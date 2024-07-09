Segunda-feira, 13/10/2025 Arte: Marcelo Chello Miss Trump - o mestre da propaganda Josette Goulart e Marcelo Chello - TixaNews E Donald J. Trump (J de João, eu juro) deitou e rolou na Cúpula da Paz que rolou hoje no Egito. Junto com os líderes do Catar, Turquia e Egito (só gente fina e ditadora), ele assinou o acordo de cessar-fogo entre o grupo terrorista Hamas e Israel. E, claro, declarou a "paz no Oriente Médio". É a Miss Universo. Trump passou o dia em rede de TV mundial anunciando um acordo de paz, quando, na verdade, foi um acordo de cessar-fogo. (E tomara que vire mesmo a paz mundial, mas, por enquanto, é só um cessar-fogo.) Detalhe nada aleatório: Israel e o Hamas não participaram do evento, só a título de curiosidade. Corre à boca pequena que Bibi Netanyahu não foi por conta da ameaça da Turquia e do Iraque em não participarem caso ele estivesse presente. E o Hamas, por quê, né? Eles são terroristas. (Mas não ouvi ninguém dizendo que não ia comparecer se o Hamas aparecesse.) Publicidade Um Cannes pro Trump Mas quer ver como o Orange é mesmo o mestre da propaganda? Recebeu cada um dos 20 líderes mundiais na porta do evento, como se fosse o anfitrião.

Deu abraços, apertou a mão, fez carinho e conversou por um tempo com o presidente da Autoridade Palestina, Mahmud Abbas --o mesmo que teve o visto negado por Trump para participar da conferência da ONU, lá nos States.

Se desmanchou em elogios para a escolta de caças das Forças Armadas do Egito ao seu avião, quando ele chegava para a cúpula. Mas fez questão de lembrar que os caças foram produzidos pelos EUA. Reforçou que os EUA são a maior potência militar do mundo (segundo ele) e que foram caros, mas que o Egito fez um ótimo negócio. Pois é, darling, Trump surfou no rolê e ainda disse que demorou 3 mil anos para o mundo conseguir essa paz, mas agora foi —e vai durar muito também. (A gente espera isso de verdade.) E queremos também, de verdade, você na nossa comunidade do WhatsApp. Só clicar e já está dentro. Intrigas aleatórias. Trump só não ficou muito feliz ao lado de Macron, o presidente da França. Nem sorriu na foto com ele. Acho que tá rolando um ciúme por conta daquele ensaio pré-wedding que o francês fez com o companheiro na Amazônia, hein, Tixa? Não me comprometa, darling. Não me comprometa. Ciro das Nogueiras Ciro Nogueira, o cacique do PP, senador e amigo do tigrinho, resolveu dar uma atacada básica em Dudu Bolsonaro (que continua nos States sem trabalhar e recebendo um salário que o povo paga, acredite). Em entrevista para a Band, Nogueirão disse que a atuação do filho 03 causou um "prejuízo gigantesco" para o "projeto político" da direita. (Difícil discordar.) O senador afirmou que as eleições do ano que vem estavam "completamente resolvidas" antes de Dudu resolver criar uma narrativa falsa, dizendo que o tarifaço contra o Brasil era por conta do julgamento do papito e não por causa do ataque do Lula contra o dólar e pelo rolê do Brics. (Sim, sim, agora a eleição se resolve dois anos antes.) Na análise do Nogueirão, Lula surfou a onda, aumentou sua popularidade e ainda abraçou a soberania nacional. Dudu correu pras redes, é claro, e retrucou dizendo que o prejuízo gigantesco foi para o projeto pessoal do Ciro. "Compadeço com o seu sentimento, pois também foi um grande prejuízo para mim. A diferença é que estou disposto a sacrificar os meus interesses pessoais pelo Brasil." Nota nada aleatória. Vale lembrar que, pouco tempo atrás, durante evento em São Paulo, Ciro Nogueira havia lançado o projeto de 40 anos em 4, com Tarcísio presidente, por supuesto. (E ele como vice? Era disso que Dudu falava no seu tuíte?) A bronca do Ciro veio agora que Trump diz que Lula é a última bolacha do pacote e que eles são amigos desde criancinha. "Foi um erro (Trump dizer que era tarifa por causa de Bolsonaro). Já manifestei até para interlocutores do governo americano. O Trump deveria ter dito quem era o responsável real por essa situação, que era o presidente Lula, por ter atacado o dólar, pela questão do Brics." Falando em eleição A Globo acaba de anunciar que, em 2026, os debates entre os candidatos vão acontecer logo depois do Jornal Nacional, no horário da novela das nove. Até que enfim um horário de audiência!!!!! Rolezinho supremo Lula estava num rolezinho em Roma, por conta da participação no Fórum Mundial da Alimentação e visitando o papa, quando respondeu sobre sua escolha de quem será o próximo ministro supremo: "Quero uma pessoa, não sei se mulher ou homem, não sei se preto ou branco, quero uma pessoa gabaritada para ser ministro. Não quero um amigo, quero um ministro que terá como função específica cumprir a Constituição brasileira, essa é a qualidade que eu quero." Lula disse que, quando voltar de viagem, vai conversar com todo mundo. Jaques Wagner, que é líder do governo no Senado, revelou melhor tudo isso: "Óbvio que o Messias é com quem ele tem mais convivência. A relação dele com o Rodrigo (Pacheco, o mais alto do Senado) é boa, com o Bruno (Dantas, presidente do TCU) sempre foi boa, com o Messias (o Jorge que é o advogado-geral da União) também. Na minha opinião, está entre esses nomes. Mas não é impossível que apareça outro." Resumindo: o povo está falando que o Bessias está na frente da corrida, mas tudo pode acontecer, a depender de quem apresentar o melhor candidato. Leia-se: vamos combinar com o Davi Alcolumbre primeiro. Dizem que Alcolumbre é Rodrigo Pacheco desde criancinha. E a Tixa segue com a sua previsão de que a chance de Lula escolher uma mulher é de 0,5%. Por falar em Roma Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores, se pirulitou direto da Itália para Washington D.C. (nos States, darling). Ele tem um encontro, ainda sem data e horário definido, com o secretário de Estado americano, Marco Rubio (o homem do Trump para negociar com o Brasil). Publicidade Efeito MP O governo Lula resolveu fazer uma limpa da galera dos partidos que tinham cargos dos mais diferentes no governo e derrubaram a medida provisória do IOF. E, sem o dinheiro do IOF, os deputados vão sentir também no orçamento das emendas —o dinheiro liberado pelo governo para que parlamentares façam suas bondades, digo, obras eleitorais. Se segura, BRASEW.




