dizer que ia anexar o Canadá. 17. Falou que ia anexar o Canadá, tomar a Groenlândia e o Canal do Panamá. Eu sei, tinha esquecido dessa última. Então foram 17. Fora todas as outras que não listei. Resultado disso tudo: pior avaliação de um presidente americano nos seus primeiros cem dias, em 80 anos. Voltemos aos assuntinhos mundanos aqui do nosso BRASEW Hoje é um resumo só com manchetes porque estamos com o fechamento atrasado. A Bença, painho. Se Tarcísio for candidato a presidente, Kassab (o dono do PSD, que comanda as prefeituras quase todas) vai abençoar. Desunião. União Brasil e PP agora num só corpo. Sim, eles formaram uma federação. É o Desunião Brasil ampliando a desunião. Mas eles prometem que vão se unir em torno do Bolsonaro e fazer oposição ao Lula. Claro, claro. E quem está nessa federação? Alcolumbre, a estrela de Davi do Senado que viaja pra cima e pra baixo com Lula e nomeou ministro. Lira, o Arthurzito, que namorou Lula e está sempre negociando a liberação de emendinhas. Ciro Nogueira, que já amou o Lula e agora odeia. Essa turminha. Sim, Podemos. A Executiva Nacional do PSDB autoriza fusão com o Podemos. Yes, they can. Carguinhos. Lula, o presidente, está distribuindo uns carguinhos em conselhos pra agradar gente do calibre de Huguito Motta, Alcolumbre e outros partidos aliados. Tudo normal no Planalto Central. Arte: TixaNews A gravata do Barroso é um fracasso. O supremo mor, Barroso (mor porque ele é presidente, darling), achou que estava arrasando quando lançou as gravatas supremas com dinheiro público. Aí, lá foi o presidente do Chile, Gabriel Boric, e se recusou a ser fotografado recebendo a gravatinha de presente. Sucesso de público e crítica. Te pego lá fora. O Lewandas foi fazer audiência na Câmara, mas no fim a notícia é que o Lindbergh e o Gilvan da Federal quase saem no tapa. Não, darling, nunca tinha escrito sobre Gilvan. Ele é do PL e o Lind é do PT. Farra. E o INSS publicou um despacho dizendo que está suspendendo os acordos com associações e sindicatos que descontam bilhões do salário dos aposentados. O instituto diz que vai fazer uma análise criteriosa dos acordos suspensos. Digamos que com um atraso de anos, né, companheiro Lupi? Lupi. E o ministro da Previdência segue dizendo que ele é o responsável pela nomeação do agora ex-presidente do INSS, que foi demitido depois do escândalo dos descontos vir à tona. Lupi diz que ele era muito qualificado. Tem até PhD. Com tudo isso e não fez a tal análise criteriosa que agora o INSS promete fazer? Just saying. Collor à beira-mar. E Collor vai ficar preso, por enquanto, por 6 a 4. O julgamento virtual terminou à meia-noite de segunda. Gilmar e Nunes Marques vieram com umas teorias lá que, no fim das contas, tinham como objetivo reduzir a pena do Collor.

Se reduz a pena, ele nem vai preso. Enfim, ele segue preso (já foi condenado), e agora o Xandão mandou os advogados entregarem os exames que comprovam que ele tem mal de Parkinson. Os advogados alegam a doença para tentar a prisão domiciliar. De frente para o mar. A Alagoas é linda, BRASEW.