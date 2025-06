Quarta-feira, 11/06/2025 Arte: Marcelo Chello Haddad no covil de lobbies Josette Goulart - TixaNews Fernando Haddad, ministro da Fazenda, conhecido nas páginas da TixaNews como Fernandinho Cabelo (que já perdeu o brilho), segue com aquele probleminha de imposto. Quis aumentar o IOF. Não deu. Agora quer aumentar imposto de títulos privados imobiliários e agrícolas, reduzir benefícios, subir impostos para bets, criptomoedas e otras cositas más. Mas o Congresso está dizendo que não vai dar. É muito lobby de ricos e famosos, BRASEW. O PP e o União Brasil, que possuem 4 ministérios no governo Lula (mas estão longe de serem do governo Lula), emparedaram o ministro e avisaram durante o dia que não iriam apoiar a Medida Provisória. (O governo publicou a MP nesta noite mesmo assim.) Para os perdidos: o ministro precisa de R$ 20 bilhões para acertar as contas do governo. Mas sem ter de onde cortar, resolveu arrecadar mais. Virou um eita atrás de eita desde que anunciou, num afã, o primeiro aumento de imposto (o do IOF). Agora o governo derrubou o decreto que aumentava o IOF e lançou mão da MP. A Medida Provisória já vale, mas o Congresso precisa aprovar ou deixar caducar. Batendo boca Haddad participou de uma audiência hoje na Câmara que terminou em bate-boca com bolsonaristas. Só sei que, em determinado momento, Haddad tentou até fazer um afago em Hugo Motta, o dono da Câmara frigorífica, dizendo que Huguito só quer o bem do país. É que Motta já disse que não tem compromisso nenhum de votar a tal Medida Provisória. No frigir dos ovos, o dia terminou com bolsonaristas empunhando cartazes contra Haddad. O que será mais um problema para Motta, que em fevereiro disse que não era frouxo e baixou uma regra proibindo cartazes. E agora? Vai afrouxar para os bolsonaristas? Vai vendo, Haddad, quanto problema. Publicidade Cara lavada Os parlamentares, de cara lavada, criticam o pacotinho do Haddad dizendo que ele tinha mesmo era que propor corte de gastos. Como bem lembra Felipe Salto, tem um projeto lá no Congresso para fazer reforma administrativa (que corta gastos). Tem projeto para limitar supersalários (que também corta). Mas nada disso anda. (Fora que ninguém discute diminuir gasto com emendas, né?) E sem contar que tem projeto pra isentar do IR quem ganha até R$ 5 mil e aumentar o imposto pra quem ganha mais de R$ 1 milhão por ano. (Você sabia que quem ganha R$ 5 mil paga 27,5% de imposto, e quem ganha 1 milhão não paga nem 10%? Pois é. Mas os parlamentares também não mexem nisso.) O grande problema do lobby, digo, do Haddad O ministro definitivamente não está acertando na comunicação. Nem Sidônio consegue lutar. Suprema regra Os ministros supremos já formaram maioria para fazer com que redes sociais e big techs sejam responsabilizadas pelos conteúdos criminosos que circulam em suas plataformas. Como diz o supremo Gilmar Mendes, essas empresas não são neutras, já que os algoritmos decidem o que a gente vê ou não: "Tudo a partir de algoritmos que permitem às plataformas manipular e controlar a forma de propagação dos conteúdos privados de forma pouco transparente." Bota pouco transparente nisso, né, ministro? Olha a cobra! É mentira!!!!!!!!!!!! O supremo Dino fez questão de esclarecer que nem tudo é uma questão de opinião sobre o funcionamento das urnas eletrônicas (Bolsonaro ontem quis usar declarações antigas do Dino dizendo que não confiava nas urnas). Eis o que argumenta o Dino: "Você imaginar que a Justiça Eleitoral não funciona tão bem como gostaria é absolutamente legítimo. Contudo, dizer que há sala escura no TSE, onde magistrados manipulam o código-fonte, não é opinião. É uma mentira. E uma mentira tipificável." Leia-se: mentir sobre sala escura para manipular votos é crime. Arte: Tixa News As desculpas E adivinha quem disse para o Bolsonaro pedir desculpas ao Xandão? Quem? Quem? Quem? Ele mesmo, Michel Temer. Informação quentinha da coluna da Carla Araújo. Publicidade Por falar em arrependimentos... Musk Siberiano disse que se arrependeu de ter publicado algumas postagens contra Donald J. Trump. (Tipo aquelas em que acusava Trump de envolvimento em escândalos sexuais.) Um arrependido a mais na fila do golpe. Trump, o ditador? A Casa Branca publicou um cartaz nas redes incentivando a população a delatar vizinhos em situação irregular: "Ajude seu país e a si mesmo. Delate todos os invasores estrangeiros." A onda de protestos nos EUA é justamente por causa da forma como o governo Trump está tratando imigrantes. Zero surpresa. Terra rara Dizem que finalmente foi fechado um acordo entre Estados Unidos e China pra encerrar a briga tarifária. Dizem = Trump tuitou. Trump ficou com medo de que a China parasse de enviar as tais terras raras (insumos essenciais pra indústria automobilística e outras). Mas o Wall Street Journal revelou que a China impôs um limite de 6 meses pra tentar deixar o Trump na rédea. Ficaram definidas novas alíquotas de tarifas e? Trump vai aceitar estudantes chineses nas universidades americanas. Então tá, né, BRASEW?